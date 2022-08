L’oroscopo di oggi martedì 16 agosto 2022: Ariete e Leone pronti a dichiararsi L’oroscopo di oggi, martedì 16 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Oggi direi che la pazienza e la calma non saranno il nostro forte. Dichiarazioni d’amore molto compromettenti in vista!

L'oroscopo di oggi, martedì 16 agosto 2022, e le previsioni su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Con Mercurio perfettamente trigono ad Urano, le dichiarazioni d'amore diventeranno subito serissime. Se amate qualcuno vorrete cercare immediatamente un anello per fare grandi promesse. Occhio!

Con la Luna in Ariete, un segno di fuoco che non è famoso per la pazienza, il segno fortunato è di sicuro il Leone mentre il segno sfortunato di oggi è il Capricorno.

Ariete

Alla domanda su quale sia il segreto della tua bellezza, invece di rispondere che è tutto merito di Venere a favore, potresti fare come Haidi Klum e rivelare che è proprio bevendo il sangue del giovane marito che la tua pelle è così raggiante. Occhio però che qualcuno potrebbe crederci e non pensare che sia uno scherzo provocatorio. In fondo i vampiri sono sempre sexy, basti pensare a Brad Pitt.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: non preoccuparti perché per te la festa continua.

Lavoro: oggi sai dribblare perfettamente impegni e telefonate.

Salute: esulti appena si accenna a divertimento e svaghi.

Il consiglio del giorno: Per tenerti sempre in forma ti consiglio la nuova corda per saltare smart che oltre a contare i giri e la velocità, tiene conto anche della frequenza cardiaca. Perfetto per un allenamento performante.

Voto 7

Toro

Alla notizia che Google smetterà di rispondere alle domande inutili, tipo se sia nato prima l’uovo o la gallina, tu finalmente esulti. Mercurio si trova infatti a tuo favore e tutto quello che è superfluo e scanzonato ti da proprio fastidio. Cerca di essere un po’ meno rigidone, suvvia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi ti senti come se fossi a dieta stretta, senza zuccheri e carboidrati.

Lavoro: è il tuo passatempo preferito.

Salute: stai davvero benissimo!!

Il consiglio del giorno: Per dare un po’ di tono alla tua pelle in questi giorni dovresti usare il make-up vitaminici di colore arancione. Provaci! Vedrai che otterrai un ottimo risultato.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Avete appena scoperto che in Italia esistono ben 12 minoranze linguistiche. Con Mercurio a sfavore, non credo che sareste in grado di impararle. Potete però andare in Sardegna, e farvi insegnare qualche parola dai simpatici vecchietti seduti al bar del paese. Di sicuro sarà un’esperienza molto interessante.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: da bravi cacciatori, ogni occasione è quella buona!

Lavoro: lo saluti ancora da lontano con la manina.

Salute: perfettamente impomatati.

Il consiglio del giorno: Per il vostro divertimento sfrenato andate nei parchi acquatici. Provate tutti gli scivoli ma evitate di tenere la bocca aperta e bere l’acqua delle piscine. Non si sa mai.

Voto 7 –

Cancro

La notizia della giovane popstar su tik tok, Jvke, ti ha particolarmente colpito per il fatto che è stato proprio grazie alla collaborazione con la sua mamma (insegnante di musica) che è riuscito a sfondare sui social. Quando la tua indole accudente e il pianeta della ragione, Mercurio, si uniscono, il successo è assicurato.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: pare che le tenerezze che ti piacciono tanto non siano più un trend.

Lavoro: non rinunci assolutamente ad essere aggiornatissimo su tutto quello che succede. Sia che si tratti di casa che nel mondo.

Salute: con tutto lo sport che fai, puoi concederti una bella fritturina.

Il consiglio del giorno: Ricordati sempre di stare molto attento al risparmio energetico, di spegnere bene le luci prima di uscire di casa facendo il giro di tutte le stanze. Qualcuno della tua famiglia infatti potrebbe essere un po’ sbadato ma per fortuna ci pensi tu.

Voto 7 +

Leone

Finalmente oggi si sono accese le luci della ribalta, mio caro Leone e puoi fare sfoggio di tutte le conquiste di questo periodo grazie a Venere. Proprio come Diletta Leotta, che finalmente posta sui social le foto con la sua nuova fiamma, quel bel manzo di Giacomo Cavalli. Puoi goderti appieno la tua stagione degli amori e anche del tuo compleanno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: adorato e ricercato con tanto di corteo che ti aspetta sotto casa.

Lavoro: non la inserisci tra le tue attività quotidiane.

Salute: la silhouette è perfetta!!

Il consiglio del giorno: Devi sempre andare fiero di come sei, anche della tua pancetta. Non vergognarti mai perché sei meraviglioso proprio così!

Voto 7 e mezzo

Vergine

Dovresti fare concorrenza a Kate Norte, meglio conosciuta come mix Excel star di TikTok, che insegna ad usare questo programma con video molto simpatici e utilissimi. Con Mercurio nel tuo segno tu riusciresti a fare molto di più e addirittura a rendere comprensibile i concetti di matematica quantistica anche ai meno perspicaci. Ne sono certa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: osa mia cara, osa!

Lavoro: oggi dovresti impegnarti un po’ di meno.

Salute: non rinunci assolutamente alla tua oretta in palestra.

Il consiglio del giorno: Ricordati sempre che se per caso i tuoi bagagli fossero smarriti tu saprai benissimo compilare tutti i formulari per recuperarli nel minor tempo possibile. Intanto però che gli aspetti concediti un pochino di shopping. Non fa mai male.

Voto 8 +

Bilancia

Ora che sei tornata in piena forza, grazie a Venere, potresti provare a diventare anche ironica. Prendi esempio da Bebe Vio e dall’ultimo post “torno subito” con le protesi abbandonate sul telo mare, diventato virale. Prendersi in giro ti renderà ancora più amabile.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi le tue labbra sono proprio di zucchero!

Lavoro hai intenzioni di dedicarti anima e corpo, ma dopo le vacanze.

Salute: sempre elegantissima e abbinata.

Il consiglio del giorno: Controlla il calendario dei prossimi concerti sono certa che non ti vorrei assolutamente perdere quello di Ben Harper. Prenota subito i biglietti.

Voto 7 +

Scorpione

Mercurio ti rende un simpatico ma secchionissimo birbantello, infatti anche tu potresti hackerare il satellite di Elon Musk con un paio di forcine da capelli, senza nemmeno l’aiuto dell’accrocchio da 25 euro usato dal ricercatore di cyber scuriy alla Black Hat Conference. Tu sei addirittura meglio di Lupin III.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi non ne vuoi assolutamente sentirne parlare.

Lavoro: trami, programmi, pensi e ripensi. Un po’ troppo eh.

Salute: in effetti ci sono stati momenti migliori.

Il consiglio del giorno: Vai a vedere i film Mignon due che racconta l’evoluzione di Gru da mini capo a cattivissimo. Cerca di non immedesimarti troppo.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Sei molto incuriosito dalla start-up canadese che vuole curare l’alcolismo con i funghi allucinogeni.Tu che adesso hai Mercurio contro vorresti quasi quasi provare questa esperienza di cure alternative. Appena si parla di esperimenti alzi subito la mano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei pronto a un triathlon di baci, carezze e specialità a scelta.

Lavoro: non trovi nessuna motivazione plausibile per rispondere al capo.

Salute: ti basta davvero poco per stare bene, tipo un panino alla nutella.

Il consiglio del giorno: Scaricati la app Picture Mushroom per riconoscere i funghi. Con l’inizio della stagione della raccolta potrai riconoscere tutti quelli commestibili ed evitare quelli velenosi.

Voto 7

Capricorno

Ottimo momento per te, mio caro Capricorno, che ti senti al massimo perché hai i favori di Mercurio e di Marte. Ti senti proprio sui gradini più alti del podio a far incetta di medaglie e onorificenze. I tuoi risultati sono come quelli dei nostri atleti connazionali agli europei di nuoto che tornano a casa con un bottino davvero ricco di ori e argenti. Bravi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei un vero stallone ma non è tra le tue priorità.

Lavoro: già alle otto hai letto almeno un paio di giornali e una decina di siti di news internazionali.

Salute: non ti abbandona nemmeno per cinque minuti.

Il consiglio del giorno: In futuro usare la bici per spostarsi diventerà la norma per cui valuta subito quella più adatta alle tue esigenze e iniziato ad ordinarla. Per questo genere di mezzi ormai ci sono mesi di lista d’attesa.

Voto 7 e mezzo

Acquario

L’azienda cinese Xiaomi ha appena annunciato l’uscita del suo primo robot Cyber One. Tu che hai voglia di stare solo con te stesso a causa di tutti i pianeti avversi sarai felice di poter avere un amico da programmare che abbia i tuoi stessi medesimi gusti. La tecnologia pare venga sempre in tuo aiuto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: le conquiste estive sono solo un miraggio.

Lavoro: oggi non lasci passare nessuna conferma o approvazione.

Salute: partecipare per divertimento ai tornei da spiaggia non è un’opinione.

Il consiglio del giorno: In questi giorni sulla spiaggia perditi in un libro fantasy. Hai l’imbarazzo della scelta, comunque ti consiglio sempre i super classici scritti da Tolken e dalla Rhowling. Sono una sono da sempre una sicurezza.

Voto 5 –

Pesci

Pare che la forza e Marte, sia sempre con voi. Proprio come per la giocatrice Pirell della nazionale del Costa Rica, che ai mondiali femminili ha realizzato una punizione vincente da 40 m ed è stata subito battezzata la vera erede di Roberto Carlos. Anche voi siete proprio così: invincibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: grandi amatori. In quest’ambito siete sempre molto soddisfatti.

Lavoro: pare che il satellite su cui vi agganciate per le comunicazioni sia stato hakerato.

Salute: spostate volentieri tavoli e sedie per fare una ricca e divertente tavolata con gli amici.

Il consiglio del giorno: Per voi che amate sempre tutto quello che è fantasioso ed ispirato a grandi successi della letteratura prenotate un tavolo al pub Lumos a Ercolano dove viene servito insieme all’hamburger la mitica bacchetta di Harry Potter.

Voto 7 +