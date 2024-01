Tromba d’aria a Siracusa, si spezzano gli ormeggi di una nave da crociera: danneggiate barche e banchina Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Siracusa nella giornata di sabato 6 gennaio causando numerosi danni. Attimi di panico nella zona del porto, dove il forte vento ha spezzato gli ormeggi di una nave da crociera Msc che ha danneggiato altre imbarcazioni e la banchina. I pompieri hanno effettuato decine di interventi per alberi sradicati e caduti sulle strade. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

La violenta tromba d'aria che si è abbattuta ieri, sabato 6 gennaio, su Siracusa ha causato numerosi danni in città. Ci sono stati anche attimi di panico nella zona del porto, dove, a causa del vento forte, si sono spezzati gli ormeggi di una nave da crociera Msc.

Come riportano i quotidiani locali, la nave era fortunatamente senza passeggeri e stava osservando una sosta tecnica. Per diverse ore sono durate le operazioni di recupero, particolarmente difficili viste le dimensioni dell'imbarcazione. Sono stati impiegati rimorchiatori per agganciarla e tentare di ripristinare l'ormeggio.

Alcune persone presenti sul luogo hanno diffuso sui social molti video dell'incidente, in cui si vede la nave ondeggiare pericolosamente, colpire e danneggiare le altre imbarcazioni nelle vicinanze e una porzione di banchina. Secondo quanto si apprende, la Procura di Siracusa sarebbe in procinto di aprire un fascicolo sull'accaduto.

Alberi sradicati e corrente interrota in varie zone della città

Anche in altre zone della città ci sono stati diversi danni e decine di interventi da parte dei pompieri del comando provinciale di Siracusa. Molti alberi sono stati sradicati dalla forza del vento, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, e poi nelle contrade balneari: all’Arenella alcune strade si sono riempite di arbusti e di rami e alcuni residenti sono stati costretti a cambiare strada per rientrare a casa.

Le folate di vento hanno anche portato via le tegole dei tetti di abitazioni in vari quartieri, dalla Borgata ad Ortigia, così come sono stati abbattuti alcuni cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici che hanno causato in alcune palazzine l’interruzione della corrente. In viale Tica, da una palazzina si sono staccati pezzi di un cappotto termico che sono finiti sulla strada.