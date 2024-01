Migranti, sessanta persone sbarcano nella notte ad Agrigento: recuperato un cadavere Un gruppo di circa sessanta persone migranti è sbarcato nella notte vicino ad Agrigento. Tutti sono stati rintracciati dai carabinieri. All’alba è stato recuperato il cadavere di una delle persone che si trovavano a bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un nuovo morto sulle coste italiane. Questa notte, un'imbarcazione con circa sessanta persone migranti è arrivata sulla costa tra Torre Salsa e Siculiana Marina, nei pressi di Agrigento. A pochi metri dalla riva, però, la barca si è rovesciata. Tutti sono riusciti ad arrivare sulla terraferma, tranne una persona. Per alcune ore si è parlato di un disperso, ma all'alba – attorno alle 5 – il cadavere è stato ritrovato. Non si conosce l'età approssimativa né il genere della persona morta.

Secondo quanto risulta da fonti di agenzia, le persone arrivate sul suolo siciliano sarebbero state in parte assistite da ambulanze giunte sul posto, e in parte si sarebbero invece sparse nel centro abitato più vicino. Con l'intervento dei carabinieri, però, tutte le persone coinvolte nello sbarco sono state rintracciate. Al momento non è noto quante donne e quanti minori ci fossero nel gruppo giunto a terra.