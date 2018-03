Trapassato da una barra d'acciaio che gli è entrata all'altezza dell'inguine per fuoriuscire dalla clavicola, ma incredibilmente salvo. È la storia di un operaio edile indiano rimasto letteralmente impilato su un palo di 130 centimetri ma operato e salvato dai medici locali. L'episodio nei giorni scorsi quando l'uomo, il 33enne Salim Sheikh, è caduto accidentalmente da un'impalcatura al primo piano di un nuovo edificio in costruzione a Nashik nel Maharashtra. Nella caduta ha impattato contro la barra che sporgeva da un pilastro di cemento e che lo ha trafitto. Un incidente che per puro caso non gli è costato la vita.

Il 33enne infatti ha subito la perforazione di intestino tenue, colon, fegato, diaframma e polmoni ma, incredibilmente è riuscito a sopravvivere. Un vero miracolo se si pensa che la barra ha sfiorato il cuore di pochi centimetri. Del resto il 33enne sembra avere una buona tempra: l'uomo infatti ha resistito per lungo tempo al dolore mentre i colleghi tagliavano il palo per accompagnarlo in un ospedale della zona. Qui è poi stato medicato e stabilizzato ma mandato in un altro centro specializzato per la rimozione, distante circa 160 chilometri.

Quando i medici dell'ospedale lo hanno visto arrivare non credevano ai loro occhi ma, dopo una complessa operazione chirurgica durata cinque ore, gli hanno estratto il corpo estraneo senza ulteriori conseguenze. Dopo due giorni di terapia intensiva, infine, è stato spostato in un normale reparto di degenza dove però dovrà rimanere a lungo. "Il paziente è stato abbastanza fortunato perché la barra d’acciaio ha mancato per poco i vasi principali e ha evitato lesioni a importanti strutture nell’addome come vescica urinaria, reni e vena cava inferiore e la vena cava superiore nel torace" ha spiegato il medico a capo del team che lo ha operato