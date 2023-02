L’oroscopo di oggi 14 febbraio 2023: Cancro e Scorpione romanticoni L’oroscopo di oggi, 14 febbraio 2023, è dedicato all’amore per San Valentino: il segno fortunato è l’Ariete, e il segno sfortunato i Gemelli. Oggi c’è una bellissima voglia di amare che non ha confini. La Luna è in Sagittario, mentre Venere è congiunta a Nettuno.

L'oroscopo di oggi, 14 febbraio 2023, San Valentino e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna: oggi ci sarà del romanticismo ma anche stabilità.

Il pianeta dell'amore, congiunto a Nettuno, dona voglia di fare grandi progetti, mentre il Sole congiunto a Saturno richiede un amore protettivo e accudente.

La Luna di oggi, nel segno del Sagittario, amplifica la voglia di aprirsi ai sentimenti più liberi, alti, spirituali e umanitari. Sarà un San Valentino che non si chiude sulla coppia ma si apre al mondo intero. Il segno fortunato sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Quando si parla di sesso e di passioni tu ti senti un vero esperto in materia, con Marte che ti stuzzica sempre le voglie più proibite che vuoi assolutamente esplorare, e anche con la Luna che ti appoggia. Sei come Rosa Chemical, che sulla rete nazionale ha mostrato a tutti che l’istinto va seguito e il desiderio deve sempre essere ‘sfamato’.

Amore: tu sei passione infuocata allo stato puro.

Lavoro: spari sentenze piene di buonsenso, come le battute di Bisio a Zelig.

Salute: ti senti assolutamente invincibile.

Il consiglio del giorno: regala un sex toy al tuo partner per aggiungere del pepe sotto le coperte.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Venere ti illumina incondizionatamente, rendendoti un figo pazzesco in qualsiasi occasione. Tu non hai bisogno di parole, anche perché al momento, con Mercurio contro, non hai certo la verve della Bruganelli. Ti assicuro che ti basta essere ammirato per figaggine e grazia, proprio come Elodie vincitrice ‘di stile’ indiscussa del Festival.

Amore: sei assolutamente irresistibile.

Lavoro: i discorsi motivazionali è meglio che li leggi, invece di improvvisarli come un attore a braccio.

Salute: sei sempre perfetto come le modelle alla settimana della moda.

Il consiglio del giorno: acquista rossetti cremosi per labbra morbidissime.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il vostro partner ideale è quello con cui vi divertite sempre, in qualsiasi momento, e che sa prendervi perfettamente anche quando, come oggi, avete la luna storta. Desiderate una sintonia come quella tra Giorgia ed Elisa, che sanno essere perfette sul palco dell’Ariston come quando fanno un medley improvvisato sulle norme d’insicurezza del teatro, e il loro duetto diventa virale su tutte le piattaforme.

Amore il vostro compagno perfetto deve essere anche il vostro miglior amico.

Lavoro: riuscite a far accettare anche la vostra voglia di giochetti di carnevale al capo.

Salute: i vostri pensieri, come i vostri piedi, viaggiano come minimo a cento chilometri all’ora.

Il consiglio del giorno: concedetevi smancerie sotto le coperte, oggi non potete proprio bypassarle.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sono certa che vorresti fare un monumento a Chiara Francini, che ha portato sul palco dell’Ariston grande romanticismo, a partire dai suoi outfit pazzeschi, e che ha avuto il suo apice con un monologo a notte fonda, inno alla sensibilità, e il rispetto verso gli stereotipi della donna-mamma. Venere a favore accentua la tua empatia e la voglia di comunicare apertamente tematiche che spesso vengono evitate e nascoste. Mettersi a nudo per te è il vero modo per celebrare la tua libertà.

Amore: oggi è la tua festa. Scatenati!

Lavoro: consegni a tutti i tuoi colleghi bigliettini di San Valentino pieni di affetto e fiducia, perché sono le persone con sui in fondo trascorri la più parte della giornata.

Salute: sei più premurosa del personale al desktop di una spa.

Il consiglio del giorno: svela qualche tuo segreto piccante, ma solo agli amici fidati.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il tuo nuovo idolo da copiare è certamente la mitica Lorella Cuccarini, che ha fatto innamorare tutti con una performance, e un fisico, davvero eccezionale, con tanto di lustrini e piume, proprio come piace a te. Sfrutta Marte a favore e la Luna esuberante di oggi, per mettere a punto la tua tabella di marcia che ti assicurerà la prova bikini perfetta, da far invidia alle fresche liceali.

Amore: oggi hai proprio voglia di strafare.

Lavoro: schivi gli impegni ufficiale come la Goggia i pali dello slalom.

Salute: vivi con grande dinamicità ed entusiasmo ma solo se si tratta dei tuoi hobby.

Il consiglio del giorno: impara a twerkare, non si sa mai.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con la Luna stortissima di oggi, e anche la Venere in opposizione, ti rifugi nella tua tanto amata e concreta scienza. Sono certa che non ti è sfuggito lo studio che vuole utilizzare il DNA per rintracciare la pupù dei cani, per poter multare i padroni maleducati. Provi sempre un certo senso di soddisfazione quando il sapere viene ben applicato nel quotidiano.

Amore: anche solo il significato di questa parola al momento ti sfugge.

Lavoro: passeresti ore a fare la revisione di bilancio.

Salute: nonostante lo spray sciogli nodi, sei sempre spettinata.

Il consiglio del giorno: preparati un bagno rilassante a lume di candela da goderti tutta da sola. Per te il massimo in assoluto.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei scatenata e disinvolta, come Fedez al Festival di Sanremo, che è sempre coinvolto in una performance sul palco, anche quando dovrebbe solo far parte del pubblico. Mercurio e Marte che ti appoggiano sono davvero un mix esplosivo, e ti permettono di essere sempre la persona più interessante e richiesta di tutta la stanza, che tu lo voglia o no.

Amore sei aperta all’esplorazione di nuove emozioni.

Lavoro le occasioni ti cadono proprio addosso, anche quando non le cerchi.

Salute: sei dotata di entusiasmo sempre molto coinvolgente.

Il consiglio del giorno: scrivi biglietti d’amore da distribuire a tutti i tuoi spasimanti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Lo so che stai un po’ rosicando per non aver subito colto che la parola ‘Straguzzo’ urlata dai Colla Zio e Amadeus: vuol dire in slang milanese ‘figo’, mentre, come in molti, hai subito puntato su uno dei bonus per il Fantasanremo. Con Mercurio contro, hai perso quella capacità di poter capire tutto al volo, ma ti assicuro che ora è il momento di goderti l’amore, perché Venere ti fa risplendere e gonfiare il tuo cuoricino di dolcezze e grandi sentimenti.

Amore: vuoi diventare campione mondiale di tenerezze e romanticismo.

Lavoro: sei troppo impegnato a organizzare la serata a due che rispondere alle email.

Salute: fai impazzire tutti per quanto tu sia assolutamente dolcissimo.

Il consiglio del giorno: ricordati di mettere in fresco lo champagne.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Di certo non sei in cima alla classifica in tutti i campi, perché con Marte in opposizione anche semplici imprevisti per te sono delle sfide olimpioniche. Ora che hai Mercurio dalla tua puoi perfettamente capire quale siano le tue reali competenze. Praticamente sei come Sethu, che non ha di certo spiccato durante la gara a Sanremo ma è sul podio del Fantasanremo. Tu devi applicarti dove sai già di essere un vero ‘Big’.

Amore: la seduzione per te passa dai tuoi neuroni.

Lavoro: sei come un tecnico iperspecializzato, le questioni generali non ti interessano.

Salute: le tue energie le centellini solo su questioni per te importanti, come l’ape in compagnia.

Il consiglio del giorno: riguarda gli interventi di Fiorello al Festival di Sanremo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti sembra di aver raggiunto esattamente l’obiettivo che ti eri preposto, e adesso ti puoi rilassare, proprio come Marco Mengoni che vinto tutto a Sanremo. Venere a favore ti conferisce quella voglia di ritagliarti dei momenti dove puoi mostrare senza veli e impalcature tutto te stesso e la tua voglia di dolcezza e di amore. Ti assicuro che anche così, tutto ‘nature’, sei sempre al top, anzi vieni apprezzato anche di più!

Amore: modalità peluche da strapazzare ‘ON’!

Lavoro: ti puoi godere una giornata di meritato riposo.

Salute: la gente si deve coprire gli occhi quando passi per non restare per ore imbambolata. Non so se ho reso l’idea.

Il consiglio del giorno: avvisa il partner che aspetti un camion di rose rosse per la festa degli innamorati.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei dotato di grandissimi poteri con Mercurio e Marte che ti garantiscono fortissime capacità mentali e prestanza fisica. Sei come Teo Mammuccari, che ad una festa privata ipnotizza Ilary Blasi e la fa cadere tra le sue braccia. Tu sei capace di trucchetti e illusioni degne di David Copperfield.

Amore: lo prendi doppio con tre cucchiaini di zucchero perché ti piace dolcissimo.

Lavoro dirigi i lavori come i semafori all’incroci di Shibuya a Tokyo.

Salute sei più prestante dello sciatore Bode Miller.

Il consiglio del giorno: prenota un lancio di bungee jumping di coppia.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Quando vi accorgete di alcuni dettagli vi passa tutta la verve romantica che vi garantisce Venere nel vostro segno. Infatti, la vista del calzino bucato di Re Carlo, durante la sua visita in una moschea, vi ha davvero inorridito. Avvisate subito il partner che questa sera deve lustrare l’armatura e presentarsi perfettamente impomatato.

Amore: potete scrivere il manuale del perfetto innamorato.

Lavoro: non prendetevela troppo se la realtà non corrisponde alle vostre fantasie.

Salute: con la grande dolcezza potete ottenere di tutto.

Il consiglio del giorno: ascoltate la canzone ‘Somebody’ dei Depechemode.

Voto 6 +