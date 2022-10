Oroscopo di oggi venerdì 14 ottobre 2022: Pesci e Sagittario in silenzio stampa Oroscopo del giorno di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna ancora in Gemelli vede Marte sempre più forte nelle sue idee, ma anche con la possibilità di esprimerle in modo confuso e impulsivo. Quindi attenzione!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Marte è molto forte in Gemelli, ma è trigono a Saturno e trigono a Sole e Venere.

Tuttavia, avendo sempre ancora molto forte la quadratura a Nettuno, è possibile che queste forze così cariche siano instabili: quindi espresse in modo confuso, impulsivo e poco chiaro.

Con la Luna ancora nel segno dei Gemelli, il segno zodiacale fortunato per oggi sarà la Bilancia e il segno sfortunato i Pesci.

Leggi anche Oroscopo del 10 ottobre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ultimamente l’apparenza con te inganna, forse perché sei un po’ spigoloso a causa di questa Venere opposta. In realtà, tu sei proprio come il coccodrillo, che pare essere uno dei genitori più teneri del mondo animale. Dovresti solo mostrare a tutti le tue capacità nascoste.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: preparati per divertenti giochetti erotici.

Lavoro: inizia a creare buone relazioni con i colleghi magari offrendo un buon caffé la mattina.

Salute: sei un ottimo compagno per i giochi di squadra, per performance e voglia di giocare in gruppo.

Il consiglio del giorno: aderisci a progetti di beneficenza. Ce ne sono tantissimi, ma io ti sconsiglio quello dell’Unicef, che puoi condividere anche con i bambini. Con mappe e giochi che l’associazione invia ogni mese per sensibilizzare i più piccoli.

Voto 6

Toro

Metti un po’ da parte la serietà, mio caro Toro, e approfitta dell’anniversario dei cinquant’anni del film "Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda", per dar sfogo ai tuoi istinti. La Luna e Marte, che si avvicinano alla congiunzione, ti suggeriscono che questo è proprio il momento per inaugurare un bel weekend ricco di passioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: grandi manovre, per un divertimento assicurato sotto le coperte.

Lavoro: per te settimana corta, fin dal mattino ti senti subito in pieno weekend.

Salute: dedica del tempo a te stesso. Puoi decidere tu se con un corso di yoga o una rilassante spa.

Il consiglio del giorno: quando si festeggia a te piace farlo alla grande, con un bel calice di bollicine e brindisi a non finire. Metti subito le bocce in fresco.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Il tuo ragionamento è sì sottile e razionale, ma raggiunge anche una profonda sensibilità, data proprio oggi da Venere e dalla Luna nel vostro segno. Potreste, infatti, comprendere appieno la teoria dei fotoni ‘Entangle’, che ha vinto il Nobel per la fisica. Non si tratta puramente di fisica ma di un insieme di energie interconnesse, e decisamente più profonde, che rasentano la filosofia. Quanto vi piace spaziare col pensiero.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi sentite proiettati a incontri e piaceri sublimi.

Lavoro: mettete a disposizione dei colleghi tutta la vostra pazienza e comprensione, proprio come fanno i migliori amici.

Salute: insuperabili in qualsiasi situazione, siete la compagnia perfetta con cui trascorrere tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: acquistate un bel paio di scarpe da trekking per le vostre scampagnate. Sono fondamentali, soprattutto in questa stagione, per non scivolare sulle foglie bagnate.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Si può sempre ammettere le proprie mancanze con un sorriso ironico. Di recente George Clooney e la moglie Amal si fanno pubblicamente una sana e simpatica autocritica sul fatto che, dopo aver frequentato per così tanti anni l’Italia, entrambi conoscano solo qualche parola, mentre i loro figli sanno padroneggiare perfettamente la lingua. Rendendo tutto più normale si riesce anche ad accettare in modo più leggero una Venere contro.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ricorda sempre che gli amici sono sempre pronti a consolarti con lunghe ore di chiacchierate.

Lavoro: Anche se non spicchi per sagacia, comunque esegui perfettamente i lavori che ti vengono richiesti. Non è che bisogna fare sempre i fenomeni.

Salute: opta per delle lezioni di gruppo per farti trascinare fino a fine lezione dall’entusiasmo dei tuoi compagni.

Il consiglio del giorno: Questo è per te è un buon momento per fare del volontariato, vedrai che impegnandoti soddisferai il tuo lato sentimentale più profondo.

Voto 5 –

Leone

Hai bisogno un po’ di leggerezza, e di abbagliarci tutti con il tuo sorriso a 36 denti che ti ha regalato Venere. Scaricati l’app Fake You, per generare audio realistici con la voce dei personaggi famosi. Potresti telefonare alla tua migliore amica facendo finta di essere Giorgia Meloni alla ricerca di un ministro. L’unico tuo problema sarà trattenere la risata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: grande sensualità e capacità di amare, come un’adolescente in preparazione al weekend.

Lavoro: Oggi ti senti come all’ultimo giorno di scuola, pronto a raccontare barzellette a tutti i colleghi, e prendere sotto braccio il capo per fare una bella bevuta.

Salute: meravigliosamente irresistibile. Alla sfida di tenere gli occhi spalancati tu sparigli tutti.

Il consiglio del giorno: Prova a metterti in lista per fare un tatuaggio da Mark Mahoney, il tatuatore delle star, sono certa che per te non avrà problemi a trovare un posticino. Intanto, tu pensa a luogo e disegno per tattoo indelebile sulla tua pelle perfetta.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Metti da parte tutta la ricerca di precisione al dettaglio, e trasformati solo per oggi in una vera ribelle, proprio come ti consiglia la Luna (a sfavore). Potresti fare come Fedez, che si è unito al rocker Salmo per darsi a un punk scatenato e irriverente. Pronta a rifare l’immortale singolo dei Sex Pistols ‘God Save the Queen’ che ora diventerà ‘God Save the King’?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: puoi scatenarti e smettere di fare la ‘brava ragazza’.

Lavoro: ti puoi permettere di lasciare per tutto il fine settimana la tua scrivania in un caotico disordine.

Salute: il capello spettinato ti dona più di quello che pensi.

Il consiglio del giorno: Al classico chignon da ballerina prediligi quello tutto scomposto e scarmigliato che fa molto anni '90.

Voto 6

Bilancia

Sei al primo posto dei segni dello zodiaco, proprio come il singolo dei Måneskin "The Loneliest", che al debutto ha raggiunto ascolti record su Spotify. Il cielo ti illumina all’unisono, e oggi si aggiunge anche la Luna. Tu rispondi con un sorriso smagliante, energia dinamica e grande gentilezza. Praticamente hai sempre la risposta perfetta sulla punta della lingua.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore idolatrata come le star sulle copertine patinate.

Lavoro anche se vincessi a tavolino, tu non rinunci a metterti in campo per far vedere a tutti che sei la più brava.

Salute: l’astrologa ti aggiudica un bel dieci e lode.

Il consiglio del giorno: Divertiti in questi giorni a provare i look anni '80 che hanno fatto faville dopo le ultime sfilate del mese scorso. Quando inizia un trend bisogna subito seguirlo.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Puoi finalmente salutare i giorni di solitudine, e lanciarti nella mischia, proprio grazie a Marte e alla Luna che impongono un ritorno in società. Potresti addirittura unirti al partito della birra con il leader Dr. Pogo, arrivato terzo alle elezioni in Austria. Sarà praticamente come partecipare a un'October Fest, che però dura tutto l’anno.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: torni a vestire i panni da re del sex appeal.

Lavoro: come direbbero a Roma: ‘buttala in caciara’.

Salute: togliti tutone e Birkenstock, e mostra a tutti quel bel cornicino pieno di energie che possiedi.

Il consiglio del giorno: Smettila di guardare le foto dei vincitori del Wildlife Photographer of the Year. Esci subito di casa e recati al pub con i tuoi amici.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Grazie ai favori di Venere e Mercurio, tu l’amore lo vivi proprio come Micaela Ramazzotti, felice e consapevolmente innamorata dopo anni e anni di matrimonio, con il suo Paolo Virzì. Alla fine ti convinci anche tu che le storie a lieto fine con la famosa frase ‘e tutti vissero felici e contenti’ esistano per davvero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei prontissimo per una maratona di baci e di coccole dolci.

Lavoro: sei così buono oggi che sei disposto anche a far parlare gli altri.

Salute: lo sport per te è divertente solo se si pratica in due.

Il consiglio del giorno: Guarda le anteprime di serie e film che sono state presentate al New York Comic Con. Così sarai super aggiornato per le tue serate in coppia sul divano e non dovrai passare ore a leggere le trame di quello che trovi sulla sulla piattaforma on demand.

Voto 7 +

Capricorno

Probabilmente stai iniziando a chiederti se questo periodo di poca empatia e di confusione nella tua testa, durerà ancora molto. Ti assicuro che dovrai aspettare molto meno rispetto a Re Carlo, che avrà la sua cerimonia di incoronazione solo a Maggio. Tu devi resistere ancora qualche settimana, e vedrai che con la fine del transito di Venere contro, ti sentirai subito una favola.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: metti il countdown, come la notte di capodanno, per quando Venere tornerà a sorriderti.

Lavoro: Usa la scusa che stai leggendo e rileggendo le carte da firmare per procrastinare un po’.

Salute: Regalati un bel massaggio. Un’oretta per stare in silenzio e non pensare a nulla è assolutamente ideale.

Il consiglio del giorno: prenota un bel tavolo con vista in un locale chic. Metterti giù da gara per una serata speciale dedicata a te stesso, sarà un vero divertimento.

Voto 6 –

Acquario

Quando si parla di te, la prima cosa a cui si pensa è bellezza e grandissimo sex appeal, che pareggia quello di Heidi Klum e di sua figlia nell’ultimo spot di Intimissimi. Sei praticamente da tabellone pubblicitario.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è un insieme di grandissima energia piena di sentimento.

Lavoro: sei proprio come la prima della classe, quella terribilmente bella e sorridente, e che per giunta passa le versioni di latino a tutti i compagni.

Salute: apri il catalogo delle imprese che ti piacerebbe fare e scegline una. Potrai realizzarla facilmente e senza alcuno sforzo.

Il consiglio del giorno: Organizza esperienze uniche da condividere, non solo con i tuoi familiari amici più cari, ma ampliando il cerchio delle tue conoscenze. Sono certa che sei meglio di un organizzatore di ‘viaggi e avventure nel mondo’, che assicura esperienze indimenticabili.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Dovete continuare a perseguire i vostri progetti, senza pensare alla scarsità di energie a causa di Marte. Prendete esempio da Mark Zuckerberg, che sta facendo di tutto pur di promuovere il suo Meta. Infatti, i suoi collaboratori e lui stesso, inizieranno proprio a lavorare nella realtà virtuale. Proprio per questo motivo ha deciso di regalare agli Avatar anche le gambe. L’importante è che voi sognate in grande, il più dettagliato possibile. Il bello è che questo lo potrete fare comodamente sdraiati sul vostro amato divano.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: Senza fare troppo sforzo vedrete che aprendo soltanto le braccia qualcuno arriverà per ricevere delle coccole.

Lavoro: Continuate a sognare più grande, più bello più grosso, più dettagliato che potete. E poi iniziate a realizzarlo.

Salute: Un po’ di stretching e ginnastica funzionale vanno benissimo per tenere allenati i muscoli. Non bisogna mica sudare come dei matti.

Il consiglio del giorno: Lo so che è presto, e arriverà prima la festa di Halloween, ma iniziate selezionare delle belle idee su Pinterest su quello che sarà il vostro calendario dell’avvento. Se parti in anticipo tutto sarà meraviglioso.

Voto 6 e mezzo