Momenti di paura nella tarda mattinata di martedì in una scuola materna di Bologna. Nel pieno delle attività, intorno alle 12, le insegnanti hanno iniziato ad accusare problemi alle vie respiratorie e agli occhi con tosse e bruciore persistenti tanto che in poco tempo è stato deciso di evacuare completamente l'edificio e portare i piccoli all'esterno in attesa di verifiche. L'episodio in una delle scuole materne ubicate all'interno dei Giardini Margherita, la scuola d’infanzia comunale Molino Tamburi, poco prima di andare a mensa. Dopo l'allarme, sul posto sono subito accorsi i carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della polizia municipale oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 con alcune ambulanze. Questi ultimi hanno provveduto a prestare le prime cure alle persone coinvolte tra adulti che bambini.

Alla fine una insegnante è stata trasportata in ospedale per accertamenti mentre altre quattro colleghe hanno avuto bisogno di aerosolterapia per i sintomi di una lieve intossicazione respiratoria. Fondamentale da questo punto di vista la tempestiva decisione di portare subito i bimbi all'esterno e intrattenerli nel parco. Nel complesso l'episodio ha coinvolto una sessantina di persone tra cui almeno una cinquantina di bambini. I piccoli successivamente sono stati portati nella vicina scuola d’infanzia Degli Esposti, dove hanno anche pranzato e trascorso il pomeriggio.

Al momento è mistero su cosa abbia provocato le irritazioni. Una prima ipotesi è che le esalazioni possano essere partite da una bomboletta spray al peperoncino anche se non si sa chi avrebbe potuto spruzzarla e perché. Sul caso stano indagano ora i carabinieri ma soprattutto i vigili del fuoco intervenuti anche con strumentazione specifica per rilevare eventuale presenza di sostanze dannose. Come annunciato dal comune di Bologna, la scuola domani comunque sarà regolarmente aperta. "Nonostante lo stato di malessere accusato da alcune insegnanti l’evacuazione della scuola è stata condotta in modo ordinato e i bambini sono stati gestiti al meglio" si legge nel comunicato che conclude: "Le indagini per stabilire le cause di quanto accaduto sono tutt'ora in corso da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, questi ultimi non hanno ravvisato emissioni nocive per la salute nei locali della scuola. La salubrità degli ambienti è stata confermata anche dagli operatori dell'Ausl di Bologna, intervenuti in loco. In serata verrà comunque eseguita una pulizia straordinaria di tutto il plesso".