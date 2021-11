L’oroscopo di oggi 15 novembre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Leone tengano a bada le forze Nell’oroscopo di oggi, lunedì 15 novembre 2021, i segni di fuoco devono tenere a bada le emozioni. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Che Marte potentissimo nell'oroscopo di oggi, lunedì 15 novembre 2021. Certo, se Marte è un pianeta importante soprattutto quando si parla di nuovi inizi, pensiamo al fatto che si tratta del pianeta che governa il segno dell'Ariete ovvero l'inizio del cerchio dello Zodiaco, tuttavia Marte quando molto sollecitato dona una grande tensione e una pochissima lucidità mentale. Iniziare la settimana con un Marte così forte dona energia ma anche incontrollata forza. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che adora farsi portavoce di grandi progetti non solo per sé ma per la comunità intera mentre il segno sfortunato di oggi è l'Acquario che si sentirà teso.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Come si risponde a chi ti offende e ti lancia epiteti di ogni genere? Rispondendo “Sì, faccio schifo. E ho anche dei difetti!” come ha fatto Michela Giraud all’ultima intervista fattale da “Le Iene” in trasmissione. Questa Luna a favore ti rende coraggioso e pronto a imbracciare le provocazioni che questa Venere ti riserva. Non riuscirà ad affossarti fino a quando avrai dalla tua un’ironia imbattibile e una capacità di reazione umoristica come questa!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: incredibile! Oggi riesci ad essere accattivante e attraente pur avendo Venere quadrata! Tutto merito della Luna a favore!

Lavoro: tieni duro e non lasciarti vincere dalla noia: un po’ di tranquillità in ufficio non fa male a nessuno!

Salute: grazie alla Luna trovi un momento per respirare! Ti risolleverà la giornata!

Il consiglio del giorno: non lasciare tempo all’”avversario” di screditarti. Battilo sul tempo e fai in modo di avere sempre la battuta pronta per spiazzarlo!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti senti impotente ma vorresti fare qualcosa di utile comunque… come Gerry Scotti! Il presentatore televisivo è davvero preoccupato per i negazionisti e ha provato a raccontare la propria esperienza di ospedalizzazione per sensibilizzare tutti sui pericoli delle erronee convinzioni alle quali si può approdare! Anche tu, benché hai Mercurio e Marte opposto che ti fanno lo sgambetto, vorresti metterci del tuo! Venere a favore, in effetti, ti impone di prendere ogni questione a cuore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non particolarmente espansivo ma i pochi gesti che fai sono intrisi di emozione! Va già bene così!

Lavoro: ti perdi in un bicchier d’acqua senza motivo apparente… (la causa è, come sempre, l’accoppiata Mercurio-Marte opposta!).

Salute: affaticato. Persino prendere l’autobus per andare in ufficio è un lusso in termini di dispendio di energie che non puoi permetterti facilmente…

Il consiglio del giorno: devi impegnarti e iniziare a prendere le cose dalla giusta prospettiva! Non correre subito in soccorso di qualcuno prima di aver capito quello che è davvero necessario tu faccia!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Qualcosa di grosso bolle in pentola… o almeno così sembra, visto che Fedez sembra aver registrato un dominio web che pare puntare alle elezioni del 2023! Bufala…? Non ne sarei così sicura! Soprattutto se, come voi, ha un Saturno in combutta con Giove che pensa in grande e verso il futuro! Non rivelate tutto e subito però! I progetti più grandi devono essere rielaborati e ben pensati per diverso tempo prima di poter essere presentati al grande pubblico! Non lo sapevate!?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: in esplorazione. Ancora poco convinti di quello che volete in questo periodo, vi fate convincere da Giove a sperimentare e conoscere gente senza impegno…

Lavoro: Saturno è impegnato a controllare ogni vostra mossa come fosse un professore durante una verifica. Ma voi avete studiato e non temete alcuna nota disciplinare perché state copiando!

Salute: un plauso a Giove e alla Luna: è merito loro se riuscite a tenere alto il morale in questo lunedì!

Il consiglio del giorno: prendetevi una pausa prima di inviare la mail che avete in bozze e che dovete recapitare al capo! È necessario rileggere a mente fredda le cose importanti!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il tuo sex appeal sembra risicato e in pericolosa diminuzione come quello di Salvini che, per agguantare sempre più voti, ha deciso di approntare qualche strategia di marketing con sottofondo politico per risultare più attraente al pubblico femminile… non c’è bisogno che te lo dica: fra lui e te, con questa Venere opposta, c’è poco da pianificare! Ho paura che rimarrete entrambi a bocca asciutta… meglio usare le energie per qualcos’altro… fidati!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei troppo possessivo! Non puoi arrabbiarti per qualsiasi cosa solo per il gusto di vedere che ti corre dietro! Dagli tregua!

Lavoro: Mercurio ce la mette tutta per convincerti ad andare al lavoro… peccato che la Luna non sia completamente d’accordo e ti faccia pestare i piedi a terra!

Salute: annoiato, di umore poco propositivo e sbuffatore professionista… oggi non è proprio giornata!

Il consiglio del giorno: lascia perdere tacchi vertiginosi e gonne con spacchi assurdi: è meglio non rischiare storte o raffreddori…!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il pilota della MotoGP Marquez è costretto a saltare diverse gare per colpa di qualche problemino agli occhi. Benché dispiaciuto, sono certo che sia stato il primo a preoccuparsi per la propria salute e a non volersi spingere troppo oltre! Un insegnamento che dovresti tenere caro, Leoncino mio! Fra Saturno e Marte che ti fanno la linguaccia, è importante stare bene attenti a dove metti le zampette! Ricordati sempre di guardare bene dove cammini!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: a tua discolpa: ci provi a fare il romantico… è che proprio non ti viene!

Lavoro: attento a mettere troppa enfasi in quello che fai… soprattutto se non ti sei preso il tempo sufficiente per controllare che tu abbia fatto tutto giusto!

Salute: Marte quadrato è come un vuoto a perdere di energia continuo… non riesci a recuperare nemmeno se vai a letto due ore prima!

Il consiglio del giorno: riduci lo stress, prendi le cose con più calma e non farti mettere troppa pressione addosso! È l’unico modo per sopravvivere a questo cielo così… complesso!

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Britney Spears ha deciso di riprendersi tutto quello che le è stato tolto. Voci di corridoio, confermate anche da lei stessa, vogliono che sia Donatella Versace la stilista che le sta disegnando l’abito del suo prossimo matrimonio! Un po’ come lei, anche tu stai sognando l’altare, il prete e lo sposo perfetti! Merito tutto di questa bellissima Venere sorridente che ti guarda con gli occhi a cuoricino! È grazie a lei se ti senti più leggera e innamorata del solito!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: risvolti interessanti nella tua vita amorosa. Il nuovo collega appena arrivato in ufficio non ti attrae solo perché è un valevole alleato nelle pratiche da smaltire…!

Lavoro: non ti ferma nessuno! Sei la leader nel riordino e nello sbroglio di matasse amministrative che hanno già fatto desistere tutto il dipartimento!

Salute: Venere e Marte garantiscono una giornata intensa dove darai il meglio! Non preoccuparti delle ore di sonno… quelle si recuperano!

Il consiglio del giorno: Venere ti vuole carina, simpatica e attraente… e tu di certo non ti fai problemi a darle soddisfazione!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La Niantic, la casa produttrice di Pokémon Go, ha deciso di picchettare l’ingresso al metaverso tanto voluto da Zuckerberg. Con le sue posizioni commerciali, già esperte in merito alla realtà aumentata, sembra aver piantato delle grane difficili da affrontare da parte della nuova realtà che sostituirà Facebook! Oggi il tuo ruolo è simile a quello del partner della Nintendo: metterti di traverso e fare la puntigliosa su tutto! D’altro canto ti riuscirà benissimo con Venere e Luna così storte!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: serena a avvicinabile come Crudelia De Mon quando ha scoperto che non riusciva a farsi una pelliccia di dalmata… uguale! Lavoro: piena di impegni che, oggi, ti pesano più del solito. Devi imparare a delegare!

Salute: la Luna opposta può essere una brutta gatta da pelare. Per resisterle devi fare profondi respiri e non demordere… durante tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: fai qualche eccezione per chi ti vuole veramente bene: per familiari e amici intimi, almeno, risparmiati i commenti acidi che ti vengono spontanei!

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Barcellona, un atleta impegnato nella maratona ha raggiunto il record per aver percorso tutto il tragitto spingendo la madre sulla sedia a rotelle… quando si dice che madre e figlio non si lasciano mai e per nulla al mondo! Marte a favore avrebbe potuto sostenere anche te in un’impresa titanica come questa: è in grado di fornirti energie talmente copiose che non riusciresti a provare stanchezza nemmeno dopo l’intero rewatch del Trono di Spade! Praticamente un Highlander!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: questo cielo non smette di sorprenderti. Ci sono grosse emozioni e tante soddisfazioni in programma. Preparati al meglio con una visita in più dall’estetista!

Lavoro: spingi molto… forse troppo! Ti dai delle responsabilità che, a volte, nemmeno ti competono!

Salute: sul pezzo! Marte riesce a convincerti pure ad allenarti dopo una giornata di lavoro intensa e senza pause! Follia pura!

Il consiglio del giorno: dai fondo a tutte le forze che riesci a trovare! Potresti essere il compagno perfetto in un trasloco organizzato all’ultimo momento!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Lady Gaga, in occasione del suo ultimo film “House of Gucci” è stata riempita di complimenti dai critici inglesi che l’hanno osannata in merito alla sua interpretazione! Oggi ti senti, come lei, sotto i riflettori grazie a questa bellissima Luna tutta concentrata sui tuoi movimenti! Come una vera diva, ti muovi esagerando la teatralità del tuo incedere persino mentre ti avvicini verso la fotocopiatrice in mezzo alle scrivanie dell’ufficio! Starai mica esagerando un po’!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Luna e Giove sono in posizione interessante. Quella in cui ti viene più semplice fare regali costosi a chi non se lo aspetta!

Lavoro: passi importanti da valutare. Non lasciarti prendere dall’entusiasmo e prendi le cose con il giusto peso!

Salute: la Luna è gentile e disponibile. Sarà un valido aiuto per iniziare la settimana col piede giusto!

Il consiglio del giorno: una bottiglia di vino o una pianta d’orchidea già invasata. Ecco i regali migliori per presentarsi a cena a casa di amici quando si è invitati! Non dimenticarti di portarli appresso!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sarah Jessica Parker, la famosa attrice di Sex & The City, ha risposto a chi la criticava per le sue rughe che “non posso farci nulla! Che devo fare, mi devo nascondere!?”, con una naturalezza fuori dal comune! Venere, anche con questa Luna storta, ti convince ad accettarti per quello che sei senza sforzarti di apparire qualcosa che non ti appartiene! È una bella prova… specialmente oggi che ti saltano agli occhi tutti i tuoi difetti… persino quelli che non esistono!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la Luna di oggi può renderti un po’ più pretenzioso del solito… ma nulla di grave! Ci pensa Venere ad addolcirti un po’!

Lavoro: non farti prendere dallo sconforto! Il carico di lavoro può sembrarti eccessivo ma riuscirai a prendertene cura egregiamente!

Salute: potresti rischiare di perdere le staffe in tempo record… non preoccuparti: ci sono pianeti che ti rimetteranno in carreggiata rapidamente!

Il consiglio del giorno: ricordati di usare i fondamenti dell’Amorcromia! Sono dei diktat importantissimi per valorizzare il tuo sorriso!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Al gala del Lacma, il museo d’arte di Los Angeles, le star hanno sfilato con mise gender fluid, con tanto di piume su Jared Leto e veli su Elle Fanning. Una vera e propria dimostrazione di come il mondo del fashion possa stupire con eleganza e con regole controintuitive! Oggi ti saresti trovato benissimo in un evento del genere: Mercurio opposto non avrebbe fatto poi così tanti danni in un panorama come quello… al contrario di come ti sta facendo fare in ufficio dove, invece, di procedure e regolamenti da rispettare ce ne sono a bizzeffe!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fuori sincro. Oggi sembri non cogliere messaggi e ammiccamenti vari… sei proprio distratto!

Lavoro: ti dimentichi di tutto! Fai il possibile per avere sempre a portata con te un pacchetto di post-it!

Salute: Marte ti sfianca! Avresti bisogno di un’iniezione di adrenalina per rimanere sveglio e attento!

Il consiglio del giorno: devi ritrovare un equilibrio e riordinare un po’ i pensieri… che ne dici di un po’ di yoga!?

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La forza bruta, a volte, serve. Lo sa bene il pugile romano che, avendo sentito le urla della vicina, ha affrontato a viso aperto un malintenzionato che le aveva messo le mani addosso! Per oggi, ma solo per oggi, anche voi siete autorizzati a usare tutto il coraggio che avete per difendere il vostro territorio e chi amate di più! Marte e Mercurio sono a vostra disposizione proprio per questo! E sarà grazie a loro che riuscirete a spuntarla!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: giornata magica grazie a Venere e Marte a favore! I sentimenti oggi li sentite potentissimi!

Lavoro: Mercurio è dalla vostra! Renderà tutto più semplice ed organizzato del solito!

Salute: non sentite stanchezza nemmeno dopo un’intera giornata di lavoro! Avete batterie praticamente infinite!

Il consiglio del giorno: una delle migliori armi a nostra disposizione sono le parole! Una buona dialettica può, insieme al coraggio, farvi vincere ogni confronto! Anche quello più duro!

Voto 8 +