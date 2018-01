CONEGLIANO (TREVISO) – Un altro imprenditore, l'ennesimo in Veneto, si è tolto la vita a causa di difficoltà economiche. La vittima è Marvin Proshka, 31 anni, di origine albanese ma in Italia da quando era un bambino. Lo hanno trovato senza vita nel suo capannone a Conegliano, senza vita, impiccato. Secondo gli investigatori non ci sono dubbi: l'uomo si è tolto la vita per l'incapacità di uscire da una serie di difficoltà economiche che lo hanno spinto all'estremo gesto.

Parenti e amici di Marvin hanno espresso sui social il loro dolore: l'uomo lascia la compagna e due figli piccoli, di 2 e 5 anni. Proshka era residente a Moreno di Piave (in provincia di Treviso) ed era il titolare di un'impresa, la Promek service, che si occupa di allestimento di box per fiere e servizi logistici.

La tragedia risale a venerdì sera quando un amico lo aveva cercato al cellulare. Non ricevendo risposta, si era allarmato e si era recato al capannone di via Maggior Piovesana, a Conegliano. Qui, nel parcheggio, aveva notato la Smart bianca di Marvin. All'interno dello stabile, il corpo ormai senza vita dell'imprenditore. Non è stato trovato finora alcun biglietto che spiegasse i motivi del tragico gesto, ma gli investigatori, sentiti i collaboratori dell'uomo, sono riusciti a ricostruire le difficoltà economiche dell'azienda.