Nell'oroscopo di oggi la Luna sta sempre nel segno dei Gemelli che, si sa, non è di quelli che dicono sempre tutta la verità, nient'altro che la verità. E non dicono nemmeno "lo giuro". Ma il punto è che Mercurio sta opposto a Urano indicando proprio l'esplosione incondizionata del pensiero mentre Marte quadrato a Plutone è lo scandalo che viene fuori. Urlato. Ecco, va così.

L’oroscopo del giorno 7 ottobre

In compenso Venere sta entrando nell'orbita del trigono a Urano. Perché nell'oroscopo come nella vita, qualcosa che vada per il verso giusto c'è sempre! Quindi, dicevamo, Urano che dà man forte a Venere (in Vergine) crea una situazione sentimentale che non bada a debolezze e dice quello che pensa mentre fa quello che desidera. Senza rancori!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Nessuno può sconfinare nel tuo territorio. Sei anzi fin troppo espansivo e tenti di prenderti delle libertà che non sono propriamente tue di diritto. Ti metti a trotterellare in giro per la città scacciando tutte le persone che non ti sono congeniali come il gruppetto di cinghiali che, a Roma, hanno deciso di insediarsi e fare proprio il territorio di strade e pacchetti. La Luna, a favore, aiuta ancora di più la tua tendenza a spingerti sempre un po’ più in là!

Amore: attento: rispetta i limiti del partner. Lavoro: cerca di temporeggiare. È più importante la collaborazione del lavoro in solitaria. Salute: hai un’energia forte e dinamica addosso. Il consiglio del giorno: valuta bene le cose che puoi dire. Non a tutti piace essere affrontati di petto e tu, di petto, ne hai un po’ troppo oggi!

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Outlook non funziona e rende difficile la comunicazione? Per te è solo una cosa positiva: hai così poca voglia di entrare in dialettica con chiunque, persino coi tuoi amici, che un po’ di buon silenzio non fa che aiutarti a ritrovare una buona centratura. Per quanto riguarda Venere: è a favore e ti rassicura profondamente! Per alcune emozioni, quelle che ti fanno battere davvero il cuoricino, non c’è bisogno di parole.

Amore: tenere semplicemente per mano la persona che ami è già qualcosa di magico. Lavoro: non ami i cazziatoni. Né riceverli né tantomeno farli. Salute: in buono status. Il consiglio del giorno: stamattina, prima del lavoro, passa in edicola e comprati uno di quei fumetti che amavi tanto leggere da piccolo!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Frizzanti e quasi convincenti come l’interpretazione di Britney Spears da parte di Carolina Rey (che mi ha spinto a canticchiare “Ooops I did it again…” come una quindicenne!). La Luna sul vostro segno ha un buon effetto sul vostro umore e vi permette, almeno per oggi, di ignorare la pesantezza di questa Venere che continua a guardarvi storto come se sapesse che siete stati voi a mettere le mani nella marmellata! Prenderla con leggerezza è, a volte, la cosa migliore.

Amore: non amate partner troppo musoni. Lavoro: lampi di genio e intuizioni utilissime. Salute: allegri e frizzanti come Spritz di venerdì sera. Il consiglio del giorno: scansate la pesantezza del periodo. Indossate una sciarpina super colorata per portare distrazione e buonumore ovunque andiate!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Fai il broncio come il consigliere di Spoleto, perennemente preso di mira per il taglio obsoleto dei suoi capelli. Giove e Marte ti bullizzano come i compagni di scuola che cercano di rubarti la merenda e ti nascondono anche l’astuccio. Dispettosi, certo! Ma non possono nulla contro Mercurio e Venere che ti rendono profondo e pieno di emozioni. Luna ancora neutrale ma riesce, pian piano, a farti sentire meglio. Lasciale tempo!

Amore: delicato e piacevole. Lavoro: non hai problemi che tu non possa risolvere. Salute: un poco stralunato ma puoi recuperare senza problemi! Il consiglio del giorno: questa Luna così giocosa che ti invoglia a prendere una scatola intera di Chupa Chups e finirne uno dopo l’altro mentre ti guardi il tuo telefilm preferito!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei un po’ troppo critico, Leone. Mi sembri la Lucarelli che, a prescindere dall’argomento, trova comunque un pelo fuori posto! Mercurio però non rende sempre solide le tue idee e crea confusione nelle tue dichiarazioni. Fidati sì della Luna ma non darle troppo peso. A volte le sensazioni che abbiamo possono essere semplicemente seguite e servono come guida per noi stessi. Ancora buono Marte: energie infinite!

Amore: punta sui gesti e meno sulle parole. Lavoro: non fare la voce grossa: non serve. Salute: allegro ma tieni sotto controllo l’ironia. Il consiglio del giorno: impara a ridere di te stesso anche di fronte agli errori! Serve per rendere meno pesante sopportare la responsabilità e renderti conto che hai ancora controllo.

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sensualissima. Meglio di una Geisha o, addirittura, della ragazza intervistata alla radio che ha ammesso di avere un marito da dieci e lode ma anche tre amanti interscambiabili! Venere sta facendo la sua ma la Luna di oggi potrebbe renderti un po’ confusa e farti annodare la lingua mentre cerchi di dare ordini e disposizioni. Interessante Mercurio: se decidi di fermarti ad osservare, coglierai dettagli fondamentali per avere una visione chiara della situazione.

Amore: sei davvero un’imperatore in amore. Lavoro: alcune informazioni devi trovartele da sola. Leggi fra le righe. Salute: un po’ infastidita. Il consiglio del giorno: se la giornata si fa pesante, chiedi al partner o a qualcuno che ami di organizzare una cenetta insieme. Hai bisogno di ricevere e dare coccole.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Difficile prendere decisioni su quali e quante cose portarti appresso? Nessun problema! Il trend dell’inverno sarà quello di portare borse doppie che ti permettono di avere sempre con te quasi tutta la dispensa di biscotti che hai in cucina! Buona la Luna di oggi: se riesci a sfruttarla bene e ti permetti di sorridere un po’ di più riusciresti ad attrarre chiunque grazie ad un semplice sorriso!

Amore: Venere e Luna dalla tua: ci sono buone possibilità che finalmente quella persona ti noti! Lavoro: concentrazione non sempre facile. Salute: ti svegli un po’ più carica del solito. Il consiglio del giorno: segui l’istinto frizzante della giornata e opta per l’utilizzo di un colore pastello (magari caldo) per portare luce nella tua giornata d’autunno!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Annuncio di lavoro per fare il libraio su un atollo alle Maldive? Ti vedo già là! Vero che Mercurio ti rende sul pezzo e, probabilmente, riusciresti a consigliare libri di cucina persino ai granchi marini, ma quella Venere ti rende talmente poco voglioso di parlare con chi non è disposto ad ascoltarti con vera attenzione che preferisci diventare elitario. Interessante l’opposizione di Urano: colpi di genio epocali o… epocali disastri!?

Amore: se c’è, è amore profondo e di grande prestigio. Lavoro: smart working? Lo amiamo. Salute: un po’ indispettito dalla superficialità altrui. Il consiglio del giorno: dedicati con passione a quello che ti piace davvero. Quand’anche fosse la cura di animali fantastici (e dove trovarli), non demordere soprattutto se si parla dei tuoi sogni.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La giornata non si preannuncia facilissima, soprattutto per colpa della Luna e di Venere. Odi le voci di corridoio, soprattutto quelle a tuo discapito e ti fanno sembrare uno dei concorrenti del GF (dove tutti vengono a sapere tutto!). Marte potrebbe ripresentarti cose che pensavi di esserti lasciato alle spalle mentre, per fortuna, sembra che al lavoro tutto proceda come deve!

Amore: indeciso se accettare o meno alcune limitazioni alla tua libertà di espressione. Lavoro: per quanto tesa, la situazione non ti impedisce di lavorare bene! Salute: molto nervoso… cerca di fare ginnastica per rilassarti. Il consiglio del giorno: odi chi non riesce a tenere la concentrazione per più di un minuto. Scegli con cura con chi confidarti: ti eviterà dei momenti inutili di nervosismo!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Perplesso… come di fronte al cartello di passo carrabile a San Giovanni… quello valido dal 30 al 31 settembre! Giove ti rende pratico e diretto ma non tutti sono pronti per le tue prese di posizione! Situazione comunque generalmente buona: Venere assicura coccole e grattini come se piovessero mentre Mercurio ti rende risolutivo sul lavoro: non lasci niente al caso!

Amore: dolci e carinissime coccole. Lavoro: prese di posizioni che svoltano la giornata! Salute: ogni tanto piacevolmente divertito da piccoli imprevisti! Il consiglio del giorno: occhi aperti oggi! Si prevedono piccoli imprevisti piacevoli! Come incontrare un vecchio amico che non vedi da tanto tempo!

Voto 9 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non capisci come funziona, non sai se puoi guidarla ma la nuova macchina a idrogeno prodotta in Germania deve essere tua a tutti i costi! Non vedi l’ora di esprime te stesso in modi sempre più stravaganti con questa Luna che ti spinge al massimo. Peccato per Mercurio che ti rende un po’ troppo indeciso sul da farsi e potrebbe farti perdere qualche ghiotta occasione!

Amore: incontri interessanti ma che preludono a qualcosa che potrebbe verificarsi solo fra qualche tempo! Lavoro: troppe clausole ti mandano in sbattimento… Salute: sei carico come una bicicletta elettrica al mattino lasciata attaccata alla corrente per tutta la notte! Il consiglio del giorno: questo aperitivo coi colleghi si deve fare! Hai bisogno di allentare un poco la tensione in ufficio e puntare tutto sulla simpatia. Ricordatevi di invitare anche la capa!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Teneri Pesciolini! Con questa Luna quadrata e una Venere opposta non posso che consigliarvi di andare a leggere il testo che Lady Gaga ha fatto appendere nelle strade d’America con il testo che inneggia alla fiducia in se stessi! Appeso per pubblicizzare il nuovo album, potrebbe comunque aiutarvi a tirar fuori la vostra immensa forza e anche a smuovere non poco l’effetto che quel buon Mercurio può avere su di voi!

Amore: non demordete! Ci sono abbastanza coccole per tutti! Lavoro: non siate troppo duri con i colleghi. Salute: vi svegliate dando un addio straziante alle coperte…! Il consiglio del giorno: fidatevi del destino e della voglia di qualcosa di semplice e dolce. Prendervi un biscotto della fortuna, con messaggio segreto, potrebbe donarvi quel momento di magia che potrebbe svoltarvi la giornata!

Voto 6 –