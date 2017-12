Almeno 10 persone sono rimaste uccise durante una incredibile ressa scoppiata nella città costiera di Chittagong, nel Bangladesh meridionale, dopo che si era diffusa la notizia che veniva distribuito cibo gratis durante un rituale funebre di tipo religioso. Come raccontano i media locali, infatti, i parenti di un noto politico della zona, morto la scorsa settimana, avevano deciso di ricordarlo in modo particolare distribuendo pacchi di cibo alla popolazione a testimonianza delle sue opere di beneficenza. All'appuntamento in un capannone allestito appositamente nella città portuale però si sono presentati oltre ottomila persone scatenando una ressa che ha finito per schiacciare a morte alcuni presenti.

Tutto si era svolto senza incidenti durante il corteo funebre in onore dell'ex sindaco della città, Mohiuddin Chowdhury, morto venerdì all'età di 73 anni, ma quando si è giunti davanti a un edificio di due piani dove avrebbe dovuto svolgersi l'iniziativa ed è iniziata la distribuzione dei pacchi, molte persone hanno iniziato a spingere in avanti creando una situazione pericolosa che purtroppo si è conclusa con una tragedia. Decine di persone sono riamaste schiacciate e hanno dovuto ricorre alle cure ospedaliere e per dieci di loro non c'è stato nulla da fare: sono morti per traumi da schiacciamenti. Oltre ai dieci morti infatti altre quaranta persone sono rimasti ferite nella calca.