Oroscopo di oggi 15 dicembre 2022: Vergine e Capricorno prendono le giuste decisioni Oroscopo di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sarà fortissima la lucidità mentale dei segni di terra, che godono di un bel trigono tra la Luna in Vergine, Mercurio in Capricorno e Urano in Toro. Quest’ultimo, soprattutto, li porterà a prendere decisioni impulsive ma sagge.

Questo aspetto è ottimo per i segni di terra, che potranno contare su un pensiero lucido, attivo e in equilibrio con i bisogni emotivi.

Con la Luna calante ancora nel segno della Vergine, il segno fortunato di oggi è il Capricorno mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Sei sempre un aitante svampitone, di quelli che dimenticano il nome e la faccia di chi hanno corteggiato la sera prima, e se si incontrano per strada manco lo riconoscono. Le gaffe sono parte integrante del tuo quotidiano con Mercurio contro, proprio come per il giornalista di ‘Buongiorno Italia’, Luca Ciceroni, che racconta in diretta le sue vicende private, pensando di essere a microfoni spenti. Ti si vuol bene lo stesso, ma cerca di prestare più attenzione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è la sola cosa a cui riesci a pensare.

Lavoro: il massimo del contributo che puoi fare è ordinare i caffè al bar sotto all’ufficio.

Salute: ti piace mettere in mostra il tuo fisicone scolpito. Ti assicuro che è un piacerone anche per noi che lo guardiamo.

Il consiglio del giorno: presta moltissima attenzione quando inserisci i dati bancari per fare i bonifici online.

Voto 6 –

Toro

Alcuni punti della nuova manovra economica del 2023 sembrano essere studiati da un tipo amante degli animali come te, come il bonus annuo per gli animali domestici. Infatti, ora che hai i favori di Venere, e sei davvero dolcissimo, pretendi che nel nucleo famigliare vengano considerati il tuo amico a quattro zampe, il gatto che ti fa le fusa sopra i piedi e la placida tartaruga nel terrario. Per te più si è meglio è.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai infinite energie per ore e ore di coccole a tutto il parentame.

Lavoro: sei così indispensabile che potresti chiedere un doppio bonus.

Salute: sai sempre aggiungere quel qualche cosa in più in qualsiasi momento, come lo zabaione sulla fetta del panettone.

Il consiglio del giorno: scarica subito le app per fare i selfie di Natale con gli amici e i parenti.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Sono certa che concordiate con il medico di Brian Adams che consiglia di fare all’amore almeno ventisette volte al mese per avere una prostata sana. Voi, che avete sempre Marte che regala grande vigore, prestanza e sopratutto resistenza, siete gli unici a poter seguire pedestremente questi consigli. Queste sì che sono delle sane abitudini a cui non sapete rinunciare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: il sex appeal è scatenato.

Lavoro: siete i soggetti ideali per organizzare tutta la parte di accoglienza e divertimento.

Salute: siete composti dal cento per cento di entusiasmo.

Il consiglio del giorno: attenzione alla Fomo, la paura di perdervi qualche cosa, perché dovreste appoggiarvi sul cuscino almeno un paio di ore per notte, invece di fare i drittoni in ufficio.

Voto 7

Cancro

Le tue emozioni sono bloccate, come i passeggeri a terra negli aeroporti di Londra a causa del brutto tempo. Venere in opposizione te la senti tutta addosso, e rifuggi tutti gli appuntamenti di convivialità che la stagione vorrebbe vederti partecipe. Tu, al massimo, riesci a condividere solo con i fedelissimi e i più sinceri che si contano sulle dita di una mano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: lo rifuggi come i pagamenti della Tari.

Lavoro: fai già le pulizie della scrivania di tutte le cartacce che non ti servono più, compresi i biglietti degli auguri.

Salute: ti sei tatuato addosso la vestaglia imbottita della zia. Non ne puoi assolutamente fare a meno.

Il consiglio del giorno: regalati una bella giornata da trascorrere tra le terme e la sauna svedese.

Voto 6 –

Leone

Lo stress da shopping natalizio tu non lo temi affatto, perché con Marte a favore tu puoi permetterti di fare anche tutto all’ultimo minuto con grinta ed energia, e arrivare perfetta all’aperitivo degli auguri con i colleghi. Nel caso ne avessi bisogno, segnati che le categorie di prodotti più graditi dagli italiani sono: accessori moda, giocattoli e cibo. Attieniti a questa semplicissima lista per essere ancora più puntuale e efficace.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi essere adulato come un divo delle copertine patinate.

Lavoro: alla dura routine lavorativa intermezza sempre con messaggini alle tue amiche del cuore.

Salute: la tua vanità deve essere sempre soddisfatta, anche con un piccolo specchietto da tenere sempre in borsa.

Il consiglio del giorno: organizza la cena di natale con i tuoi vecchi compagni di università.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Quando si tratta di studiare dati, statistiche e fare proiezioni dettagliate sul futuro, tu sei in assoluto la migliore di tutto lo zodiaco, e ora che sei sostenuta da Mercurio a favore ti piace ancor di più arrivare ad almeno tre cifre oltre la virgola. Credo proprio che la recente ricerca che afferma che gli italiani passano più di trent’anni di vita tra social e lavoro, sia proprio frutto del tuo super cervello. In più, vista la tua passione per ciò che fai, hai sussultato di gioia nella conferma che la ‘relazione’ più importante della vita è con il lavoro. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: adori i baci sulla guancia, come i bimbi dell’asilo.

Lavoro: senza di te tutto l’ufficio sembra bloccato come le autostrade con la neve.

Salute: perfetta solo per rapidi e geniali sprint.

Il consiglio del giorno: decora la casa con i vecchi lavoretti di natale che hai trovato in soffitta dalla mamma.

Voto 7

Bilancia

La tua capacità di comunicazione potrebbe essere fuori uso, come le chiamate al telefono sui voli di linea. Tu, che sei sempre aiutata da slanci di entusiasmo, grazie a Marte, ti trovi spesso ad esprimere pareri non richiesti, e forse troppo diretti, a causa di Mercurio contro. La tecnica ideale per tipi come te, che passano da un tema all’altro, è quello di aspettare dieci secondi prima di intervenire, perché nel mentre ti sarai già dimenticata quello che volevi dire. Da tenere a mente o almeno da provare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore il desiderio è sempre il tuo chiodo fisso.

Lavoro durante le riunioni importanti dovresti mettere sempre il ‘mute’ a commenti non calzanti.

Salute: sfrecci da un posto all’altro come un pattinatore sul ghiaccio con tanto di piroetta doppio Axel.

Il consiglio del giorno: profuma l’ambiente di casa con rametti veri di abete, agrifoglio e vischio, meglio se con una bella composizione.

Voto 6

Scorpione

Con Mercurio dalla tua, ti sembra di avere in mano tutta la conoscenza del mondo, quella che ti piace mettere in mostra in qualsiasi situazione. Ma oggi, che sei particolarmente stimolato da una Luna concreta, sono certa che invece di divagazioni filosofiche sul computer quantistico, ti troverai ad enfatizzare l’importanza delle tradizioni mentre discuti il menù del pranzo di Natale con i parenti. Riuscirai addirittura a citare lo chef Carlo Cracco, che ha categoricamente affermato l’importanza del brodo con la pasta ripiena e del panettone come dolce. Sentirti parlare di argomenti così goderecci è un vero piacere.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: l’occasione ti stimola subito un certo appetito.

Lavoro: hai ormai eliminato tutti i punti della to do list delle prossime due settimane.

Salute: da bravo stratega di piace anticipare, infatti avrai di certo perso un paio di chiletti in vista degli eccessi delle prossime settimane, vero?

Il consiglio del giorno: abbonati per il prossimo anno alla rivista geopolitica Internazionale.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Invece di essere sempre pronto a lamentarti per il fatto che Venere e Mercurio ti abbiano salutato, e che tu oggi abbia pure la Luna storta, dovresti invece conservare tutta quell’energia positiva che hai accumulato nell’ultimo periodo per alimentare il fuocherello della tua vitalità. Ad esempio, invece di seguire i mondiali di calcio in Qatar, potresti interessarti di più a quelli di nuoto a Melbourne, dove un'Italia scatenata sta facendo incetta di medaglie, anche l’oro nei 1500 metri di Gregorio Paltrinieri. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti senti in pausa riflessiva.

Lavoro: tu cerchi il brivido del gioco d’azzardo.

Salute: con una rilassante meditazione yoga puoi armonizzare corpo e mente, da provare subito.

Il consiglio del giorno: segui il profilo Instagram @imperfettacomeme per scoprire come da una tazzina rotta possa nascere qualche cosa di bellissimo.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Hai presente quella frase scaramantica che cita: ‘attento a quello che desideri perché si potrebbe avverare’ ? Ecco, tu devi proprio tenerla a mente, perché oggi che sei particolarmente sensibile grazie al dialogo tra Venere e la Luna, potresti lanciarti in affermazioni da veggente, come Maradona che aveva dichiarato la possibile vittoria dell’Argentina proprio a questi mondiali. Ora stila una bella lista di desideri e fa' la tua magia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei in pieno trionfo passionale tipo luna di miele.

Lavoro: sempre prontissimo a fatturare.

Salute: ti impegni costantemente per ottenere il risultato.

Il consiglio del giorno: questa sera concediti un po’ di pigrizia sul divano. Ne hai proprio bisogno.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Ogni Grinch del web, sempre pronto a criticare questo periodo di eccessi, partendo dalle luminarie fino allo shopping sfrenato, avrebbe bisogno di un amico come te, dal cuore grande e dall’entusiasmo dilagante, per riscoprire la voglia di meraviglia, di emozione e di gioia per la collettività che caratterizza proprio le feste. Aggiungici anche un giro tra vetrine e pacchetti scintillanti per concludere il tour in bellezza.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti basta un piccolo cenno e sei subito a disposizione.

Lavoro: ogni ostacolo insuperabile per te è come un passeggiatina in un giardino all’italiana.

Salute: deciso a mostrare a chi ti sta vicino quanto tutto sia assolutamente meraviglioso.

Il consiglio del giorno: studia già ora i vari outfit che potresti sfoggiare a capodanno.

Voto 7 +

Pesci

Oggi, che avete la Luna storta e non vi siete ancora ben adattati a Venere a favore, probabilmente potreste offrirvi come collaboratori per lo studio dell’impatto del Metaverso su società ed economia, che stanno elaborando Meta e il Politecnico di Milano. Una fuga dalla realtà a voi piace sempre moltissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per il momento tirate fuori solo gli aculei da porcospino.

Lavoro: fate volare il vostro super cervello con idee pazzesche.

Salute: imparate ad ammaestrare le vostre emozioni come un domatore con i leoni.

Il consiglio del giorno: acquistate l’ultimo libro di Marracash: Io, loro, gli altri. Sono certa che troverete parecchie analogie.

Voto 6 e mezzo