L’oroscopo di oggi lunedì 25 luglio 2022: Leone e Scorpione si tolgono qualche sfizio L’oroscopo di oggi, lunedì 25 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: c’è tanta energia, ma poca voglia di condividerla. Con Venere quadrata a Giove, se avete del tempo libero vorrete trascorrerlo solo con voi stessi, a coccolarvi senza freni.

L'oroscopo di oggi, lunedì 25 luglio 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: c'è tanta, ma tanta voglia di farsi delle coccole. E per essere un lunedì mi sembra un'ottima notizia. Il Sole è nel segno del Leone, segno del godimento per eccellenza, mentre Venere in Cancro è quadrata a Giove: come dire che i piaceri ci sono ma saranno per lo più autoriferiti.

Con la Luna che oggi è nel segno dei Gemelli direi che il segno fortunato sia il Gemelli stesso. Il segno sfortunato l'Acquario che potrebbe avere davvero la lacrima facile e i nervi tesi.

Ariete

A volte è d’obbligo rinunciare a qualche obiettivo troppo ambizioso, soprattutto se è Mercurio a suggerirtelo. Anche Marco Confortola, a causa del caldo eccessivo, dovrà posticipare l’ascesa sulla famosa cima Nanga Parbat. Meglio tenere cara la pelle e riprovarci più avanti, magari quando si ha anche Marte a favore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi lo saluti da lontano con la manina e fai ciao, ciao.

Lavoro: chiedi l’aumento al capo!

Salute: resistente com’è la colla Bostic.

Il consiglio del giorno: in questo periodo c’è un vero boom del mercato usato. Controlla in cantina e in soffitta per vendere quel pezzo a cui tieni tanto ma che alla fine non usi da anni. Tipo i pattini a rotelle per intenderci.

Voto 6 +

Toro

Non sei assolutamente in grado di tenere per te un qualsiasi segreto, a causa di Mercurio, come svelare agli sconosciuti il colore della tua biancheria intima. Sei peggio dell’entourage della coppia Totti-Blasi, che con un vero passa parola tra stampa e media, sta spifferando tutti i flirt che hanno coinvolto i due nell’ultimo periodo. Occhio che alcuni nomi sembrano essere passati dal gioco del telefono senza fili e sono stati totalmente stravolti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: da mangiare a tutte le ore.

Lavoro: oggi rimandi tutto a domani.

Salute: meglio di un Bronzi di Riace.

Il consiglio del giorno: il gioco delle bocce è una vera istituzione sulla Costa Azzurra, con il tuo Marte potresti iscriverti a qualche club e farti prendere da questo sport serissimo che si gioca sorseggiando un buon Pastis.

Voto 7

Gemelli

Adorate tutto quello che riguarda il linguaggio, e ora con Mercurio dalla vostra la simpatia dilaga. Vi troveremo di certo a chiacchierare con i distributori della benzina che si rivolgono al cliente nel dialetto locale e vi piacerà sentir ripete in loop il momento in cui la macchina dice in perfetto milanese: ‘Schisha il butun’. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: state tutto il giorno guancia-guancia con il partner.

Lavoro: fioccano contratti pazzeschi.

Salute: cervelloni del cern di Ginevra scansatevi!

Il consiglio del giorno: ricordatevi di spegnere sempre la macchina quando siete in sosta. Lo so che con questo caldo vi piace stare belli al fresco ma così facendo salvate ambiente e portafogli.

Voto 7 +

Cancro

L’amore in tutte le sue forme è la tua massima aspirazione, e ora ancor di più con Venere che ti esalta. Alla notizia che Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono in dolce attesa, ti senti come l’accudente zia, e stai già sferruzzando per preparare il corredino al nascituro. Il tutto con tantissimo amore, ovviamente.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: morbidi come gli orsacchiotti con cuoricini a San Valentino.

Lavoro: oggi non vi perdete neppure un ordine di fattura.

Salute: bello e molto disponibile. Ci siamo capiti vero?

Il consiglio del giorno: il lavoro della casalinga dovrebbe essere sempre rispettato e spesso celebrato perché uno dei fondamenti della società. Infatti senza le mamme a curare casa e bambini in molti non saprebbero proprio quale altra soluzione trovare. Ricordalo sempre a tutti anche agli aperitivi con gli amici.

Voto 8 +

Leone

Ora che è la tua stagione mio caro Leoncino, tu vorresti tutti in totale venerazione ai tuoi piedi ma occhio perché essendo così sotto i riflettori potresti venire giudicato con quel solito Saturno contro. Anche Kylie Jenner di recente è stata nominata dai suoi follower ‘vera criminale ambientale’ a causa dei suoi spostamenti in aereo spesso della durata di soli 3 minuti. Va bene fare il divo, ma non esagerare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Lavoro: oggi sempre su un palchetto a presentare!

Salute: un po’ appesantito ma no si può essere al top in tutto…

Il consiglio del giorno: leggi la storia di Liliana Orfei, famosissima circense adorata da Fellini. Troverai di sicuro qualche spunto su come presentarsi al meglio sotto i riflettori.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sui social pullulano video delle riprese dell’amatissima serie Bridgerton 3. Ora che hai i favori di Venere e il tuo cuoricino è tutto fragole con panna, attendi trepidante, come un’adolescente al primo appuntamento, le nuovissime puntate. Tieni da parte un pochino di questa dolcezza perché quando uscirà la prossima stagione forse non avrai più i favori incondizionati del pianeta dell’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi con i tuoi roar tieni sveglio tutto il vicinato.

Lavoro: te ne occupi solo quando hai tempo libero.

Salute: luminosa come l’insegna del bar degli aperitivi!

Il consiglio del giorno: per sopravvivere alla caldazza di questi giorni, puoi sempre sfoderare il vecchio e stilossisimo ventaglio della nonna. Un classico intramontabile.

Voto 8 +

Bilancia

Hai proprio da ridire su tutto, anche sulla memoria utilizzata dal telescopio Weeb, che è praticamente pari a un comunissimo smartphone, a fronte di una spesa esorbitante. La combo Mercurio favorevole e Venere contro dà come risultato, nel tuo caso, una bisbetica saputella.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi non c’è trippa per gatti.

Lavoro bacchetti tutti con il righello del maestro.

Salute: con i tuoi sbuffi fai aria come un ventilatore.

Il consiglio del giorno: con la tua voglia di riprendere tutti, leggi bene le regole europee del crowdfunding che al momento non sono ancora applicate in itali. Così avrai un’altra buona occasione per fare la secchiona.

Voto 5 +

Scorpione

Hai davvero il cuore più tenero del famoso cornetto dell’Algida con i favori di Venere. Infatti anche tu come l’ex pilota Raikkonen potresti aiutare un cagnolino in difficoltà chiuso in una macchina porgendogli una coppetta di gelato piena d’acqua. I buoni gesti ti rendono davvero felicissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tutto abbracci e bacetti sul collo.

Lavoro: lo ha ritirato con la tuta da sci in soffitta.

Salute: i capelli sono sempre sa selfie perfetto.

Il consiglio del giorno: se per caso dovessi incontrare per strada, soprattutto se vivi a Roma, un grosso cinghiale è meglio che tu non provare ad accarezzarlo o offrirgli il tuo panino ma fa rumore per farlo scappare.

Voto: 7 –

Sagittario

Se pensavi di fare una sciatina estiva sul ghiacciaio dello Stelvio dovrai ahimé cambiare destinazione perché a causa della calura di quesi ultimi mesi la stazione sciistica è momentaneamente chiusa. Ma tranquillo perché con i favori di Mercurio, la tua testolina sta davvero girando a mille e troverai valide alternative marittime anche last minute dove, invece dello sci alpino, potrai praticare quello nautico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: buone occasioni all’orizzonte. Tieni gli occhi ben aperti!

Lavoro: svisceri tutto fino all’osso.

Salute: il sorriso è scintillante da Chiara Ferragni.

Il consiglio del giorno: durante i tuoi viaggi all’estero prova i google glass che traducono simultaneamente tutte le conversazioni. L’importante è che li abbia anche il tuo interlocutore per poter chiacchierare ognuno nel proprio idioma natale.

Voto 7 +

Capricorno

Occhio agli eccessi atletici che ti suggerisce sempre Marte perché con Giove in quadratura non è garantito l’atterraggio perfetto. Proprio com’è successo a Fedez che, di recente, si è infortunato saltando sulle spalle di Tananai. Meglio evitare il famoso passo più lungo della gamba.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vade retro. Con tanto di gesto da esorcista.

Lavoro: tu vai avanti di gran carriera ma nessuno ti segue.

Salute: potresti vincere il campionato mondiale di braccio di ferro.

Il consiglio del giorno: per farti trovare un po’ di tranquillità ci sono i prodotti di The Hemp Club Milano. Sono a base di canapa solitamente coltivata in italia e come effetto principale garantiscono un vero relax. In breve sei sciallato come Bob Marley ma senza lo sballo.

Voto 5

Acquario

Gli effetti di Marte su di te sono come quelli del fumo degli incendi sulle corde vocali del cantante dei Pearl Jam Eddie Veder, che è costretto a dare forfait a Vienna. Tu devi assolutamente prenderti cura di te stesso e fare h24 come i bimbi piccoli: mangiare, giocare, dormire. Questo programma è davvero perfetto!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei sempre lì a fare m’ama non m’ama.

Lavoro: oggi praticamente giochi a nascondino.

Salute: pediluvio, ghiaccio e sei in pole position.

Il consiglio del giorno: metti nella lista dei preferiti di Netflix tutte le nuove serie tra cui: The Young Sheldon e The Umbrella Academy. Per i tuoi pomeriggi di relax sul divano.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Passioni e sentimenti per voi sono sempre da prendere sul serio e ora che avete anche Venere a braccetto, avete l’impellente necessità di concretizzarli. Proprio come il cantante Ghali, da sempre impegnato per i migranti che attraversano il Mediterraneo, che ha regalato ad una ONG una nave per il recupero delle persone in mare. Voi sapete tendere la mano a chiunque ve la chieda.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per voi è una vera religione!

Lavoro: il mood è: ‘faso tutto mi’.

Salute: altro che pesci, delle vere sitenette!

Il consiglio del giorno: guardate subito il trailer ‘The House of Dragon’ per farvi catapultare anche solo per un paio di minuti nella dimensione del ‘Trono di Spade’. Sono certa che ne sarete conquistati.

Voto 8 e mezzo