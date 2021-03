Nell'oroscopo di oggi 17 marzo, la Luna si trova nel segno del Toro e, nella prima parte della giornata, si aggirerà attorno ad Urano. Considerando che, come vi ho fatto notare anche nei giorni scorsi, nel cielo astrologico di questo periodo Nettuno fortissimo amplifica le emozioni di ogni genere, questo Urano rende la Luna particolarmente vulnerabile. Teniamoci quindi pronti ad esprimerci liberamente, anzi qualche volta senza davvero alcun freno inibitorio.

L’oroscopo del giorno 17 marzo: previsioni astrali segno per segno

Le emozioni oggi prendono decisamente il sopravvento. La paura ma anche la sensibilità estrema, l'empatia e la profondità del sentire. Insomma tutto quello che ha a che fare con il nostro subconscio si farà sentire, non sempre razionalmente, intensamente e con la necessità di essere rassicurato.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ironico ma anche, dobbiamo ammetterlo, estremamente virtuoso come la Hunziker che, nel suo video-racconto della DaD in casa, dimostra quanto occorra essere coraggiosi per essere un genitore in questo periodo di lezioni a distanza! A renderti così resistente è ancora, ovviamente, Marte che non ti molla un attimo e ti rende campione di memoria per le password di accesso su Zoom e di elasticità nel recuperare fogli caduti a terra mentre sei al telefono coi professori.

Amore: troppa passione e poco sentimento… Lavoro: mi spiace per te ma le riunioni che si prospettano innanzi potrebbero annoiarti non poco. Salute: usi l’allenamento quotidiano per scaricare la tensione. Il consiglio del giorno: entra su Clubhouse e fatti trascinare nei discorsi di qualche chat… anche se non conosci il tema potresti trovarlo comunque divertente!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con questa Luna a favore sei talmente centrato, tranquillo e convinto delle tue decisioni che la tua positività si avverte da lontano. Mi ricordi tanto Elisabetta Gregoraci ed il suo modo maturo e sano di gestire i rapporti (anche con l’ex gieffino Pierpaolo). Oltre alla Luna, anche Mercurio si è finalmente deciso a darti supporto aiutandoti a gestire tutte le magagne lavorative che si sono accumulate nei giorni scorsi. Tranquillo, riuscirai a risolvere tutto in poco tempo!

Amore: per cullare il partner gli prepari una cenetta stellare… ma alla tua astrologa, quand’è che la inviti!? Lavoro: finalmente riesci a capirci qualcosa delle nuove procedure che ti hanno chiesto di seguire! Salute: riesci ad affrontare tutto e tutti col sorriso! Il consiglio del giorno: sfoggia quel nuovo paio di scarpe che ti sei comprato coi saldi e che ancora non sei riuscito a mettere! Indossare qualcosa di nuovo ti farà sentire speciale!

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questo Marte continua a far miracoli e riesce, in qualche modo, pure a convincervi a sperimentare sulla base delle nuove tendenze di look e makeup di questo periodo. Il trucco neon o quello ad effetto farfalla potrebbero essere il dettaglio che fa per voi, per darvi un aspetto più aggressive ma al tempo stesso seducente! Attenti però a valutare bene quando sfoggiarli: Mercurio potrebbe farvi intendere che quell’appuntamento in chiave amicale era in realtà una riunione formale con qualcuno di importante!

Amore: per voi i rapporti di coppia sono complicati come le relazioni amorose di Belen Rodriguez… Lavoro: vi spazientite troppo facilmente. Forse sarebbe meglio comprarvi una pallina antistress! Salute: energici e pieni di determinazione! Il consiglio del giorno: valutate come muovervi usando delicatezza e calcolando bene le parole che usate… cercate di non essere troppo diretti!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna di oggi, unita ad un Mercurio interessante, potrebbero darti occasioni uniche, da prendere al volo. Un po’ come ha fatto l’attore Macaulay Culkin, già star di Mamma ho perso l’Aereo, che si è finalmente ributtato sulle scene grazie alla serie di American Horror Story. Non scartare chance e eventi che ti sembrano fortuiti: è possibile che Mercurio stia lavorando proprio per farti cogliere la palla al balzo!

Amore: dolcissimo come un bastoncino di zucchero filato! Lavoro: empatico al punto che riesci a percepire quello che i clienti vogliono dirti prima che lo facciano! Salute: pieno di energia e di voglia di fare! Il consiglio del giorno: devi fare un regalino a chi ami e non sai per cosa optare? Ricorda che il cioccolato è la scelta migliore e farà sentire tutti coccolati!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mentre impazza la moda della compravendita di opere d’arte e di creazioni in Nft, tu ancora devi capire di cosa si tratta. Sarà che tu sei vecchio stile ma tutta questa tendenza a creare pezzi d’arte unici e venderli virtualmente con dei token univoci ti sembra talmente tanto remota come idea che tu preferisci le ben più note e semplici gioie della vita. Tranquillo Leone: è ancora colpa della Luna quadrata. Ti sembrerà di essere talmente fuori dal mondo che avresti preferito trovarti su Marte con Perseverance piuttosto che in questa gabbia di matti.

Amore: le tue insicurezze stanno per svanire in una nuvoletta di fumo! Lavoro: per riprenderti appieno impiegherai ancora un po’…! Salute: smettila di riempirti di critiche quando ti specchi la mattina prima di uscire…! Il consiglio del giorno: riprendi allenamento con il ragionamento e i calcoli con qualche giochino sullo smartphone! Magari la versione virtuale del Sudoku fa a caso tuo!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Momenti difficili in amore e, un po’, anche in ufficio. Fra Venere e Mercurio opposti, si scatenerà di certo una gara a chi ti mette più in crisi. Ad aiutarti però è arrivata una Luna dichiaratamente a tuo favore. Grazie alla sua influenza positiva riuscirai a gestire tutto senza preoccuparti troppo. Un po’ come la neo coppia di Salemi Pretelli, assolutamente tranquilli sul fatto che entrambi vivranno in due città diverse senza, ancora, pensare una convivenza!

Amore: ammeterai pure che pretendere di avere sempre ragione non è effettivamente ascrivibile all’elenco delle cose che ti fanno apparire sexy… no?! Lavoro: fare lunghi elenchi puntati è utile solo via mail. Non parlando direttamente con qualcuno. Salute: per fortuna la Luna tiene salde le tue passioni e la voglia di dedicarti a te… Il consiglio del giorno: ho qualche consiglio in merito a playlist da usare mentre scrivi o componi poesie. Un mix di relax e groove che potresti pure usare mente riordini casa!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questo Marte a tuo favore, ti da una determinazione tale che ogni compito che agli altri sembra arduo per te non è altro che una piacevole passeggiata di salute. Potrei quasi proporre ai paleontologi di Trieste di chiamarti nella loro equipe per aiutarli a ricomporre lo scheletro del triceratopo più grande mai trovato! Sono certa che riusciresti, in pochissimo tempo, ad ultimare la ricostruzione e daresti pure consigli utili su come tenere più ordinato il loro laboratorio.

Amore: attenzione a non fare troppo la dura. Se poi rimani sola non ti chiedere come mai! Lavoro: devi metterti in testa che non puoi fare sempre tutto da sola! Salute: hai completato tutte le lezioni online del tuo programma di allenamento? Puoi sempre ricominciare da capo! Il consiglio del giorno: tenta la sorte! Un piccolo gratta e vinci, un biglietto della lotteria… se non vinci avrai avuto comunque il brivido dell’attesa!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei costretto a fronteggiare gli ostacoli come il principe Harry. Anche il reale inglese è dovuto scendere in campo e dire la sua sulla acre intervista rilasciata dal fratello e da Meghan. Purtroppo possiamo immaginare come il suo umore nel rilasciare queste dichiarazioni sia stato pari al tuo. Oggi la Luna opposta ti fa sembrare davvero che il mondo ti sia avverso… per fortuna Venere e Mercurio riusciranno a darti l’aiuto necessario per trovare il bello anche in una giornata come questa!

Amore: alle serate di passione sfrenata inizi a preferire anche tu qualche coccola sul divano.Lavoro: l’astuzia e l’intelligenza, tue doti innate, ti porteranno molto lontano! Salute: la Luna di oggi prosciuga la maggior parte elle tue energie. Il consiglio del giorno: io lo dico sempre: meglio di una serata con pigiama e copertina di fronte alla tv non esiste per riprendersi!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Offeso e indispettito come Patrizia Reggiani nei confronti di Lady Gaga che, pare, non abbia concesso alla ex moglie dello stilista alcun incontro per conoscere più da vicino il personaggio che interpreta. Marte opposto ti indispettisce a tal punto che potresti addirittura perdere il tuo solito buonumore, finendo per dare ascolto a quei dispettosi di Mercurio e di Venere che ti chiedono di arrivare allo scontro con chiunque incontri sul tuo cammino… calmo e: respira!

Amore: non capisci proprio come possano resistere al tuo bellissimo umorismo e al tuo fisico da Maciste! Lavoro: i tuoi colleghi non davvero senso dell’umorismo! Nessuno ha capito che organizzare una finta riunione fuori orario era solo un modo per creare un momento di scambio in amicizia! Salute: un po’ di tensione potrebbe farti affaticare più del dovuto. Il consiglio del giorno: se devi prendere in prestito un vestito a tua sorella, chiediglielo prima! Restituirle l’abito pieno di macchie e spiegazzato non è esattamente un comportamento corretto!

Voto 5 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se pure Stefano De Martino è tornato alle origini, chiamato per partecipare al serale di Amici, anche tu con questa Luna devi star pronto a dei ritorni alla riscossa validi e interessanti. Grazie a Venere e a Mercurio, inoltre, guadagni la tranquillità necessaria per farti strada anche fra i problemi in ufficio e fra quelli sentimentali che, nell’ultimo periodo, potrebbero averti tolto il sonno! Fate strada al risoluto Capricorno: la strada per lui è tutta in discesa!

Amore: se ti arrivano dei pasticcini o dei fiori a casa sai già chi te li manda! Lavoro: non è chiaro nemmeno a me come sia possibile ma, improvvisamente, riprendi a lavorare di buona lena e col sorriso. Nemmeno il recupero crediti ti spaventa più. Salute: ti senti talmente bene con te stesso che sai di meritarti quel bicchiere di vino rosso al quale hai rinunciato finora. Il consiglio del giorno: hai poco tempo per scrivere ma anche per chiamare alla tua migliore amica: usa i vocali per sentire la sua voce. (Brevi, mi raccomando! Altrimenti qualcuno potrebbe spazientirsi!).

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La sincerità non è sempre fonte di chiarimenti e rappacificazione… a volte sarebbe meglio ti tenessi le tue opinioni per te e facessi finta di non aver sentito le domande che ti son state poste. Il rischio è quello di finire a litigare pesantemente come i ragazzi della scuola di Amici che, per una “sincera” critica nei confronti di una compagna, son finiti a far caciara di fronte alle telecamere… Seguire proprio tutti consigli di questo Marte non ti porta bene. Datti una regolata!

Amore: strano a dirsi ma fai fatica a lasciarti andare… forse stai cercando qualcosa di più a qualche semplice avventura… Lavoro: stranito. Soprattutto quando qualche collega inizia a trattarti con distacco… lo avrai mica offeso!? Salute: nervoso. Con questa Luna è meglio prendere le distanze dagli attacchi d’ira. Il consiglio del giorno: un pediluvio o qualsiasi trattamento votato a farti sentir bene è sicuramente l’ideale in giornate tese come queste!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

C’è chi parla ed esprime i suoi pensieri dichiarandoli senza paura… e chi preferisce farlo sulle note di una canzone come Gwen Stefani che è (finalmente!) tornata sulle scene con un nuovo singolo! Voi potete scegliere la modalità che preferite, basta che diate ascolto a questo Mercurio chiacchierone che vi supporta da dietro le quinte facendo il tifo per voi. È giunto il momento di dargli ascolto e di dare fiato ai polmoni per dire tutto quello che pensate!

Amore: dite la verità, siete voi a comporre i messaggi d’amore che troviamo nei cioccolatini! Lavoro: più sicuri di voi: mostrate baldanza ed un sorriso determinato durante ogni meeting su Zoom. Salute: ammirate la vostra linea allo specchio apprezzandone il riflesso. Il consiglio del giorno: credo che questo Marte non sia d’accordo con l’acquisto di nuovi pesi per fare allenamenti in casa. Se le forze mancano, usate al massimo il gatto per allenare i bicipiti!

Voto 7 +