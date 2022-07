La forza di Anna, a 19 anni sospende studi e lavoro per aiutare chi è rimasto in Ucraina Anna Kim, 19enne ucraina che vive a Conegliano, ha sospeso gli studi e lasciato il lavoro per andare al confine con la Polonia a salvare il fratellino e la cuginetta, ma il suo impegno non si è fermato qui.

A cura di Elia Cavarzan

"Avevo comprato un volo per andare a trovare la mia famiglia in Ucraina per il 25 febbraio, il giorno prima l'esercito russo invase il mio Paese", Anna Kim inizia a raccontare così la sua storia fatta di solidarietà, partecipazione, volontà. Nata in Ucraina, ora vive a Conegliano in provincia di Treviso, dal 2009. Con lo scoppio della guerra la sua vita è cambiata. E non poteva che essere così.

"Ho sospeso tutto, lavoro e studi. Sono andata a Medyka- Sud Est tra Polonia e Ucraina- lungo il confine per recuperare il mio fratello più piccolo e mia cugina, ma quando ho visto quelle carovane di persone che cercavano di scappare ho capito che avrei potuto fare qualcosa anche dall'Italia", da quel giorno, grazie ad una fitta rete di associazioni locali italiane e con l'aiuto di alcuni connazionali ucraini in Italia, Anna Kim è riuscita ad inviare 7 camion di aiuti umanitari.

"Il mio impegno continua ancora adesso", ci spiega, "anche se la quantità di beni che riceviamo non è intensa come un tempo, ma comunque siamo ancora attivi. Gli italiani ci aiutato molto, mi sono sentita amata ed accettata in queste frenetiche settimane di lavoro".

Per Anna Kim, è arrivata infine anche un piccola grande soddisfazione. Nonostante la di fatto sospensione degli studi, (partecipava solamente alle interrogazioni e alle verifiche), ed il rischio di non potersi presentare all'esame di stato per le troppe assenze, la scuola serale Marco Fano ha deciso di aiutarla e farle fare il test finale. Per lei è arrivato dunque, anche il diploma: 80/100. Ma la sua testa ancora adesso è lì in Ucraina dove sono rimasti i suoi nonni.