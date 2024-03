Migrante 17enne muore su nave Ong, Guardia costiera non prende il corpo: resterà a bordo per giorni Un ragazzo di 17 anni è morto sulla nave Ong Sea Watch 5 dopo essere stato salvato da un naufragio nel Mediterraneo. La nave aveva inviato subito la richiesta di evacuazione per motivi medici, ma sono servite ore per avere risposta. La Guardia costiera ha lasciato il corpo sulla Sea Watch, che non ha una cella frigo e dovrà navigare fino a Ravenna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Credit: Maria Giulia Trombini / Sea-Watch.org

Aveva appena 17 anni il giovane morto ieri a bordo della nave Sea Watch 5, della omonima Ong tedesca che pratica operazioni di soccorso in mare. Secondo quanto riportato da Sea Watch, il ragazzo era stato recuperato già in stato di incoscienza. Per ore la nave ha lanciato messaggi d'allarme, chiedendo un intervento urgente per evacuare il 17enne e altre quattro persone in condizioni gravi, ma non c'è stato nulla da fare. Solo dopo nove ore la Guardia costiera italiana è sopraggiunta, e ha rifiutato di prendere a bordo il corpo del giovane: dovrà restare sulla nave Ong fino al porto di Ravenna, a quattro giorni di navigazione.

La ricostruzione degli eventi, fornita da Sea Watch, è questa: la nave Sea Watch 5 ha avvistato un'imbarcazione di legno blu a due ponti, che era già inclinata su un lato ed era in una evidente situazione di pericolo naufragio. Sono quindi scattati i soccorsi, con circa 50 persone accolte a bordo della nave per essere portate in un porto sicuro e non annegare. Tuttavia, cinque persone erano in condizioni mediche gravissime. Tra di loro c'era anche il 17enne, trovato già svenuto nel ponte inferiore della barca.

La prima richiesta urgente di evacuazione per motivi medici (in codice Medevac) è stata lanciata alle ore 14 italiane. Nessuna risposta è arrivata. Dopo ripetuti tentativi, quando erano passate circa due ore dal primo segnale d'allarme, il giovane è morto a bordo della Sea Watch 5. Molte altre, tra le persone salvate dal naufragio, soffrono in modo evidente di disidratazione e di ustioni da carburante.

Solo dopo nove ore dalla prima richiesta di evacuazione urgente, quindi attorno alle ore 23 italiane, la Guardia costiera italiana è intervenuta. Le quattro persone in condizioni critiche sono state prelevate e portate in Italia con urgenza per ricevere l'attenzione medica necessaria. A quanto ha fatto sapere Sea watch, però, i militari hanno rifiutato di prendere con sé il corpo del 17enne.

Così, la nave Ong dovrà viaggiare trasportando anche la salma del ragazzo. Il loro viaggio durerà ancora parecchio: gli è stato assegnato il porto di Ravenna, che si trova a circa 1.500 chilometri dal punto di partenza. Si parla di oltre quattro giorni di viaggio. "È disumano", ha commentato la Ong. Per di più, la Sea Watch 5 non è dotata di cella frigo, cosa che renderà ancora più problematico il trasporto.