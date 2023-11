Mariaelena Di Sabatino, prima di morire dà una festa per dire addio agli amici: si è spenta a Teramo Un mese e mezzo fa Mariaelena Di Sabatino aveva riunito le persone care al suo compleanno: un modo per dire addio a tutti, sapeva di avere poco da vivere. È morta ieri mattina.

A cura di Giusy Dente

Mariaelena di Sabatino sapeva di avere ancora poco da vivere e così aveva deciso di salutare amici e parenti riunendoli tutti nel giorno del suo 46esimo compleanno. Il 17 settembre aveva organizzato un grande party in spiaggia con tutte le persone care, con coloro che le erano accanto da sempre: un ultimo addio, un momento di condivisione da ricordare e portare nel cuore, una volta morta. La donna, originaria di Giulianova, è deceduta ieri mattina: la malattia, come aveva previsto, non le ha lasciato scampo.

Mariaelena di Sabatino viveva e lavorava a Parma. Era ricoverata all'hospice dell’ospedale Mazzini di Teramo. Oggi la piangono il padre, la madre, la sorella, i tanti amici che non l'hanno mai lasciata sola nei momenti difficili della malattia. Tra di loro anche l’assessore comunale Paolo Giorgini, colui che l'aveva aiutata nell'organizzazione della festa: si era rivolta a lui palesando la sua intenzione di avere tutti accanto quel giorno.

L'intero paese oggi è in lutto e da ore, da quando si è diffusa la notizia, si susseguono messaggi di affetto e cordoglio sui social, in ricordo di una persona molto stimata e a cui tutti volevano bene.

Sono giunte le condoglianze anche da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco Jwan Costantini, che sulla sua pagina Facebook ha rivolto un pensiero a Mariaelena e ai suoi cari. "Restano i valori umani più belli che una persona, una donna in particolare, possa esprimere. La positività, l'altruismo, l'ironia, la dolcezza, la forza d'animo, che le erano propri non passeranno. Il suo ricordo rimarrà e sarà per tutti un indelebile e luminoso esempio di vita" si legge nel suo post. Condoglianze anche da parte del Presidente Luigi De Laurentiis e di tutta la SSC Bari: Mariaelena era la cugina di Federico, un tecnico della Primavera biancorossa.

I funerali si svolgeranno domani, 3 novembre, alle 10.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Giulianova.