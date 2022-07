Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 luglio 2022: Toro e Cancro alla riscossa Nella classifica dei segni fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 4 al 10 luglio 2022 c’è una piccola rivoluzione. Marte, pianeta della passione, entra in Toro rendendo super sexy i segni di terra. Mercurio, segno dell’intelletto, passa in Cancro facendo dei segni d’aria degli ottimi compagni di viaggi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 luglio 2022 abbiamo due belle novità astrologiche che vanno a modificare le previsioni dei segni e, di conseguenza, anche la classifica. Marte infatti, pianeta dell'eros, entra nel segno del Toro mentre Mercurio, pianeta del dialogo, passa in Cancro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Con questi due passaggi tiriamo un sospiro di sollievo: siamo salvi dal bisogno di conquistare tutto e tutti, che è stato piuttosto intenso con Marte in Ariete e Mercurio in Gemelli appena finito.

12. Scorpione

Il tuo fiuto infallibile farà concorrenza a quello del bracco da tartufi! Ancora più del solito annusi la fregatura a chilometri di distanza, anche quando è perfettamente mimetizzata. Ovviamente sospetti di chiunque e vorresti tenerti lontano dal genere umano intero.

Leggi anche L'oroscopo del 28 giugno 2022

11. Sagittario

L’amore continua ad essere una cosa che non prendi nemmeno in considerazione, come l’ipotesi di invitare tua suocera a un weekend al mare. Anche col partner avrai da ridire su tutto, proprio come con la suocera appunto! Venere sempre opposta è impietosa.

10. Capricorno

Il famosissimo silenzio capricornino questa settimana si esibirà in tutta la sua impenetrabile testardaggine. La possibilità che tu dica cose fuori luogo è altissima quindi decidi tu se sforzarti di trattenerti o se chiudere definitivamente delle amicizie!

9. Leone

Marte a sfavore ti fa sentire insicuro come una diciottenne la sera prima degli esami di maturità. Avresti quasi voglia di offrirti volontario per ripetere l’anno pur di non metterti in gioco. E invece Leone esci e vai a conquistare quello che desideri!

8. Vergine

Quando qualcuno avrà bisogno del tuo supporto morale tu… Fingerai una call. Che poi non la fingi e la fai per davvero! Comunque in tutti i casi ti defili dalla possibilità di dover mostrare qualsiasi genere di empatia e tenerezza, piuttosto ti rendi disponibile come amico per fare i traslochi. Sempre utile.

7. Pesci

Vai subito al sodo. La tua famosa romantica attenzione agli altri e al modo giusto di chiedere le cose per ottenerla è andata un attimo in bagno. Quindi tu fai il duro scorbutico anche se ti riesce malissimo. Piazzaci almeno un sorrisino ammiccante alla fine!

6. Acquario

Gli alti e bassi emotivi saranno il tuo forte questa settimana! Per fortuna alla fine risolverai tutto con i lacrimoni che spiazzano ma inteneriscono. E soprattutto che ti liberano dal dubbio! E pensare che basterebbe solo qualche complimento in più!

5. Ariete

Marte ti ha abbandonato ma ti ha lasciato grande estimatore dei piaceri della vita. Dal cibo all’ozio, alle serate con gli amici incurante della sveglia del giorno dopo, tu hai solo voglia di divertirti. E come darti torto??

4. Bilancia

Sei ufficialmente fuori dal tunnel delle incazzature anche senza motivo, quindi è ora di festeggiare. Questa volta è l’intelletto che ti abbandona ma direi che possiamo farne anche a meno. C’è tanto di quel sesso (con o senza amore) da recuperare!

3. Cancro

Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e tu ti senti un vero secchione anche quando c’è da decidere dove andare a mangiare la pizza con gli amici. Questa settimana sarai perfetto per andare dal capo a far valere i diritti di tutto l’ufficio. Saggio e combattivo.

2. Toro

Marte entra nel tuo segno e ci sta quasi per tutta l’estate. Quindi via libera al sesso, alle follie e al divertimento. Anzi, questa settimana anche con una certa dose di intellettualismo, che non guasta. Praticamente sexy e saputello insieme.

1. Gemelli

Venere resta nel tuo segno, stai sereno! Quindi tu continui ad essere dolce come uno zuccherino ma dietetico e innocuo come le chips alla mela. Insomma sei perfetto e assolutamente irresistibile. Goditi il momento in cui nemmeno il tuo ex potrà trovarti dei difetti.