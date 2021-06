in foto: Immagine di repertorio.

È di sette migranti morti e 9 dispersi il bilancio del naufragio di un barcone avvenuto all'alba di oggi, mercoledì 30 giugno, a circa 5 miglia da Lampedusa, tra l'isola e Lampione. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all'improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I soccorritori hanno recuperato 48 superstiti, ma per altri cinque non c'è stato nulla da fare. Sia i sopravvissuti che le salme, tra le quali quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza, sono già state portate a molo Favarolo dove stanno per sbarcare. Sul posto, c'è la polizia che cercherà adesso di ricostruire la dinamica della tragedia.

Già ieri 60 migranti erano stati recuperati dalla guardia costiera italiana su un barcone arrivato al largo dell'isola di Lampedusa. L'ultimo è stato quello di un barchino con 18 persone a bordo, tra cui 5 donne. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove prima di loro sono stati condotti rispettivamente 12, 65 e 41 migranti, tra cui 36 donne e 11 minori, di cui tre non accompagnati. Nel centro di prima accoglienza sono state avviate le procedure di identificazione di tutti i nuovi arrivati che vengono anche sottoposti a tampone rapido anti-Covid da parte dei sanitari. Passaggi indispensabili coordinati dalla Polizia di Stato per poter pianificare eventuali trasferimenti o verso la terraferma o sulle navi quarantena. In poche ore sulla più grande delle Pelagie sono 136 i migranti approdati. Altri sbarchi sono continuati nella notte: sono stati 256 i migranti approdati sull'isola, a partire dalle 3,30, con quattro diversi barconi. Tre di questi sono stati soccorsi al largo, la quarta – con 6 tunisini a bordo – è invece riuscita ad arrivare, alle 7 circa, direttamente in porto.