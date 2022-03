L’oroscopo di oggi 14 marzo 2022: Vergine e Gemelli pieni di domande esistenziali Nell’oroscopo di oggi, lunedì 14 marzo 2022, la Luna in Leone è l’unico aspetto estroverso e vivace di un cielo immerso nell’intimità spirituale di Nettuno. Il pianeta è infatti congiunto al Sole mentre venere e Marte sono in Acquario dove appunto anche Nettuno è a suo agio. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 14 marzo 2022, c'è una grandissima forza nettuniana nel cielo. La Luna si trova nel segno del Leone ma Venere e Marte sono ancora in viaggio a braccetto nel segno dell'Acquario. Il Sole si è congiunto a Nettuno stesso nel segno dei Pesci dove appunto Nettuno è potentissimo. Questa congiunzione porta creatività, emotività, sensibilità e grande attenzione ai nostri bisogni spirituali.

La Luna di oggi nel segno di fuoco del Leone stona un po' con le emozioni forti che richiedono silenzio e introspezione. Il segno fortunato è il segno dell'Ariete che sente davvero di aver ripreso il suo equilibrio anche in una modalità più sensibile rispetto al solito. Il segno sfortunato è invece il Toro che sente invadenti le emozioni, davvero difficili da guidare.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dire che tu sia una persona d’onore è quasi un eufemismo perché la parola data per te vale più dell’oro. Proprio come il campione Djokovic che è disposto a compromettere la sua carriera pur di restare coerente con se stesso. Saturno a favore a volte è può essere un autogol ma se non altro hai conquistato il rispetto e l’ammirazione di tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei più bollente del di un geyser islandese pronto ad esplodere.

Lavoro: oggi ti imponi in ufficio con pugno duro, a volte anche il capo deve mostrarsi deciso per essere seguito.

Salute: le forze sono inesauribili, più dell’energia del sole.

Il consiglio del giorno: la parola data ha sempre un gran valore e non è mai fuori moda.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con Venere e Luna che ti guardano davvero storto ti senti sempre più solo e abbandonato. Per riprenderti il prima possibile dovresti provare la pet therapy perché ormai è scientificamente dimostrato che l’amore degli animali è una vera medicina. E poi sai che belle le domeniche passate ad accarezzare i gattoni??

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è tornato il freddo ma tu già lo sapevi perché ormai sotto le coperte puoi unicamente scaldarti con la termo coperta.

Lavoro: sei insofferente alle chiacchiere inutili e senza senso, perché non vuoi assolutamente perdere tempo.

Salute: l’unica ginnastica che vuoi fare è quella mentale con le adorate parole crociate.

Il consiglio del giorno: se pensi di aggiungere un componente alla tua famiglia, ci sono tanti amici a quattro zampe nei vari rifugi delle città. Non ti serve un perigree da concorso perché quello di cui hai bisogno è tanto amore.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se fino alla scorsa settimana eravate i padroni indiscussi del pensiero e delle lingua, oggi con Mercurio in quadratura la situazione si è ribaltata. Anche la Lega ha dovuto abbandonare il sogno di una lingua unica lombarda. Infatti, pensandoci bene, a distanza di pochi chilometri in ogni cittadina esiste, ancora, un dialetto diverso. Basta anche solo una vocale per farsi subito riprendere dagli anziani tradizionalisti del paese. Tu proprio non hai la testa oggi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi sentite sul set di un film romantico e al ciak scatta subito un limone duro.

Lavoro: attenzione alle papere e a discorsi troppo evanescenti perché ormai tutti si sono convinti che sognate a occhi aperti.

Salute: avete tutte le carte per fare un po’ di movimento, ora dovete solamente trovare la voglia.

Il consiglio del giorno: proteggere il proprio dialetto vuol dire mantenere vive le proprie tradizioni e in tantissimi paesi ci sono addirittura corsi di lingua per bambini. Invece di un viaggio all’estero per imparare l’inglese, potreste optare per il dialetto di casa.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

C’è un’aria piena di voglia di vivere e di svagarsi grazie a Giove in buon aspetto e tu la senti direttamente sulla pelle. Non aspettare troppo tempo per decidere cosa fare perché ormai gli spettacoli teatrali sono quasi tutti sold out. Altro che febbre del sabato sera, la tua nuova passione è proprio il teatro e la cultura.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti stai ancora gongolando dopo il week end pieno di dolci emozioni. Molto, molto bene!

Lavoro: sei sempre sul pezzo, anche la riunione improvvisata con il capo per rivedere il budget per te non è assolutamente un problema.

Salute: con l’entusiasmo ritrovato ora stai seriamente valutando di rimetterti in forma per fare un figurone quando a breve ti troverai a pasticciare sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: controlla bene i palinsesti dei teatri. Dal ‘Rugantino’ a Roma a ‘Il berretto a sonagli’ a Milano puoi sicuramente sbizzarrirti.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Mio caro Leone sei decisamente bacchettato da Saturno contro in questo periodo. Per fortuna oggi c’è la Luna ad alleggerirti un po’ come l’ultimo Big Mac che i moscoviti hanno potuto addentare prima della chiusura di tutti i ristoranti della catena Mc Donald. Il famoso panino è davvero una coccola… ma solo in ogni tanto, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non è il momento per puntare sui sentimenti quindi rivolgi tutte le tue scarse energie a qualche cosa di più produttivo, tipo riscoprire le tue passioni.

Lavoro: hai decisamente un problema nel rispettare le regole, rassegnati perché se ci sono bisogna rispettarle, polemizzare non serve a nulla.

Salute: per consolarti potresti eccedere con la gola. Attento perché qualche chilo di troppo renderà ancora più nero il tuo umore.

Il consiglio del giorno: mangiare tutti i giorni il così detto junk food è sconsigliatissimo, per la salute e per il tuo spirito potresti metterti ai fornelli e, guardando le repliche di Master Chef troverai sicuramente qualche ispirazione.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con questa tua attitudine decisamente naïf a causa di Mercurio in opposizione che ti dona un’aria giovane e spaesata, il perfetto look per te direttamente dalle passerelle è quello di Chanel. Sulle passerelle della maison francese infatti sono apparse modelle che sembravano uscite direttamente dalla Swinging London, ovviamente in rigoroso ed elegantissimo tweed.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: visto che non sai proprio chi scegliere tra i tuoi spasimanti dovresti prendere una pausa, sarà più probabile che tu voglia uscire con entrambi e addirittura insieme. Questa si che è una pessima idea…

Lavoro: l’unica cosa che dovresti fare sono le fotocopie, non sottovalutare questo compito perché per fare il fronte-retro ci vuole una certa dose di esperienza.

Salute: sarebbe meglio chiedessi una scheda fatta da uno degli allenatori della palestra perché fare esercizi a caso serve davvero poco.

Il consiglio del giorno: la tua voglia di essere alla moda è insaziabile, aspetta il resoconto di qualche esperto prima di lanciarti nello shopping sfrenato.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei davvero bollente e super stimolata da Venere e dalla Luna. Non mi stupirei affatto se ti trovassi ad amoreggiare in ogni angolo come la coppietta di giovanissimi colta in fragrante ed ammonita, in centro a Pistoia, da una signora che ha acidamente consigliato di andare in un posto più appropriato. Come direbbero gli inglesi: ‘get a room, please!’

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi il mood è tigre del ribaltabile. Siamo tutti avvisati.

Lavoro: determinata a portare avanti i tuoi progetti in totale armonia con quelli che sono i ritmi lavorativi dei tuoi colleghi.

Salute: il lunedì è il nuovo venerdì perché hai decisamente voglia di uscire a dar festa.

Il consiglio del giorno: hai voglia di trasgressione e fare l’amore ovunque: in macchina, in bagno o sul divano o ovunque ti capiti. Mi raccomando però un po’ di cautela e un minimo di pudore anche se non hai una certa età.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Caro Scorpioncino anche oggi di amore proprio non se ne parla con questa Venere in quadratura. Tutti i tuoi sentimenti dovranno indirizzarsi a qualcos’altro. Potresti dedicarti all’orto in casa infatti questo è il momento ideale per piantare il basilico e tutti i profumi per la cucina. Così quando tornerà l’amore potrai subito proporre una bella e profumatissima cenetta in casa. Tutto a suo tempo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tra Luna e Venere che ti guardano storto chiuditi subito in casa a doppia mandata.

Lavoro: non serve soffiare le candeline ed esprimere un desiderio. Ma Giove a favore di sicuro da una bella spinta alla realizzazione delle tue fantasie.

Salute: stanchezza cronica e cattivo umore ti tengono sotto scacco. Oggi va così, porta pazienza.

Il consiglio del giorno: con tutto questo caos coltivare ed allevare il proprio cibo sembra un’ottima soluzione per avere una dispensa sempre piena.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Non sono sicura se sei più contento di avere Venere e Marte a favore o che lo storico pulmino Volkwagen sia tornato in produzione. Oggi ci pensa la Luna a darti grande entusiasmo quasi da partire subito come gli hippye degli anni settanta a bordo dei loro Westfalia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna oggi mette una marcia in più e ti rende davvero irresistibile.

Lavoro: sicuramente non sei un fulmine di guerra oggi, quindi punta sul tuo approccio da provolone per ottenere quello che vuoi.

Salute: con Venere e Marte che ti accompagnano hai un vero scudo contro qualsiasi malessere.

Il consiglio del giorno: i motori sono sempre gioie e dolori e con il caro benzina sarebbe meglio virale il prima possibile all’elettrico.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con Giove e Mercurio in buon aspetto, potresti essere l’insegnante ideale e guidare i giovani studenti verso l’amore per lo studio e il sapere. Potrebbe finalmente risultare divertente perché è stato ridato il via alle gite anche all’estero. Con la scusa di accompagnare i tuoi studenti potresti rivedere Parigi, Barcellona o Madrid. Butta giù una lista di mete da proporre direttamente al consiglio d’istituto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti piace stare in mezzo ai tuoi affetti perché è l’unico posto in cui desideri veramente stare.

Lavoro: hai chiaro in testa la direzione da prendere perché il tuo intuito è infallibile.

Salute: oggi è proprio una giornata serena da trascorrere tranquillamente in buona compagnia.

Il consiglio del giorno: l’Italia è senza dubbio il paese più bello del mondo ma ormai dopo due anni abbiamo tutti voglia di tornare ad esplorare mete estere e confrontarci personalmente con il mondo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sarai super attento e votato agli altri con Venere che si trova proprio nel tuo segno. Sei così apprensivo che potresti aver ispirato il radar salva vita da istallare sulle biciclette che avvisa il ciclista appena di avvicina una macchina. Anche le silenziosissime elettriche. Ci manca solo geolocalizzare i tuoi cari sul telefono e la tua mania di controllo sarà pienamente soddisfatta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sentimenti confusi. Non sai più se preferisci essere un rubacuori o un bravo e fedele compagno.

Lavoro: questa cosa che tutti si affidano a te e ti considerano un punto di riferimento inizia a stufarti, ma ormai sei il ballo e non puoi tirarti indietro.

Salute: arrivi fresco come una rosa anche notte inoltrata e per riposarti ti bastano pochissime ore di sonno. Sei davvero instancabile.

Il consiglio del giorno: le innovazioni tecnologiche aiutano a migliorare il nostro stile di vita. Sceglie bene tra le migliaia di invenzioni uscite di recente al World Mobile Forum quelle più adatte a te.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete una vera fucina di idee perché proprio Giove e Nettuno si stanno avvicinando e amplificheranno ancor di più la vostra immaginazione. Probabilmente Amazon deve avervi soffiato una delle vostre idee più particolari mentre la condividevate con un vostro collega, perché a breve aprirà il primo negozio dove il pagamento avverrà con il palmo della mano. Mai sarà stato più appropriato il detto: ‘avere le mani bucate’…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore sognate il grande amore come quello degli adolescenti, leggero, travolgente ed indispensabile come l’aria.

Lavoro: siete davvero vincenti grazie a Giove che vi offre ottime situazioni su un piatto d’argento.

Salute: sognare è sicuramente il vostro sport preferito e voi siete il Ronaldo del sonno onirico.

Il consiglio del giorno: Tra scanner della retina, riconoscimento vocale e ora lettura della mano non avremo più bisogno di borse, chiavi e portafogli. Questa si che è una svolta!

Voto 7 +