Bollire gli assorbenti (usati) per sballarsi: è la nuova moda che arriva dall’Indonesia. Secondo quanto si legge su Straits Times, alcuni adolescenti sarebbero stati sorpresi dalle forze di polizia dell’isola di Giava in un evidente stato confusionale. In seguito hanno rivelato di essersi ‘drogati’ con l’aiuto di quest’insolita “bevanda a base di assorbenti igienici usati”. La notizia sarebbe stata confermata dalle agenzie di stampa. “Anche se può sembrare assurdo che qualcuno possa fare una cosa del genere, il numero dei ragazzi che assume questa droga è in costante aumento”, ha confermato Sitty Hikmawatty, membro della Child Welfare Commission, secondo cui il numero di giovani che consumano questa particolare miscela fatta in casa è in costante aumento dal 2017.

Perché usare assorbenti usati

Ma cosa si spinge tanti ragazzi a drogarsi in questo modo scellerato? Alcuni assorbenti igienici, ma anche i pannolini per bambini, sono realizzati con materiale super assorbente. Queste sostanze chimiche, hanno lo scopo di migliore l’assorbimento, ma a quanto pare possono causare anche effetti psicoattivi. Danno un senso di “leggerezza, come quello di poter volare” e provocano allucinazioni, secondo l’Agenzia nazionale per i medicinali (BNN). Diversi giornali locali, tra cui Jakarta Post, Jawa Pos e Pos Belitung, hanno riferito della sconcertante tendenza negli ultimi mesi. “Gli assorbenti usati sono stati presi dalla spazzatura e messi in acqua bollente. Dopo che il liquido si è raffreddato, lo hanno bevuto insieme” ha detto il comandante supremo Suprinarto, capo del BNN in Central Java. Il fatto che molti giovani rimedino tamponi usati dall’immondizia la dice lunga anche sulla situazione economica di questi adolescenti, impossibilitati anche ad acquistare degli assorbenti (intatti) in farmacia.

Come si crea la "droga"

Un 14enne proveniente dall’Isola di Belitung, a est di Sumatra, che ha ammesso di essersi “sballato” facendo bollire i assorbenti igienici non utilizzati, ha descritto ad un quotidiano del posto come creare la singolare droga: l’assorbente viene rimosso dal suo involucro e fatto bollire per circa un’ora, dopo di che l’acqua viene lasciata raffreddare. Il prodotto sanitario viene schiacciato nel contenitore, dopo di che l’acqua viene bevuta, ha detto a Pos Belitung. Il giovane ha detto al giornalista che lo ha intervistato che lui e i suoi amici la bevevano “mattina, pomeriggio e sera”.