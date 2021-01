Nell'oroscopo di domani, sabato 30 gennaio 2021, la Luna nera si trova ancora congiunta a Marte a 11° del segno del Toro mentre Giove se ne sta appiccicato al Sole in Acquario. Quest'ultimo aspetto indica maggiore ottimismo ma anche un più grande e dinamico coraggio nell'affrontare la vita quotidiana. La Lilith insieme a Marte amplifica il bisogno di far sentire la nostra voce, finalmente più consapevoli dei nostri bisogni, desideri, obiettivi.

L’oroscopo del giorno 30 gennaio: previsioni astrali segno per segno

Avete voglia di dare una sbirciatina all'oroscopo di domani? Con la Luna che entrerà nelle prime ore del fine settimana nel segno della Vergine possiamo stare sicuri che il nostro grado di fattività e concretezza si alzerà immediatamente soprattutto se qualche elemento del nostro tema natale dovesse essere in segni di terra. Via libera quindi a scalette di cose da fare e ritmi serrati!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lo so Ariete: hai talmente tanto da fare che non riesci a tenere sotto controllo tutti i particolari! Come Miley Cyrus che è passata su molte testate di gossip nei giorni scorsi per aver indossato correttamente la mascherina ma essersi vistosamente dimenticata il reggiseno. Un po’, mi permetto di dire, è anche esagerato da parte di chi ti critica! Cerca comunque di prendere le cose con più calma ora che la Luna inizia ad allentare la presa su di te.

Amore: metti da parte i progetti hot che avevi per il weekend. La probabilità che tu venga assoldato per pulire casa da cima a fondo è molto alta. Lavoro: dai consigli sinceri a chiunque te li chieda… alcuni apprezzano la tua qualità altri… un po’ meno! Salute: meno carico di ieri ma comunque sul pezzo. Il consiglio del giorno: usa il weekend per riorganizzare i tuoi piani. C’è la possibilità che ti venga chiesto di scombinarli.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Che l’energia di Mara Maionchi sia sempre con te! La coach ha detto che l’unica volta in cui si è sentita vecchia è stata quando si è vista ricoverare in ospedale. Del resto, avendo Marte a favore sprizzi anche tu energia da tutti i pori avendo pure il supporto della Luna. Sii comunque cauto: Mercurio quadrato potrebbe indurti a fare il passo più lungo della gamba.

Amore: ritrovi la voglia di coccolare e farti coccolare. Lavoro: te lo prometto: questa continua tensione in ufficio sta per svanire, come per magia! Salute: forte e carico! Attento solo a non strafare quando ti alleni. Il consiglio del giorno: dovresti regalarti un nuovo profumo. Le note legnose o floreali potrebbero fare al caso tuo.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa Luna in pericolosa posizione traballante, e che presto entrerà in quadratura, vi rende un po’ velenosetti cari Gemellini. Come Azealia Banks, da sempre contro Lady Gaga, sarete pronti a far partire un dissing da paura contro chi non vi dà ragione o, semplicemente, non vi sta a genio. Mantenete la calma e non esagerate: potreste pentirvi delle vostre parole in un secondo momento!

Amore: un po’ peperini: evitata di stuzzicare solo per provocare il partner! Lavoro: ancora attivi: il vostro cervellino ha le rotelle ben oliate. Salute: avreste bisogno di un bagno caldo per rilassare i muscoli. Il consiglio del giorno: non siate brontoloni: affrontatosi il weekend con un mood diverso e, al massimo, ripromettetevi di riposare un po’ di più!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È vero Cancretto mio, la posizione di Venere non ti aiuta assolutamente a tenere in piedi relazioni o rapporti importanti. In rari casi potrebbe anche portarti a doverti separare da chi, qualche tempo fa, ti sembrava irrinunciabile. Questo però non significa per forza una rottura eterna! C’è anche chi, come Eliot Page, ha deciso di divorziare dalla moglie rimanendo comunque amici intimi e promettendosi l’un l’altra di restare vicini!

Amore: sogni ad occhi aperti ma non è ancora arrivato il momento della realizzazione dei tuoi desideri (ma sono certa che arriverà prima di quanto pensi!). Lavoro: stai per assumere delle posizioni importanti dove la tua decisione sarà fondamentale. Salute: la Luna ti dona un po’ di tranquillità! Il consiglio del giorno: trova il modo giusto per rilassarti e curarti del tuo aspetto! Anche una maschera full body con caffè e olio di cocco va bene!

Voto 6

Leone (23 luglio – 23 agosto)

I tuoi sforzi potrebbero non essere apprezzati come si deve, soprattutto se ti trovi nei panni di Vanessa Incontrada e vieni criticata perché hai usato una controfigura per lo spot di “pancia piatta” dopo tutta la campagna di body positive sfoggiata in precedenza. Ovviamente tutto questo nei tuoi confronti è merito di Mercurio, Giove e Saturno tutti opposti. Ma non temere, ci saranno momenti migliori.

Amore: i sentimenti cominciano a diventare complessi e poco intelligibili. Lavoro: ti chiedi come tu possa sopportare molti dei tuoi colleghi. Salute: energie poche e da gestire: mettiti d’impegno per non sprecarle! Il consiglio del giorno: non sobbarcarti di impegni e, piuttosto, lascia perdere tutto ciò che non è urgente per focalizzarti sul trovare spazio per te!

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Si gioca alle tue regole e non a quelle degli altri! A tutti quei pianeti già a tuo favore (Venere e Marte in primis) si aggiunge pure una Luna che rende le tue prese di posizione ancor più salde e coscienziose. Sei come Keira Knightley e lo stuolo di altre attrici che hanno dichiarato fermamente che non gireranno mai scene di nudo per il solo scopo di fare arte. E come loro, anche tu non sei disposta a scendere a compromessi su alcuni dettagli della tua vita privata.

Amore: hai un sorriso ammaliante ed uno sguardo che incanta. Lavoro: i nodi potrebbero presto venire al pettine. Salute: ottima condizione! Tutti ti chiedono come fai ad essere così in forma! Il consiglio del giorno: concediti di sgarrare la dieta, magari con qualcosa che no mangi da molto tempo: fa bene anche prendersi cura dei propri vizi ogni tanto!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei sulla buona strada, amica Bilancia. Mentre Venere si prende ancora qualche momento per romperti le scatole, tu puoi già iniziare a lavorare su te stessa e sulla tua autostima come ha fatto Billie Eilish che, dopo una adolescenza passata ad odiare il suo corpo, ora lo apprezza per come è! Allenati ad ascoltarti e a percepirti in tutta la tua interezza grazie a Mercurio a tuo favore!

Amore: le discussioni sono all’ordine del giorno ma tu vorresti tanto evitare la chiamata. Lavoro: operosa come un’ape, precisa come un orologio svizzero. Salute: in ripresa. Riesci finalmente a ritrovare un parziale equilibrio con te stessa. Il consiglio del giorno:hai provato un allenamento strong come il kick boxing? Sono certa che potrebbe aiutarti a gestire le energie in eccesso o in sovraccumulo di Marte.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Confuso come i due pinguini delle isole Falkland che, dopo aver incontrato un altro gruppetto di simili, si sono sbadatamente accodati al collettivo sbagliato! Colpa di Mercurio, ovviamente, ma aggravata da un Marte che ti rende faticoso anche il semplice accendere il televisore. Per fortuna almeno la Luna deciderà di lasciarti in pace durante la giornata!

Amore: non ricevi subito le risposte che cercavi… ma potrebbe essere una fortuna! Lavoro: confuso, ti chiedi da quanto tempo osservi lo schermo vuoto del computer. Salute: perlomeno la Luna non ti costringe più a bere sedici caffè per svegliarti! Il consiglio del giorno: spero tu abbia pianificato, per il weekend, un’attività che possa farti sentire bene come un po’ di battaglia coi cuscini, il cucinare una torta, fare un puzzle…!

Voto 5 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Stranito, un po’ per colpa di questa Luna antipatica e un po’ per le scelte attuate dalla Disney di mettere solo ora degli avvisi sui contenuti poco inclusivi di alcune pellicole classiche (come gli Aristogatti). Comprendi bene il valore di tali avvisi e ti chiedi come mai non fossero già stati previsti tempo fa! Dai anche ascolto a questo Mercurio e applica una certa delicatezza nelle tue scelte quotidiane… avrai bisogno dei guanti di velluto!

Amore: puoi combattere i malumori di coppia con un po’ di dolcezza in più!Lavoro: anche se sei super paziente, non vedi l’ora della fine del turno per lasciarti andare ad un po’ di relax. Salute: stanco e un po’ distratto, avresti bisogno di qualche minuto di meditazione. Il consiglio del giorno: a volte anche fare le faccende domestiche è un buon modo per rilassarsi: metti al massimo il tuo cd preferito e dacci dentro, usando la scopa come una chitarra!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Livello di bonaggine: Deva Cassel. Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la ragazza, appena 18enne, è già una modella a tutto tondo che posa per le macchine fotografiche di D&G sul lago di Como. Ovviamente, se ti avessero adocchiato prima, avrebbero scelto te come top model di punta, caro Capricorno. D’altra parte questo trittico di pianeti in Terra non può che renderti irresistibile!

Amore: il modo in cui ti prendi cura del partner rende gelosi tutti gli altri! Lavoro: è il momento di espandere le tue mire: punta in alto! Salute: ti svegli carico e pronto ad un weekend coi fuochi d’artificio! Il consiglio del giorno: lasciati andare alle emozioni e ai sentimenti. Magari fatti pure trasportare e mettiti a ballare come un matto nel tuo soggiorno!

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Diciamocelo: questo 2021 doveva partire con ostacoli e difficoltà da superare e tu, che sei sul pezzo, le stai affrontando benissimo! Sei come l’Ikea che, già leader nel settore dell’arredamento e del mobilio, ha deciso di battere tutti sul tempo e vendere, finalmente, i pezzi di ricambio dei suoi mobili per consentire a tutti di ripararli! Questo Mercurio a tuo favore ti aiuta a rendere accessibili anche quelle fette di mercato che ancora non avevi aggredito! Grande!

Amore: non vorrei dirlo troppo forte ma le tue speranze potrebbero essere ben riposte. Lavoro: a discapito di ogni possibile ostacolo che ti mettono davanti, riuscirai comunque ad arrivare dove vuoi! Salute: in buon recupero grazie alla Luna che ti lascia in pace! Il consiglio del giorno: compra una lavagna a fogli mobili e mettitela in camera: prima di uscire di casa o nei momenti di crisi, crea delle mappe mentali che possano portarti ai tuoi risultati!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La dolcezza non è per tutti… Ma sicuramente voi siete l’emblema degli atti pieni di gentilezza privi di senso! Siete come il delfino dell’acquario di Baltimora che ha imitato un visitatore che ha fatto la ruota di fronte a lui, volteggiando nell’enorme vasca a sua volta! Ovviamente, sentite questa Luna che sta entrando in opposizione, ma riuscite bene a contrastarla con Venere e Marte che vi supportano da dietro le quinte!

Amore: gli unici corteggiamenti che accettate sono quelli eleganti ed old-style. Lavoro: sotto tono ma non temete: riprenderete presto la voglia di fare! Salute: non proprio al top. Vi sentite un po’ stanchi! Il consiglio del giorno: oggi avete la giustificazione firmata dalla vostra astrologa: potete rimandare tutti gli impegni al prossimo lunedì!

Voto 6 e mezzo