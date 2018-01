Un delitto brutale è stato commesso a Berlino pochi giorni prima di Natale nell'ambito di un gioco erotico da una coppia che poi ha tentato di fuggire in Turchia e far perdere le proprie tracce. Marianne M., una donna tedesca di 55 anni, è la vittima ed è stata uccisa dopo essere stata torturata per ore. Tutti i sospetti degli inquirenti ricadono su Taifun S., 36 anni, e la sua compagna Jasmin P., 27 anni: i due, secondo quanto emerso finora dalle indagini condotte dalla polizia, hanno contattato la vittima in un forum online dedicato alle persone con la passione per il sesso estremo, poi hanno preso in affitto un appartamento a Berlino e lì l'hanno uccisa dopo averla sottoposta a dolorosissime torture. Taifun e Jasmin si sono quindi sbarazzati del cadavere.

Il corpo di Marianne M. è stato ritrovato da un passante il 23 dicembre: era avvolto in una coperta accanto a dei cassonetti della spazzatura. Dopo i primi riscontri il medico legale ha fatto sapere che la donna è morta in seguito a violenze commesse da più persone. L'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, e dall'attività online della vittima, hanno portato il 29 dicembre all'arresto dei due sospetti: i due sono stati ammanettati all'aeroporto di Berlino-Schoenefeld, stavano per lasciare il paese per la Turchia. I sospettati, si è scoperto, sono ben noti alla polizia, ed entrambi hanno precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti, violenza, violazione delle leggi sul possesso di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.