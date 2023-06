L’oroscopo di oggi 1 giugno 2023: Pesci e Cancro super emotivi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 1 giugno 2023, le emozioni saranno fortissime e incontenibili così come la voglia di condividerle. Si rischia qualche cantonata ma se ne guadagna molto in passione. Nelle previsioni delle stelle di oggi il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi, giovedì 1 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di oggi Venere è trigono a Nettuno mentre la Luna è in un segno d'acqua: lo Scorpione. Per questo i valori, le emozioni e gli ideali saranno potentissimi, davvero ottimi per fare dichiarazioni importanti. Non dimenticatevi che si avvicina la Luna piena che dà sfogo a tutti i sentimenti.

Con la Luna che oggi transita nel segno dello Scorpione, il segno fortunato del giorno è il Cancro mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Sei tutto un fuoco di passioni con Marte che enfatizza la tua libido. Sei sexy come Damiano dei Måneskin immortalato con i capelli color rosso fuoco con top crop in latex. Questa potrebbe essere proprio la tua divisa perfetta per tutta l’estate perché tu sei e sarai un vero diavoletto super arrapato.

Amore tu fai tremare di passione il tuo partner con un solo sguardo

Lavoro sei mosso solo da passione viscerale mentre la noiosa prassi di fatturazione la lasci volentieri ai tuoi colleghi dell’amministrazione.

Salute: sei così spavaldo che chiedi la polvere di gesso come gli atleti per fare il sollevamento pesi.

Il consiglio del giorno: fai uno shampoo color tonalità mogano.

Voto 6

Toro

Sei in preda ai dubbi amletici sulla tua situazione amorosa a causa della Luna storta e ti affidi al caso, sfogliando i petali di una margherita per fare ‘m’ama non m’ama’. Metti da parte il tuo cattivo umore perché con Venere a favore l’amore potrebbe procedere a gonfie vele come quello di Bella Thorne che mostra a tutti i suoi follower il brillocco ricevuto dal suo fidanzato ufficiale. Capito?

Amore: tu vivi in una favola d’amore.

Lavoro: riesci a litigare con la macchinetta del caffè quando non mette l’extra zucchero.

Salute: il benessere per te è mettere i piedi in una bacinella piena di acqua ghiacciata.

Il consiglio del giorno: chiedi al partner di farti un massaggio alla testa con l’orgasmastron, molto celebre negli anni novanta.

Voto 6 –

Gemelli

Il vostro entusiasmo è dilagante grazie a Marte che vi permette di vedere sempre il lato positivo anche quando siete bloccati nel traffico cittadino perché approfittate per fare telefonate agli amici che non sentite da tempo immemore. Siete fiduciosi del futuro proprio come i tifosi dell’Amburgo che festeggiano con un’invasione di campo la promozione in Bundesliga prima del dovuto. Voi avete in mano il famoso specchio riflesso per bloccare Saturno contro.

Amore: siete specialisti in rigonfiamento delle mutande a comando.

Lavoro: ad ogni email di conferma voi siete pronti a brindare subito con una bottiglia di bollicine.

Salute: il vostro buonumore è inattaccabile come le macchie ostinarte di frutta sulla maglietta bianca.

Il consiglio del giorno: ascoltate le canzoni di Vasco Rossi a tutto volume.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Sei fornito di un magico strumento che ti permette sempre di misurare gli ‘umori’ di tutta la stanza, perché la tua empatia è particolarmente esaltata da Venere e dalla Luna a favore. Tu non hai assolutamente bisogno di conoscere i dettagli dello studio in Texas che dimostra che l’intelligenza artificiale sia capace di leggere il pensiero. Ti basta solo seguire il tuo sesto senso.

Amore: sai leggere perfettamente tutte le emozioni e i bisogni profondi del tuo partner.

Lavoro: i segreti dell’ufficio con te sono davvero al sicuro.

Salute: il voto dell’astrologa è 10 e lode.

Il consiglio del giorno: metti in borsa la crema solare per prendere un po’ di tintarella in pausa pranzo.

Voto 8 +

Leone

L’accessorio must have per te non è un sandalo alla schiava con il tacco vertiginoso, bensì le cuffie wireless Dyson che oltre all’attivazione anti rumore hanno anche il filtro per l’aria inquinata. Oggi ti senti particolarmente sopraffatto dagli agenti esterni a causa della Luna contro e hai proprio bisogno di rifugiarti nella tua personale di serenità. Di certo non hai bisogno di orpelli perché ti basta un’occhiataccia delle tue per tenere anche l’impiccione più incallito a debita distanza.

Amore: neppure la certezza di gran godimento riesce a convincerti a sfilare le mutande.

Lavoro: ti dai serenamente alla macchia con la scusa che il telefono nel tuo ufficio non prende.

Salute: rilascia le tensioni con un bel urlo liberatorio.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di Thai Box.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei particolarmente indulgente con Venere e la Luna a favore che ti rendono il segno più bello ma soprattutto più buono di tutto lo zodiaco. Tu che solitamente sei amante delle regole ferree riesci anche a scusare il cantante ultimo che scorrazza per le vie di Napoli su un motorino in tre senza casco. Importi come una maestrina ti sembra quasi un gesto di maleducazione. Ma solo per oggi eh.

Amore: ti applichi con grandissimo impegno, come una studentessa modello.

Lavoro: sei sempre disponibile per del lavoro extra.

Salute: tu riesci ad avere i capelli perfetti anche dopo la sauna.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di ballerine con il tacco dorate.

Voto 8

Bilancia

Sei parecchio irruente con Marte che esalta le tue energie e che mette a dura prova i tuoi nervi già alquanto sollecitati da Venere. Alle situazioni complicate invece di reagire come Ralph ‘Spaccatutto’ opta per la resilienza e ingegno. Il tuo obiettivo è di diventare come la nuova auto, progettata a Torino, che si adatta ai parcheggi restringendosi. Siccome hai determinazione e risolutezza devi solo imparare a modularle come in una melodia.

Amore: i tuoi sensi si risvegliano appieno dopo il tramonto.

Lavoro ti piace osare come nel gioco d’azzardo.

Salute: sei una vera dura che alla lezione di spinning perché continui a mettere la resistenza più alta.

Il consiglio del giorno: allena la tua capacità di controllo giocando a Shangai.

Voto 6 +

Scorpione

Torna un po’ di entusiasmo e soprattutto la voglia di mandare tutti a quel paese senza se e ma, grazie alla Luna proprio nel tuo segno che ti rende un vero ribelle. Sei dello stesso mood dei fan dei Coldplay che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto del concerto ma si riuniscono fuori dallo stadio per cantare e ballare nelle viuzze adiacenti. Quando si parla di amore e passione non hai alcun limite.

Amore: rimetti in moto la fabbrica del piacere.

Lavoro: tu non ti lasci assolutamente scoraggiare da qualche piccolo errore.

Salute: sei dotato di super metabolismo, quello che fa invidia al novantanove virgola nove percento della popolazione.

Il consiglio del giorno: vai a dare una mano ad una sagra paesana.

Voto 6

Sagittario

Sei in pieno fermento ormonale con Marte che rigonfia le tue mutande appena pensi di incontrare sul tram il tipo che ti piace. Siccome sei pronto a metterti a nudo, in senso fisico, devi anche prepararti a rispondere alle critiche, proprio come Chiara Ferragni che ha scatenato un vero putiferio con uno dei suoi ultimi selfie in cui si è mostrata in déshabillé per sottolineare l’importanza di essere sempre a proprio agio con se stessi. Prendi spunto dalla bella influencer per risposte ad hoc.

Amore: sei così infervorato che sei quasi molesto.

Lavoro: tu hai solo voglia di fare casino come se ti trovassi ad una festa per lo scudetto del Napoli.

Salute: il tuo entusiasmo è dilagante come quello della vocalist sul cubo della discoteca.

Il consiglio del giorno: organizza una festa con musica dal vivo.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Tu di certo con Mercurio a favore sei una vera eccezione allo studio che indica che un italiano su due non sia in grado di trovare le parole giuste per esprimere i sentimenti. Il tuo cuoricino sarà anche anestetizzato da Venere contro ma tu conosci perfettamente a memoria tutte le definizioni del dizionario e puoi contare su un vocabolario davvero forbito.

Amore: sei ancora sotto la media stagionale.

Lavoro: sei un vero maniaco del controllo. Nulla scappa al tuo occhio davvero vigile.

Salute: il tuo broncio stampato sul viso è sempre una sicurezza.

Il consiglio del giorno: impara a fare facial yoga.

Voto 7

Aquario

Sei irascibile come gli abitanti della città di Venezia quando hanno visto le acque della bella laguna tingersi di un color verde fosforescente senza alcun chiaro motivo. Con Mercurio e Marte contro e la Luna storta scatti subito appena qualcuno per sbaglio cerca anche solo di salutarti. A qualsiasi domanda oggi rispondi con un grugnito malmostoso.

Amore: oggi sei chiuso per ferie.

Lavoro: già accendere il pc di pare un’impresa titanica.

Salute tieni tutti alla larga con i tuoi sguardi davvero minacciosi.

Il consiglio del giorno: vai al parco a fare tai chi all’alba.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Siete particolarmente ispirati da idee geniali che potrebbero proprio cambiare il mondo grazie alla Luna a favore. Infatti postereste essere stati proprio voi ad aver proposto all’istituto delle medie di Brescia la gita a piedi sul cammino di San Benedetto senza telefonini e con uno zainetto con il minimo indispensabile. Voi che avete sia Mercurio che Venere dalla vostra puntate su sani e genuini valori di base.

Amore: vi piace scatenarvi sotto le coperte.

Lavoro: siete degli ottimi motivatori come un coach di basket dell’NBA.

Salute: siete sempre perfettamente abbinati come le influencer di moda.

Il consiglio del giorno: guardate la serie Girlboss.

Voto 8 e mezzo