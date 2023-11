“Sugli ebrei aveva ragione Hitler”: si dimette la prof che sui social aveva pubblicato insulti antisemiti All’inizio del mese di novembre la professoressa Hanane Hammoud aveva trascinato nella bufera la H-Farm, una scuola privata di Roncade, in provincia di Treviso. La donna di origini libanesi aveva infatti pubblicato alcune frasi antisemite dove dava ragione ad Adolf Hitler. L’istituto ha annunciato che la docente ha rassegnato le sue dimissioni.

A cura di Eleonora Panseri

La professoressa che qualche tempo fa aveva pubblicato frasi antisemite sui suoi profili social ha deciso di dimettersi. Ad annunciarlo con una comunicazione ufficiale è la scuola privata H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso, dove l'insegnante di matematica, di origini libanesi, lavorava fino a oggi. "La professoressa Hanane Hammoud ha rassegnato le sue dimissioni e la scuola le ha accettate”, comunica senza giri di parole la scuola.

Gli insulti antisemiti, le scuse e la sospensione

Il fatto risale ai primi di novembre, quando, commentando le notizie che arrivavano dalla Striscia di Gaza, la professoressa aveva pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram questa frase: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi, ebrei”. A scoprire la storia era stata una delle studentesse della prof che, dopo aver fatto uno screenshot, aveva diffuso l'immagine, facendola arrivare a compagni, genitori e altri insegnanti.

“Quanto riportato nello screenshot è quanto di più lontano ci sia dai valori in cui crede la nostra scuola come la pace, l’inclusività, la tolleranza, il riconoscimento e il rispetto di ogni cultura e religione”, aveva commentato il preside dell'istituto Conan De Wilde con una nota.

E sulla vicenda era intervenuto anche lo stesso Riccardo Donadon, amministratore del campus privato, dopo la richiesta di alcune famiglie di allontanare la donna: “Sono desolato. Condanno fermamente l’episodio e spero che nessuno metta in dubbio che un’azione e un pensiero del genere possano essere condivisi da parte mia e di H-Farm”. In seguito era arrivata la piena ammissione dall’insegnante, che si era detta "desolata" per l'accaduto, nato dallo stress per le notizie sul conflitto che continuavano ad arrivare da Gaza.

La scuola aveva fatto sapere che l’insegnante sarebbe stata sospesa dal suo incarico per 10 giorni. Ma, secondo quanto rivela Repubblica, pare che gli avvocati della scuola stessero cercando un modo per licenziare la docente che li avrebbe tuttavia anticipati.