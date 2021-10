L’oroscopo di oggi 1 novembre 2021: Vergine e Scorpione super hot Nell’oroscopo di oggi, lunedì 1 novembre 2021, la Luna si trova nel segno della Vergine mentre Marte ha fatto il suo ingresso ufficiale nel segno dello Scorpione. Marte in Scorpione ci sta proprio bene, diciamo, perché questo è un segno zodiacale dove le energie sono moltissime anche se, perlopiù, rivolte a tutto ciò che è nascosto e sotterraneo anziché a ciò che è esterno ed evidente. Via libera ai desideri erotici molto piccanti. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, 1 novembre 2021, Marte è ufficialmente entrato nel segno dello Scorpione. Marte nel segno dello Scorpione è potente, sexy, erotico in una modalità non necessariamente aggressiva ma, proibita e profonda. Tutto ciò che risulta sexy ma che non è espresso alla luce del sole viene esaltato in Marte in Scorpione. Con la Luna che si trova nel segno della Vergine il segno fortunato di oggi è proprio la Vergine che, nonostante Venere si trovi ancora a sfavore, ha decisamente cambiato opinione sui rapporti interpersonali. Il segno sfortunato di oggi invece è il segno dei Gemelli che ha come la sensazione di aver perso buona parte delle sue energie. È solo una sensazione perché domani, almeno un pochino, ritorneranno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Non tutte le trovate che nascono sotto questo Mercurio opposto sono geniali… anzi, forse nessuna lo è! Un po’ come la furbata di far circolare dei certificati abili al Green pass intestati ad un nominativo “fittizio” di nome Adolf Hitler per poterli far usare a chiunque ne abbia bisogno…! Posto il fatto che sia illegale… ma almeno avere la decenza di non usare un nome così assurdo per non farsi beccare, dico bene?! Cerca di farti più furbo se proprio vuoi prendere per il naso qualcuno! Perché, altrimenti, la sgamata sarà veloce e pure epocale!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: il lunedì, come sempre, ti coglie in contropiede… per fortuna Venere è pronta a limonarti duro già di prima mattina…!

Lavoro: quel Mercurio opposto, una domanda sensata in testa te la lascia: “Ma perché hanno inventato la sveglia!?”.

Salute: recuperi passo dopo passo sempre più energie: ora che Marte se n’è andato dall’opposizione è tutto più semplice…!

Il consiglio del giorno: goditi il piacere e il godimento di Venere senza fare troppe domande! Ogni tanto bisognerà pure prendere quello che viene senza ribattere, no?!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

A Roma è stato presentato “VoloCity”, un servizio di taxi aereo che permetterà di saltare, in tutti i sensi, il traffico mortale della capitale per non fare mai tardi agli aperitivi con gli amici. Quello che ti ci vorrebbe, Torone mio! Marte opposto ti stanca più del dovuto ed avere a che fare con i guidatori di inizio settimana potrebbe portarti alla pazzia! Meglio provare qualche nuovo confort e farti coccolare dalla pigrizia buona della Luna! Dopotutto, ogni tanto, qualche sfizio ce lo dovremo pure togliere, o no!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: qualche intoppo fra le coperte: Marte inizia a far sentire le sue influenze negative…

Lavoro: qualche problema organizzativo potrebbe metterti i bastoni fra le ruote… cerca di avere sempre un piano B a disposizione!

Salute: la Luna ti coccola: grazie a lei anche l’improvviso spostamento di Marte è un po’ più soft…!

Il consiglio del giorno: ti consiglio un giro in bicicletta. Quelle con il cestino sul manubrio da caricare di fiori e dolcetti mentre rientri a casa! Un po’ di poesia potrebbe salvarti una giornata intera!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Giornata pesante, Gemellini. Sembra che con questa Luna ancora quadrata abbiate poco spazio di manovra e siate obbligati ad affrontare questioni spinose che non possono più essere dilazionate… Vi svegliate con lo stesso umore della Polonia, qualche giorno fa, quando ha scoperto di dover pagare un ammontare di 1 milione di euro al giorno all’Europa per via di una legge incompatibile con le norme UE sull’indipendenza dei magistrati! Attenzione a rispettare le regole… anche quando vi sembrano ingiuste!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non siete ancora pronti per lasciarvi andare ad una relazione sana e costruttiva… ma fossi in voi smetterei pure di swipare su Tinder ogni profilo che incrociate!

Lavoro: per quanto siate scontrosi e arruffati, i calcoli e le mail di rappresentanza vi riescono ancora da Dio!

Salute: assicuratevi di avere in borsa una piccola e pratica farmacia portatile! Non vorrete mica farvi trovare impreparati con questa Luna quadrata!

Il consiglio del giorno: se proprio non ce la face più a leggere tutti quei commenti acidi sui social, sospendete l’account per qualche ora! Vi farà bene mettere un po’ di “mute” al mondo telematico!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Attenzione alle scelte delicate. Ultimamente la Cina se l’è presa a causa di una visita di delegati politici europei a Taiwan… il rapporto fra le due nazioni è talmente teso che sembra quasi di vedere due compagni di classe seduti al primo banco bisticciare animatamente! Tu, però, devi assolutamente pensarci un po’ di più prima di fare gaffe che possano portare ad incidenti “diplomatici” nel tuo quotidiano! So che Mercurio ti rende difficile valutare tutti gli aspetti ma occorre, comunque, un po’ più di delicatezza!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Marte a favore significa solo una cosa: un sacco di mascara in più sulle ciglia per rendere il tuo sguardo da cerbiatto ancora più seducente!

Lavoro: Mercurio è ancora quadrato e ti rende la giornata in ufficio un inferno… almeno Marte è tornato a favore! Ti aiuterà a sopravvivere a chiamate infinite e compiti ingrati!

Salute: forma fisica in recupero e chiappe sode come se avessi fatto esercizi con Schwarzenegger!

Il consiglio del giorno: goditi Marte finalmente a favore! È il compagno perfetto per riprendere a fare jogging in riva al mare!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

La posizione di Mark Zuckerberg sembra peggiorare di ora in ora. Dopo tutti gli scandali collegati con Facebook ora l’imprenditore si trova citato in giudizio da alcuni ex dipendenti domestici… sembra davvero che il suo incubo non abbia fine! Un po’ come nel tuo caso dove, purtroppo, ora anche Marte ci ha messo lo zampino facendoti perdere energie e determinazioni necessaria ad affrontare quel pesantone di Saturno. L’unica soluzione? È quella di imparare tecniche di respirazione rilassanti e che ti permettano di staccare il pensiero dalla difficoltà di questa giornata…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ma questo Marte che ti manda a monte tutti i piani di conquista era previsto!? Non si può spostare?

Lavoro: la tua occupazione principale è diventata dipanare i problemi degli altri… interessante, vero?

Salute: motore ingolfato: preparai ad un periodo di stanchezza e di occhiaie appesantite dal sonno incontrollabile!

Il consiglio del giorno: caffè come se piovesse e caramelline zuccherose per tenerti sveglio!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questa Luna a favore è proprio una manna. Ti aiuta a riguadagnare terreno pur avendo una Venere ancora insicura sul da farsi fra le fila dei pianeti che ti influenzano. Sei collaborativa, dolce e pronta ad aiutare gli altri come Keanu Reeves che, in occasione di alcune riprese a Parigi, si è offerto di trasportare l’attrezzatura della troupe fra uno spostamento e l’altro. Non ti fai problemi e provi di tutto per farti accettare di nuovo dalla tua compagnia di amici (un po’ lo sai anche tu di aver esagerato, ultimamente…).

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non sei ancora fuori pericolo: Venere sta ancora nei gradi della quadratura, rendendo le tue letterine d’amore romantiche come un contratto d’affitto…

Lavoro: più decisa del solito: oggi non hai intenzione di farti rovinare la giornata da nessuno! Anzi: punti dritta all’obiettivo!

Salute: ringrazia Marte: è solo merito suo se oggi non ti dai malata e rimani sul divano a guardarti tutte le serie Netflix che dovevi finire di vedere!

Il consiglio del giorno: le scuse hanno un sapore migliore se fatte col cuore. Questa Luna a favore ti aiuterà a ritrovare armonia anche dove l’avevi persa per colpa di Venere!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Samuele, un giovane studente prodigio di Pisa, ha soli 25 anni ed è già a quota quattro lauree (in lizza per arrivare a sei entro il prossimo dicembre!). Mi spiace per lui… però anche noi abbiamo un piccolo genio in fatto di intelligenza e cultura! Sto ovviamente parlando di te! Con Mercurio a favore e la Luna in avvicinamento, hai una memoria fotografica da paura e riesci a recitare in rima tutti i nomi della nazioni dell’Africa senza nemmeno sbagliarne uno! Avessi avuto te come compagna di banco ora starei lavorando alla NASA…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere si sta ancora prendendo cura dei tuoi momenti teneri: stai pur certa che non avrai problemi di batticuore!

Lavoro: Mercurio in combutta con Saturno potrebbe ancora sorprenderti. Stai pronta a valutare e siglare contratti importanti!

Salute: non soffri lo spostamento di Marte: Giove è ancora dalla tua e provvede ad un diffuso sentore di benessere!

Il consiglio del giorno: proponiti per partecipare a qualche gioco a premi! Sono certa che con una spintarella da parte di Giove (che non fa mai male) potresti pure arrivare al colpaccio!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il calciatore australiano Josh Cavallo ha recentemente fatto coming out dichiarandosi gay. Primo calciatore in attività a far cadere ogni dubbio e a rivelarsi per chi è veramente, ha dato anche un colpo di coda a chi ancora si nasconde esortandolo ad uscire dal silenzio. Questo Marte ha favore fa miracoli anche con te. Ti permette di riprendere da dove avevi lasciato e a dare finalmente voce ai tuoi istinti più profondi. Basta con la paura: è giunto il momento di abbracciare il coraggio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con questo Marte entrato sul tuo segno, sei pronto a dare il meglio di te in fatto di seduzione (dentro e fuori la camera da letto!).

Lavoro: tempo di agire e reagire: considera un grosso cambiamento e mettilo in atto se non ti senti soddisfatto della situazione in cui ti trovi!

Salute: in grande miglioramento: le tue batterie sono cariche e pronte a dare il loro meglio!

Il consiglio del giorno: quel completo pieno di pailettes in coordinato con un boa di piume se ne sta a prendere la polvere dentro l’armadio… sarà mica venuto il momento di fargli prendere un po’ d’aria!?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La Luna quadrata di oggi è solo un passaggio obbligato: ben presto anche i malumori di odierni passeranno e tornerai ad essere il preferito di Venere senza più interferenze ancora per qualche giorno. Finirà, per te, come è iniziata per Ita Airways. Benché osteggiata da tutti, la compagnia aerea è riuscita a dare ottimi risultati, a pagare tutti i dipendenti nel primo mese di attività e persino dare un premio ai più meritevoli! Lascia perdere i detrattori: presto si convinceranno anche loro del tuo successo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dolce e romantico anche con una Luna storta! Forse oggi hai più bisogno tu di un abbraccio che gli altri delle tue attenzioni…!

Lavoro: non perderti nei dettagli. Se un compito proprio non ti riesce, passa oltre!

Salute: Luna quadrata e un po’ di pensieri a ronzarti per la testa. Prendi questo lunedì con più calma del solito!

Il consiglio del giorno: appenditi dei post-it sullo schermo del pc con almeno tre buoni motivi per non mollare! Saranno il tuo salvagente contro il malumore!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

È in fase di sperimentazione una stazione spaziale dal nome di “Orbital Reef”. Un vero e proprio rifugio stellare dove sarà possibile recarsi per fare esperimenti con la microgravità, girare film futuristici ed anche godersi un sano weekend lontano dalla Terra grazie alla presenza di un hotel esclusivo! Anche a te piacciono questi progetti a metà fra l’assurdo e il futuristico e, anche se Mercurio non ti ha ancora svelato tutti i segreti per metterli in pratica, Marte sembra darti il coraggio necessario per dare il via a qualcosa di… “spaziale”!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Marte torna a dare carica erotica alle tue giornate. È un buon inizio… bisogna ancora vedere con chi metterla in pratica ma ci possiamo lavorare!

Lavoro: non sei ancora pronto per buttarti in nuove avventure lavorative. Al momento puoi solo dare il meglio dove ti trovi…

Salute: grazie al pianeta delle energie e ad una Luna a favore, questo lunedì quasi non ti pesa!

Il consiglio del giorno: lascia i dettagli per dopo! Quando ti chiedono quali sono le tue aspirazioni, punta verso qualcosa di grande e magnifico! (Saranno gli “esperti” a ridimensionarti, se necessario!).

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Fra qualche mese dovrebbe uscire “Lightyear”, il film di animazione ispirato al personaggio di Toy Story così amato della tua infanzia “Buzz Lightyear”, appunto. Questo tuffo nel passato ci vuole: Venere vuole vederti emozionato e coinvolto, soprattutto ora che Marte potrebbe aver lasciato un piccolo vuoto nelle tue giornate. Meno energico del solito, potresti aver improvvisamente bisogno di un po’ più di tempo per eccitarti per qualcosa che ti piace… prendi le cose leggerezza!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: avventure di una sola notte ridotte a qualche messaggino romantico scambiato in pausa pranzo! Colpa di Marte: ora che è in quadratura, lasciarsi andare all’eros è diventato difficilissimo!

Lavoro: arrivi in ufficio carico di idee interessanti: fiondati nell’ufficio del capo per presentargliele!

Salute: Marte risucchia tutte le tue energie. Stamattina i piedi peseranno come due lastroni di cemento armato!

Il consiglio del giorno: per una volta, puoi anche farti trainare! Non devi per forza essere sempre tu quello che propone e convince, sai!?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il DDL Zan, il disegno di legge contro l’omobitrasfobia è stato bocciato. Anche per oggi, l’amore, il rispetto e l’uguaglianza non hanno vinto la scommessa nel Bel Paese… un po’ come nel vostro cielo. Fra Venere quadrata e Luna ad accompagnarla dall’opposizione, anche per voi i sentimenti e l’affetto sembrano prendere strade impervie e fatto fatica a giungere sino a voi. È questione di tempo, Pesciolini. Non gettate la spugna ed abbiate fede.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: giornata molto complessa per i sentimenti! Abbiate cura di loro e non fateli calpestare dal primo che passa!

Lavoro: lasciate il rapporto col pubblico a qualcun altro: a voi serve un momento di silenzio a tu per tu con il pc!

Salute: l’umore è nerissimo… litigate persino con la tazzina da caffè! Marte però è in buona: vi aiuterà con tutte le faccende più faticose!

Il consiglio del giorno: se gli altri vi trattano a pesci in faccia, non c’è bisogno di rispondere con la stessa moneta! Fate di tutto per usare gentilezza e buon cuore anche quando la giornata sembra volervi far ricorrere alla rabbia!

Voto 6 +