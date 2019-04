Si dice che "il cliente ha sempre ragione" e questo vale sicuramente spesso, ma non sempre. Ad esempio quando si parla di cucina non è detto che sia vero, come dimostra il simpatico scambio di vedute tra Massimo Donati, titolare del Maximo Italian Bistrot a Londra, e un avventore che aveva chiesto del parmigiano da poter mettere sul pesce. L'italiano ha negato, il cliente ha scritto una tremenda recensione su Trip Advisor e ne è nato uno scambio di vedute simpatico.

"Ho ordinato dei ravioli al granchio e sentivo che mancava qualcosa, ho chiesto del parmigiano e il cameriere anziché servirmelo mi ha guardato in modo strano e nonostante le mie insistenze si è rifiutato di portarmelo perché secondo lui sul pesce non si mette il formaggio", ha scritto l'utente Zwelithini in una recensione scritta nel 2018. Quel commento tuttavia non è passato inosservato al proprietario che ha prontamente replicato: "La tua è stata una richiesta sciocca. Ora ti spiego le regole fondamentali della cucina italiana che non conosci: non chiedere mai ananas sulla pizza; non mettere mai la panna nella carbonara; mai chiedere una pasta Alfredo (chi è questo Alfredo?); non mettere mai il pollo nel sugo all'arrabbiata; e ultimo, ma non meno importante, mai, mai, mai chiedere formaggi su un piatto di pesce. Regole semplici, dovresti ringraziarmi per non averti fatto rovinare il piatto che stavi mangiando". Donati ha poi chiosato: "Ci sono un sacco di falsi ristoranti italiani gestiti da persone avide che permettono questo di tipo di abominio. Prova il parmigiano sullo sterco di mucca, dovrebbe avere un buon sapore per te".