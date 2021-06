Con l'oroscopo di oggi, 11 giugno 2021, ci troviamo nell'ultimo giorno con Marte nel segno del Cancro. Da domani il pianeta dell'energia e della vitalità si troverà a transitare nei gradi del segno di fuoco del Leone. Dato che ho specificato che il Leone è un segno di fuoco vi sarà immediatamente chiaro quanto il pianeta dell'eros in questo punto dello zodiaco si trovi particolarmente a suo agio.

L’oroscopo del giorno 11 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Nei giorni in cui Marte si è trovato a passare nel segno del Cancro abbiamo forse sentito le energie poco ruggenti dentro di noi ma di sicuro ci è servito per placare delle tensioni che, ad esempio, nei giorni tra l'eclissi di Luna e l'eclissi di Sole, sarebbero stati davvero ingestibili con un Marte più forte. Come dire: sempre meglio guardare il bicchiere mezzo pieno!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa Luna in procinto di quadratura, ti coglie come il messaggio di Anonymus ha colto Elon Musk: impreparato e con un po’ di preoccupazione latente. L’ente misterioso ha minacciato il magnate di Tesla intimandogli di darsi una controllata in merito alle sue ultime manovre relative alle criptovalute minacciando prossime mosse contro di lui… Non temere Ariete: nel tuo caso si tratta solo di un normalissimo, stanchissimo, weekend alle porte! Nessuna maschera di V per Vendetta ti apparirà sul telefonino… forse…

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: evita di caricare foto di te troppo datate sulle app d'incontri: non rendono giustizia ed è un po’ come mentire!

Lavoro: non mischiare flirt e rapporti d’ufficio! Non porta mai bene!

Salute: mal di testa invalidante: porta dietro qualcosa per attenuarlo!

Il consiglio del giorno: emozioni confuse e poco chiare: è meglio non seguire troppo le indicazioni contrastanti dell’istinto!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Romanticissimo e indeciso se cedere alla moda dei Bubble Hair per dare ancora di più l’impressione di essere uno in piena accordanza con le sue emozioni! Non che tu ne abbia effettivamente bisogno di mostrarlo: Venere a favore la sta già facendo da padrona regalandoti batticuore che nemmeno Licia quando incontrava Mirco per strada! Interessante anche Giove: grazie a lui persino le prove più ardue possono essere affrontate con rinnovato entusiasmo.

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: il nuovo completino intimo ti sta da Dio! Perché non sfoggiarlo?

Lavoro: sicuro che la tua mail non sia rimasta in “da inviare”?

Salute: raccogli tutte le bombe da bagno che hai in casa: si prospetta un super momento di relax! Il consiglio del giorno: prendersi un momento per se e per riposare è spesso la cura migliore per evitare eventuali eccessi e danni! Rimanda il rimandabile!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra voglia di viaggiare ed esplorare da oggi può trovare pane per i suoi denti! È stato appena annunciato il “treno di Dante” che permette di ripercorrere tutti i posti visitati dal sommo poeta! In tragitto da Firenze a Ravenna, passando per i paesaggi degli Appennini, sarete in grado di assaporare tutta la bellezza che ha ispirato lo scrittore nelle sue opere d’arte! Mercurio, anche se un po’ ritroso, vi sarà riconoscente!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il movimento che avverti sotto la cintura non è digestione!

Lavoro: rivedete le clausole del contratto sotto la guida di qualcuno di esperto!

Salute: evitate di misurarvi la pressione ogni cinque minuti… è solo ipocondria!

Il consiglio del giorno: prendete le distanze da tutto ciò che vi viene voglia di dire senza pensare… è meglio riflettere sempre prima di fare danni!

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con Venere a favore è facilissimo raccogliere consensi… addirittura più semplice e immediato di quanto non lo sia per Giuseppe Conte continuare a rimanere in vetta agli indici di gradimento anche dopo le sue dimissioni! Sfrutta questi ultimi influssi di Marte a favore per uno sprint finale verso il successo! Chissà che, almeno lui, non ti sia d’aiuto per ultimare i lavori in cantina che hai in standby da almeno un paio d’anni!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ormai hai più corteggiatori tu di Belen!

Lavoro: progetti fortunati! Nascono sotto una buona stella!

Salute: entusiasta e senza freni. Fai promesse e fioretti senza sapere se poi li manterrai!

Il consiglio del giorno: il regalo perfetto per il partner è, ovviamente, qualcosa che parli di voi! Che ne dici di una bella foto insieme?

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Chiedi al tuo allenatore preferito di prepararti un piano di esercizi fenomenale per mettere a frutto tutte le energie che Marte vuole regalarti! Vuoi essere addirittura più atletico e scattante dell’ippopotamo del fiume Zambesi che, in acqua, ha nuotato rapido e leggiadro per raggiungere un’imbarcazione di turisti! Nulla e nessuno potrà fermare la tua riscossa… a parte forse Urano. Lui ti intima di andarci coi piedi di piombo… per evitare possibili contrattempi indesiderati!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le tue quotazioni in borsa stanno avendo un incremento esponenziale!

Lavoro: ogni mail che ti arriva sembra pesare come un macigno sulla tua rantolante voglia di lavorare…

Salute: Marte assicura una crescita delle energie a disposizione!

Il consiglio del giorno: se parti per il weekend, controlla che sia tutto organizzato e pronto! Saturno e Urano sono pronti a farti dispetti…

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Da un recente studio, condotto su scala mondiale, sembra che la gente si fidi molto di più delle decisioni prese da una intelligenza artificiale che di quelle dei politici…! Non c’è da stupirsi se, anche tu, fossi d’accordo con tale affermazione. D’altra parte questo connubio di Mercurio e Giove storti, ti ha fatto ben capire come il pensiero di un essere umano, come te, possa essere fallace mentre un computer, per lento che sia, è sempre più incline a darti l’opinione giusta! Morale: se sei in dubbio, chiedi a Siri!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: noto che ti riesce sempre più facile perdere la testa… non è vero?

Lavoro: non accanirti sulle imprecisioni e i dettagli di fino… rischi di non arrivare dove devi!

Salute: pianifica un pasto leggero per stasera: aiuterà a riposare meglio!

Il consiglio del giorno: pianifica bene le tue vacanze… non lasciare che l’entusiasmo del momento ti porti a dimenticare di prenotare coincidenze o a decidere per date non combinabili!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non pentirti delle tue scelte Bilancia, anche se ti hanno portato ad affrontare qualche ostacolo in più! Rimanere fedeli alle proprie idee è una dote rara che non riescono a vantare in molti. Se come il rider napoletano, licenziato dopo aver stracciato un bigliettino d'ordine inneggiante al fascismo, ti stai trovando in una posizione difficile non temere: Saturno verrà presto in tuo soccorso! Continua a perdurare senza perderti d’animo! Forza!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: insicurezza e timidezza non ti porteranno troppo lontano.

Lavoro: sei la cocca del tuo responsabile: tutto ti è concesso!

Salute: il termometro delle energie è in risalita rapida!

Il consiglio del giorno: dopotutto, l’idea di iscriversi in palestra per il corso di calistenichs non è poi così malvagia!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti vedo Scorpione. Con questo Marte ballerino che gioca coi tuoi nervi, sei pronto ad iniziare discussioni epocali sfoderando screenshot scattati nella notte dei tempi e riproducendo vocali che nemmeno Matusalemme si ricordava di averti inviato! Scaldi i motori in procinto di dar battaglia! Ed è meglio che si scansino tutti da davanti se non vogliono finire come Fabrizio Corona nella famosa litigata con Ilary Blasi nel 2018… si salvi chi può!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la libido sembra lasciar posto a voglia di tenere coccole…

Lavoro: meglio frequentare qualche corso di perfezionamento! Non si sa mai!

Salute: sollievo da piccoli acciacchi ed energie in rapida ascesa!

Il consiglio del giorno: non utilizzare battute di spirito troppo sottili… rischi di fare la figura del nerd inguaribile come Sheldon Cooper!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai bisogno di una mappa concettuale come quella che viene consigliata ai maturandi di quest’anno. Con un Mercurio opposto come questo, tenere il segno dei propri pensieri è un’impresa più che titanica! Cerca di tenere il conto, anche usando le dita, di tutto… persino dei gelati che ti sei mangiato ieri! Con un Giove come quello di oggi, potrebbe venirti facile replicare con buona pace (si fa per dire) della tu defunta dieta!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: carica erotica imprevista… sei tornato in te?

Lavoro: sembra quasi che la connessione Wi-Fi si stia divertendo a darsi per dispersa…

Salute: qualcosa mi dice che ti potrebbe prendere un’improvvisa voglia di farti una nuotata al largo alla riapertura degli stabilimenti balneari!

Il consiglio del giorno: non sono sicura che il traduttore di Google ti sia sufficiente a spiegarti… con un Mercurio del genere spero tu abbia fatto esperienza col gioco dei mimi!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Stai diventando bravo a smorzare i battibecchi. Anche se con qualche ombra di Marte ancora opposto, riesci con un sorriso stentato a smorzare la tensione per evitare di dare il via a shade senza precedenti. Come Valeria Marini, di rientro dall’isola di Supervivientes, preferisci far buon viso a cattivo gioco col conduttore pur di non arrivare a confronti troppo secchi! Stai diventando bravo a gestire la pressione! Mi piace questo tuo atteggiamento!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: litigare perché il partner non ricorda qual è il tuo dolce preferito mi sembra eccessivo… non credi?

Lavoro: il tuo supporto è fondamentale… anche se spesso si scordano di riconoscerlo.

Salute: andando per gradi, sono certa che troverai di nuovo la tua smagliante forma fisica.

Il consiglio del giorno: la Luna potrebbe annoiarti e innervosirti. Porta con te il tuo libro preferito da sfogliare mentre sei sui mezzi per arrivare al lavoro!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tranquillo Acquario: abbiamo capito che hai bisogno di pace e meritato relax. D’altra parte, se pure Magawa è andato in pensione, non c’è motivo per cui anche tu non possa richiedere del periodo di riposo in concomitanza con la prossima opposizione di Marte! Come dici? Chi è Magawa? È il topo annusa-mine che ha prestato soccorso per ben 5 anni di fila in Cambogia e che ha aiutato a bonificare 225.000 metri quadrati di campi! E chi sennò?!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: manca qualcosa… forse vorresti un po’ più di passione!

Lavoro: riponi attrezzi e guanti. È tempo di lavoro da ufficio!

Salute: preparati ad una mesata di Marte opposto: stenditi sull’amaca che ti sei montato da solo in giardino.

Il consiglio del giorno: non avere energie non significa non poter immaginare e progettare con la mente! Porta sempre con te il tuo taccuino preferito: non appena Mercurio si darà una svegliata sarai pronto per ideare!

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sapevate che ad entrambi i piloti di un aereo non è consentito mangiare la stessa cosa? Questo perché, nel caso uno dei due cibi fosse contaminato, il pilota che ha mangiato l’altro piatto sarebbe in grado comunque di volare! Questa regola vi va proprio a genio, con un Giove goloso che, per non sbagliare, vi farebbe portare una doppia porzione di tutto, giusto per gradire! Interessante anche la Luna: finalmente oggi esce dalla quadratura permettendovi di tornare a respirare!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il cuore batte forte mentre leggete storie fantastiche di draghi e principesse!

Lavoro: fate finta di non aver capito per far fare agli altri.

Salute: prometto che questo cerchio alla testa passerà dopo il caffè della pausa pranzo!

Il consiglio del giorno: siate pronti a far pace col partner appena la Luna si sarà spostata!

Voto 6 e mezzo