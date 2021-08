L’oroscopo di oggi 11 agosto 2021: Toro e Capricorno super hot Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 11 agosto 2021, la Luna si trova ancora nel segno della Vergine ma per buona parte della giornata ronzerà attorno a Venere ed entrambe, come due gallinelle, occhieggeranno con Plutone, il gran maestro del desiderio. Tutto questo per dire che non bisogna assolutamente sottovalutare la potenza erotica di una Vergine e, in generale, che i segni di terra daranno il meglio di sé soprattutto sotto le lenzuola.

L'oroscopo di oggi mercoledì 11 agosto parla di una grande, rinnovata e intensa passione. E' vero che la Luna si trova nel segno della Vergine, non particolarmente nota per gli slanci romantici e di desiderio, ma sarà per buona parte della giornata congiunta a Venere quindi entrambi i pianeti della femminilità e dei sentimenti saranno trigono a Plutone, origine prima del desiderio profondo.

Questo trigono tra Venere e Plutone porterà per qualche giorno una passione davvero intensa e tre segni di terra che già, l'abbiamo detto, sono i protagonisti indiscussi di questo mese di agosto. Il segno fortunato del giorno è la Vergine che non si è ancora abituata a questa ventata di passione che la fa sentire come su di una barca a vela con mare forza otto!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Piccoli battibecchi nell'aria: colpa di una Venere che si sta pericolosamente avvicinando all'opposizione e che ti rende un po' più nervoso del solito. Nulla di preoccupante comunque, si tratta soltanto di Cat Fights come quelle fra Nicki Minaj e Jesse J su piccole discussioni che lasciano il tempo che trovano. È comunque importante metterti in guardia: presto il nervosismo potrebbe arrivare a livelli insostenibili e devi già essere pronto a contenerlo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: attenta a possibili incomprensioni: Venere ci sta già lavorando! Lavoro: sono gli ultimi giorni utili per presentare quel progetto al tuo capo: fatti avanti! Salute: sfrutta gli ultimi momenti di energia per ultimare la lista di commissioni!Il consiglio del giorno: se proprio non riesci a far finta di non aver visto i commenti degli hater sotto i tuoi post bloccali ed eliminali! Lontano dagli occhi lontano dal cuore!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non hai nemmeno bisogno del supporto di Mercurio per fare magie. Sei come la bambina di quattro anni, figlia di una coppia americana di origini cinesi, che riesce senza sforzo a suonare un po' tutte le arie di Beethoven e che è stata invitata a suonare alla Carnegie Hall di New York. Il segreto per il successo si nasconde sempre nell'istinto e nel talento: doti che Venere, Luna e Marte sono pronti a farti scoprire senza nemmeno troppo sforzo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: è la giornata perfetta per un appuntamento a due che culmini con una cena a lume di candela! Lavoro: ti prometto che sono gli ultimi giorni di stress lavorativo… poi Mercurio tornerà finalmente a favore! Salute: non accumulare compiti da fare: sviluppali uno alla volta per non andare in esaurimento! Il consiglio del giorno: i vestiti pieni di paillettes ti stanno da Dio ma non credo che sfoggiarli alla riunione col capo sia l'occasione più giusta…

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Maturate decisioni importanti come quella di Valentino Rossi che ha scelto, infine, di abbandonare la MotoGP! Non siete probabilmente ancora pronti a dare la versione definitiva dei vostri pensieri ma Mercurio, a pochi passi dalla quadratura, vi sta facendo riflettere a fondo prima di fare un passo falso. Il momento richiede calma e circospezione: evitate di fare dichiarazioni in “mondovisione”, potreste non aver ancora ben chiaro in mente quale sia la strada giusta da prendere!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Venere non ha proprio intenzione di farvene andare bene una! Lavoro: gli investimenti fatti sembrano cominciare a dare i loro frutti! Salute: il mal di testa imperante vi spinge a dare forfait… ma voi non dategliela vinta! Il consiglio del giorno: riattivato il profilo Tinder e metteteci una foto recente di voi: preparate il terreno per Venere e giocate d’anticipo!

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Rivestito dalla fiducia di tutti quei pianeti a favore. Venere, Marte, Luna e presto anche Mercurio sono tutti disposti a darti il loro supporto nei tuoi progetti futuri! Sei un po' come Amadeus che, dalle ultime notizie, sembra sia stato investito per la terza volta consecutiva della carica di conduttore di Sanremo! Complimenti al conduttore ed anche a te: avete tante doti valide che non possono che venir riconosciute da tutti e che vi garantiscono il successo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: armonia in coppia e avventure per chi è single… che vuoi di più! Lavoro: le promesse che ti hanno fatto verranno presto mantenute! Non demordere! Salute: carico e leggiadro, solo a fin giornata potresti sentirti un po’ stanco! Il consiglio del giorno: parla a cuore aperto dei tuoi sentimenti. Non pretendere che gli altri ti capiscano se non dai loro delle chiare indicazioni!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mercurio ancora a favore riesce a mettere in moto tutti quanti gli ingranaggi del tuo cervellino! Fai ragionamenti complessi, pieni di variabili, che a tratti ricordano addirittura quelli della scelta della futura città italiana che andrà ad ospitare l'Eurovision contest del prossimo anno! Scelte difficili ti attendono, con quel Saturno opposto, ma tu non hai certo paura di qualche indecisione: con un po’ di sano ragionamento troverai le risposte giuste!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: scalda i motori e prenota l'estetista: presto dovrei essere in assetto da corsa! Lavoro: non aver paura di quello che pensano gli altri: i colleghi non possono nemmeno lontanamente immaginare quello che hai in testa!Salute: accumuli sempre più forza e velocità: manco fossi un diesel! Il consiglio del giorno: impara a godere dei momenti di relax e anche a farti qualche regalo fuori programma: anche la fatica è più sopportabile con un paio di scarpe nuove!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Pronta per metterti in gioco, a nuove sfide e soprattutto alla ricerca dei tuoi limiti. L'apporto di Luna e Marte ha l'effetto di renderti coraggiosa e decisa a raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Non ti fermi, come Dayane Mello che è pronta a buttarsi nuovamente all’avventura con un nuovo reality dopo essere già sopravvissuta alla lunghissima esperienza del GF. Mi piace la tua verve, Verginella, dimostra a tutti di che pasta sei fatta!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: stagione degli amori potrà pure giungere al termine ma tu hai tanto di quel materiale da poterne ricavare diversi spin off anche per l’inverno! Lavoro: il tuo animo da imprenditrice viene stuzzicato nuovamente da Mercurio! Pronta a sbancare? Salute: smetti di trovarti tutti i difetti di questo mondo: passare ore a riempirti di creme e lozioni non farà bene alla tua pelle! Il consiglio del giorno: evita gli amori impossibili, lontani da te e con persone che non hanno la minima intenzione di mettersi in gioco! Quel Nettuno fa di tutto per farti cercare una favola inesistente!

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'atmosfera si fa sempre più calda e tu, che già sfreghi le mani in attesa che Venere arrivi a tuo favore, non puoi che cedere un pochino alle tentazioni più hot. Cerca di farlo con garbo e senza dare troppo ad intendere: hai ancora bisogno di tempo prima di essere certa di poterti fidare! Sicuramente non devi fare come l’atleta olimpionico fidanzatissimo che pare abbia mandato sue foto svestite ad un paio di ragazze conosciute in chat… non osare troppo (per il momento!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: friccicore nell’aria… sei quasi pronta a darti alla pazza gioia! Lavoro: svolte interessanti in programma! Forse qualcuno potrebbe darti buone risposte al tuo curriculum! Salute: permetti a qualche risata fuori programma di sollevare il velo di stanchezza che ti pesa sul cuore! A volte basta un sorriso per risolvere un sacco di preoccupazioni! Il consiglio del giorno: sfodera il tuo bikini migliore in spiaggia: fai vedere a tutti che non hai paura di metterti in mostra!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio quadrato ti rende difficile comunicare a parole ma, con quella Venere a favore assieme a Marte, riesci benissimo a far passare i messaggi semplicemente con linguaggio del corpo! Mi ricordi un po' l'interprete della lingua dei segni che ho avuto l'ardire di tradurre la canzone WAP durante il concerto di Cardi B! Non che ci fosse bisogno dei sottotitoli ma devo dire, in tutta onestà, che c’è riuscita parecchio bene, non trovi!?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dai fondo a tutta la tua sensualità senza preoccuparti di eventuali figuracce! Lavoro: a poco a poco si sciolgono anche le questioni più spinose! Salute: non puoi pretendere di correre a fare il bagno dopo esserti scofanato tutta l’insalata di riso che ti sei portato in spiaggia! Suvvia! Il consiglio del giorno: assicurati che i tuoi messaggi arrivino al destinatario senza possibilità che vengano fraintesi: richiedi sempre la conferma di lettura!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il trend di quest'estate è sicuramente il colore fluorescente che permette, in ogni occasione, di sottolineare ed evidenziare la propria presenza scenica. Una tendenza che a te, in tutta onestà, non piace per nulla! Con quella Venere quadrata e con Marte che ti mette in soggezione essere sotto gli occhi di tutti è proprio quello che vuoi evitare. Temo però che sarai costretto ad adeguarti alla massa… se indossi troppi colori spenti potresti avere l’effetto contrario e risaltare in mezzo alla folla!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tranquillo Sagittario: Venere è in passaggio rapido e presto tornerà a battere il cuoricino anche a te! Lavoro: incomprensioni in agguato: smetti di usare Google traduttore per ogni cosa! Salute: nemmeno oggi le energie sono sufficienti per correre la maratona di New York: rassegnati! Il consiglio del giorno: abusa assolutamente del servizio di food delivery! Con questo Marte metterti a cucinare è assolutamente fuori questione!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Rihanna è appena stata nominata come una delle popstar più ricche e famose del pianeta. Molti potrebbero pensare che è solo in virtù della sua bravura musicale invece è grazie alle sue doti imprenditoriali se è riuscita ad accumulare un patrimonio immenso come le sua linea beauty super inclusiva. Lei è un po' come te: bellissima ma anche dotata di arguzia e di intelligenza che le fanno guadagnare il titolo di “VIP più influente dell’anno"!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: gioca il tutto per tutto con un makeup d’effetto Venere potrebbe apprezzare il tentativo! Lavoro: ti arrivano proposte interessanti all’interno dell’azienda: è il momento giusto per metterti in mostra! Salute: in forma perfetta per partecipare a qualche gita fuori porta con amici e colleghi! Il consiglio del giorno: Mercurio che torna a favore (o quasi) è un buon sostegno per la tua parlantina! Affascina gli altri coi tuoi argomenti super interessanti (e mettiti in mostra agli occhi di qualcuno in particolare!).

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Si parte sempre da piccoli passi per arrivare, infine, a risultati magnifici. Sapevi, ad esempio, che Federico Fashion Style fece la sua prima messa in piega utilizzando solo degli stuzzicadenti!? Ne è passato di tempo da allora ma oggi, grazie alla sua tenacia, è riuscito nell’intento di migliorarsi e creare un impero! Non aver paura degli ostacoli che Saturno ti mette sul cammino: sono tutti utili per diventare più forte ogni giorno che passa!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il pianeta dell’amore stuzzica la tua passione: improvvisamente ti accorgi dei bellocci che ti passano accanto! Lavoro: le preoccupazioni si allontanano e tu, finalmente, riesci a pensare a lungo termine e a grossi progetti!Salute: alla gara di corsa nei sacchi del campeggio preferisci di certo una lettura privata in santa pace! Il consiglio del giorno: non hai più bisogno di Google Maps per ritrovare la strada di casa di rientro dalle ferie: Mercurio è quasi pronto a farti ritrovare la bussola! Dagli giusto il tempo di preparare i bagagli!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La strada migliore per proseguire, a volte, è quella di smetterla di fare la guerra a tutti e iniziare a cercare la via del compromesso. Come fece Steve Jobs con Bill Gates nel 1997, che sancì il cessate il fuoco fra Apple e Microsoft, anche voi dovreste issare bandiera bianca e smetterla di arrabbiarvi continuamente per motivi futili. Comprendo che Luna e Marte opposti vi diano sui nervi ma il confronto, a volte, è meglio che venga fatto con calma e con parole pacate.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ancora qualche piccolo screzio che vi allontana da chi amate… tranquilli: migliorerà! Lavoro: chiudete tassativamente entro oggi le questioni in sospeso: non potete più rimandare! Salute: stremati, non riuscite nemmeno a trovare le forze per sorreggere il bicchiere col mojito! Il consiglio del giorno: non preoccupatevi di nulla e chiudetevi in cameretta con le vostre cuffiette. Ogni tanto fa bene rifugiarsi nel proprio angolo segreto!

Voto 4 e mezzo