L'oroscopo di oggi 29 luglio 2021: energie incontenibili per Leone e Ariete

L'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 29 luglio 2021, segna un ultimo colpo di coda dei segni di fuoco. E' l'ultimo giorno di Marte, pianeta delle energie, nel segno del Leone mentre anche la Luna sembra rendergli omaggio transitando nel segno dell'Ariete. Non possiamo dimenticare però che proprio quel Marte si trova in opposizione a Giove a 29 gradi del segno dell'Acquario (retrogrado).

Ma che cosa succede quando Marte e Giove si trovano in opposizione l'uno con l'altro? Succede che le nostre energie possono risultare un po' troppo spavalde, tra l'altro anche la Luna aumenterà questo fuoco nell'aria. Può succedere che prendiamo delle decisioni in una modalità dirompente e incauta e può succedere che dimentichiamo la diplomazia come gli occhiali da sole a casa quando partiamo per le vacanze. Il segno fortunato del giorno è l'Ariete che si sente energico come un purosangue alla partenza!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non sei ancora al livello della trasmissione coreana che ha associato immagini assurde alle diverse nazioni in gara durante le olimpiadi. Mentre la Mbc mette una foto di Chernobyl accanto alla rappresentanza ucraina e Dracula vicino a quella della Romania, tu sei super attento usi le parole con precisione chirurgica per esprimere quello che pensi. Tutto merito di Mercurio (finalmente!) tornato a favore e di una Luna che innalza il tuo livello di empatia! Bravo!

Amore: ispirato, riesci a fare regalini stupendi e gesti che lasciano il fiato! Lavoro: finalmente ti riconosco! Con la tua determinazione che coinvolge persino il postino che passa a portare le bollette! Salute: risoluto e pieno di energie: finalmente riesci a mettere un po’ di ordine fra le tue cose! Il consiglio del giorno: con Mercurio dalla tua, tutte le domande che ti fanno non sono più impossibili da rispondere! Nemmeno quelle che ti fa la suocera a cena da lei ti spaventano!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Giornata confusa e piena di avvenimenti “misteriosi” che non sei in grado di decifrare. Con Mercurio quadrato, di recente ingresso, tutto sembra di difficile comprensione e sei obbligato ad utilizzare il sesto senso che ti regala Venere per intuire, più o meno, qual è il modo giusto per reagire! Un po’ come nell’incidente ancora da chiarire di domenica scorsa di uno yacht nel porto di Genova, anche la tua giornata potrebbe costellarsi di eventi ancora inspiegabili!

Amore: metti in lavatrice il completino sexy che preferisci: deve essere pronto per i prossimi momenti hot! Lavoro: leggermente confuso: Mercurio opposto inizia a far danni! Salute: forte e muscoloso come Braccio di Ferro (ma senza spinaci…!) Il consiglio del giorno: giardinaggio, rammendo, pulizie di casa… vanno tutte bene! Purché non si debba ragionare a fondo tu sei disposto a tutto!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con questa Venere storta è chiaro che non riusciate a piacere proprio a tutti… Diffidenti e poco inclini a dire la cosa giusta al momento giusto, potrebbe riuscirvi difficile anche fare una buona figura al vostro prossimo colloquio di lavoro! Seguite la guida di Bill Gates per il colloquio perfetto dove, in tre semplici mosse, riuscirà a farvi dare la risposta giusta al momento giusto senza rischiare che il cielo di oggi vi faccia bruciare ogni possibilità! Provare per credere!

Amore: poco sexy e con nessuna intenzione di esserlo… Lavoro: tenete banco e testa ai colleghi: avete le intuizioni migliori e ne siete ben consapevoli! Salute: sfruttate al meglio gli ultimi momenti di Marte a favore: già da domani portare l’acqua dal supermercato fino a casa sarà un’impresa devastante… Il consiglio del giorno: sforzatevi almeno di sorridere quando rispondete ad un complimento! Non c’è bisogno di far sapere a tutti che avete la Venere storta!

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Luna quadrata pronta a darti problemi di umore e non solo… ma tu pensi soltanto alle prossime vacanze e non vedi l’ora di fuggire! La soluzione perfetta sarebbe il nuovo pick-up di Tesla, in grado di trasformarsi in pochissimo tempo in un pratico e comodo camper per rendere, in tempo zero, ogni luogo di sosta una vero e proprio luogo di villeggiatura. Scappa (mentalmente) da tutti i pensieri negativi che la Luna ti instilla e parti per viaggi immaginari lontano dalla scrivania e dalle bollette!

Amore: ad una cena a lume di candela da qualche parte preferisci una comoda serata sul divano accoccolato a chi ami! Lavoro: fino a quando non ti fanno arrabbiare va tutto benissimo! Salute: umore poco incline all’allegria… fai di tutto per tenerti impegnato e distratto! Il consiglio del giorno: proponiti come dog sitter del cane della tua amica! Un po’ di sana compagnia non-umana può portarti benefici!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Devi assolutamente cogliere gli sprint finali che questo Marte è deciso a regalarti. Le occasioni che ti si presenteranno oggi vanno valutate rapidamente e con ottimismo assicurandosi di non lasciare nulla di intentato! Come Federica Pellegrini, la prima nella storia a guadagnarsi consecutivamente la 5^ finale olimpica, mostra anche tu di essere in grado di tagliare il traguardo con stile e determinazione e, vedrai, Saturno ne rimarrà davvero impressionato!

Amore: i tuoi sorrisi sono sensuali e ammalianti! Lavoro: Mercurio a favore aiuta le tue mosse strategiche! Mettilo alla prova! Salute: non male! Riesci persino a dimenticarti di quel famoso chiodo fisso che non riesci a toglierti da qualche tempo… ups! Scusa!… Il consiglio del giorno: attento a promettere cose che non riuscirai mai ad ultimare… ti ricordo che la lampadina del bagno è ancora fulminata da un paio di anni!

Voto 7 è

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il definitivo spostamento di Giove dalla tua opposizione unito a Marte che si sta finalmente appropinquando verso di te, sono la scusa perfetta per tornare ad osare con la nail art! Secondo gli esperti di tendenza, quella di quest’anno è la miriade di colori fluo e accesi che ben si intonano con l’abbronzatura dorata! Perché non provare!? In fondo questa è la tua stagione: perfetta per esercitare fascino su chiunque abbia il piacere di incontrarti!

Amore: tutte queste attenzioni sono così piacevoli… inizi quasi a prenderci gusto vero?! Lavoro: instancabile un po’ troppo cauta nelle scelte da prendere! Salute: pronta al corsa in pedalò con gli amici! Ti sei già nominata capitano! Il consiglio del giorno: non aver timore e metti in pratica i trucchi che hai appreso nelle tue mille ore di studio sui tutorial del make up! Fallo per sentirti ancor più bella e sensuale!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna opposta non ti fa sentire ragioni e sbotti, con convinzione di causa, per mettere a tacere tutti quelli che dicono castronerie o che hanno intenzione di rovinarti la giornata. Come Gaia Zorzi, che ha messo a tacere Amanda Knox via twitter per una pessima uscita sulla sua “pessima vacanza studio in Italia", riesci ad utilizzare proprietà di linguaggio e ragionamenti ineccepibili (sfruttando Mercurio tornato a tuo favore) in ogni questione che affronti. Esiziale e irreprensibile. Così mi piaci!

Amore: timida e un po’ ritrosa… questa Luna ti fa sentire a disagio di fronte ai complimenti! Lavoro: promozioni in arrivo… ma prima devi mostrare quanto vali! Salute: Luna a parte, non puoi lamentarti! Certo è che l’umore è proprio ai minimi storici! Il consiglio del giorno: sorridi da sola, ogni tanto, per almeno cinque secondi… dicono che aiuti l’umore! (Sarà vero!?)

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Come i genovesi che si son messi a urlare fuori dalla finestra per chiedere, sgarbatamente, a Manu Chao di smetterla di “strimpellare” la chitarra, anche tu oggi intimi il silenzio a chiunque per non perdere la concentrazione! Già compromessa da Marte, Mercurio e Saturno quadrati, la tua capacità di focalizzare bene contenuti e questioni oggi potrebbe essere insufficiente anche per i compiti più semplici! Assicurati di avere tutto il tempo utile per rileggere file e mail importanti!

Amore: ti lasci (finalmente) sorprendere dai gesti romantici di qualcuno di inaspettato! Lavoro: fatti rispiegare tutto dall’inizio senza timore: è importante che tu non faccia errori grossolani! Salute: ti riprende improvvisamente voglia di coltivare le tue passioni! Merito di un Marte rientrato nei ranghi! Il consiglio del giorno: non fare il furbo: rispetta scadenze e impegni: Saturno ti osserva con occhio critico!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Attento ai passi falsi e alle decisioni impopolari… c’è rischio che, a causa di Venere quadrata, non tutti riescano ad apprezzare i post o i selfie che fai su Instagram e sugli altri social. Se come Denis Dosio, ad esempio, ti venisse in mente di pubblicare un selfie con Matteo Salvini, non stupirti se 2.000 persone decidessero improvvisamente di unfollowarti…! Usa al meglio le intuizioni di Luna e Mercurio: ti aiuteranno a prendere decisioni meno “pericolose” per la tua immagine!

Amore: rapporti tesi e con alto rischio di bisticci! Mantieni il controllo! Lavoro: grandi progetti di prossima realizzazione! La cosa importante è tenere il ritmo e non far saltare tutto per qualche discussione nel tuo gruppo di colleghi! Salute: momenti altalenanti: Marte potrebbe causare problemi! Il consiglio del giorno: evita accessori troppo appariscenti: Venere non te li farà comunque passare per buoni! Adotta uno stile elegante e senza fronzoli!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non temere Capricorno: ogni tanto puoi esagerare anche tu! Grazie ad un connubio come quello di Venere e Marte puoi fare come la nipote di Lady Diana e commissionare per cinque diversi abiti da sposa per la tua cerimonia senza badare a spese! La giornata volge all’insegna dell’eccesso e delle coccole per te stesso anche se la Luna, dalla sua posizione scomoda, farà di tutto per instillarti dubbi e ripensamenti. La soluzione? Mutala come si fa in una call su Teams.

Amore: nonostante la Luna, Venere riesce a farti vivere emozioni intense! Lavoro: hai già ripreso a macinare come una locomotiva! Nemmeno il tempo, per Mercurio, di liberare la strada! Salute: attento ai mal di testa… benché passeggeri potrebbero infastidirti fino a sera! Il consiglio del giorno: prenota per quell’escursione in montagna che tanto ti piacerebbe fare! Marte sarà pronto a seguirti e a sorreggerti durante tuta la scarpinata!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

So che Giove oggi riesce a metterti di buonumore e persino quasi a convincerti a metterti in mostra in modi alternativi (un po’ come Ciccioliona che ha deciso di partecipare ad un torneo di scacchi vincendo ben 3 partite su 4!). Mercurio e Marte però sono più per un mood e un look sobrio e poco appariscente! Evita di parlare a voce troppo alta o gesticolare in modo troppo vistoso: non è il momento giusto per essere troppo fuori dalle righe.

Amore: ti vedo già sbagliare il nome di quella ragazza che stai sentendo almeno da un mese… attento a Mercurio! Lavoro: tira respiri profondi prima di iniziare riunioni e simili: hai bisogno di manette la concentrazione in tutti i modi che conosci! Salute: Marte alle ultime battute della sua opposizione: già ti senti più energico e sul pezzo di prima! Il consiglio del giorno: non fare le cose di fretta e prenditi tutto il tempo che ti serve! Rischi di dimenticarti di qualcosa di importante a fare tutto di corsa!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La moto volante già brevettata e costruita in prototipo è già disponibile per un giro di prova ed è, quasi sicuramente, l’aggeggio perfetto per tentare di sfuggire al cielo di oggi! Subissati da Venere già opposta e con un Marte in pericoloso avvicinamento tattico, potreste dover far fronte a litigi (in coppia e non) in grado di far colare a picco il vostro umore. C’è solo da tener duro, purtroppo… oppure sganciare 500.000 euro e fuggire davvero in volo diretti alle Fiji…!

Amore: punti di incontro introvabili… finché sostenete sempre di aver ragione voi! Lavoro: non fate affidamento sulla vostra parlantina… potrebbe non essere sufficiente a tirarvi fuori dai guai! Salute: forze in esaurimento… che ne dite di una seratina comoda in ciabatte a casa? Il consiglio del giorno: trattenetevi dal ripescare screenshot e frasi di discorsi vecchi: non vi porteranno da nessuna parte nei vostri litigi!

Voto 5 e mezzo