Scoop su Messina Denaro, il sindaco di Mazara del Vallo dopo gli arresti: “Sorpreso e indignato” Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci commenta con Fanpage.it la notizia dell’arresto di un consigliere comunale della città, Giorgio Randazzo, e di un carabiniere, Fabio Pirollo, che avrebbero rubato oltre 700 file riguardanti le indagini su Matteo Messina Denaro per offrire a Corona.

A cura di Roberto Marrone

Il sindaco di Mazara del Vallo

"Sono sorpreso e soprattutto indignato. Come è possibile rimanere invischiati in una storia come questa, in una questione come quella della cattura di Messina Denaro, sulla quale hanno investito la propria vita centinaia e migliaia di uomini e donne delle forze dell'ordine e sulla quale un intero Paese ha riposto speranze e poi per questioni legate a quattro soldi, chi dovrebbe rappresentare le istituzioni, profana tutto questo?": con questo interrogativo il sindaco della città di Mazara del Vallo Salvatore Quinci commenta la notizia di questa mattina che un consigliere comunale, Giorgio Randazzo, e un carabiniere della locale stazione Fabio Pirollo, sono stati arrestati dopo che avrebbero rubato dal sistema informatico dei Carabinieri ben 700 file riguardanti le indagini su Matteo Messina Denaro.

Gli stessi, una volta acquisiti i files, avrebbero contattato il noto fotografo Fabrizio Corona per proporne la vendita. Grazie alle intercettazioni, poi, le forze dell'ordine sono riuscite a smantellare l'operazione.

"Questa mattina sono rimasto sgomento e senza parole specialmente considerato il soggetto (riferito al consigliere comunale) che faceva, delle denunce a tutto il mondo, il proprio vessillo politico – dice il sindaco Quinci ai microfoni di Fanpage.it – Abbiamo sempre più bisogno che chi assuma un ruolo pubblico lo faccia in modo integerrimo per il bene comune. Noi stiamo cercando di instaurare a Mazara un clima di legalità dove le richieste dei cittadini debbano essere legittime e non favori. Spero che Mazara e il consiglio comunale traggano una severa lezione da questa ennesima onta che arriva nella nostra città".

Arresto Messina Denaro

Per il sindaco Quinci serve una nuova etica nella vita pubblica di questo territorio perché altrimenti lavori preziosi come essere un carabiniere diventano un mestiere come un altro.

"Ribadisco – dice Quinci – ci sono migliaia di persone che ogni giorno combattono l'illegalità e fanno invece della legalità un proprio vessillo di vita e di professione combattendo la malavita organizzata e non possiamo permettere che tutto questo venga profanato per quattro soldi. Sono senza parole".