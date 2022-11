Insegnante porta a passeggio il cane, auto la investe uccidendo lei e l’animale Beatrice Ubaldi, insegnante 51enne, è stata investita e uccisa mentre portava a passeggio il proprio cane. Morto anche l’animale travolta dall’auto a Tortolì, in Ogliastra.

A cura di Chiara Ammendola

Beatrice Ubaldi

Non ce l'ha fatta Beatrice Ubaldi, la donna di 50 anni investita da un'auto mentre portava a passeggio il proprio cane a Tortolì, in Sardegna. È morta dopo due ore di agonia a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con la vettura che ha travolto sia lei che l'animale, uccidendo entrambi.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 novembre, intorno alle 17 quando Beatrice è uscita per una passeggiata col suo cane in Ogliastra. Giunta in viale Pirastu però un'auto, una Fiat Panda che viaggiava in direzione della strada statale 198, l'ha travolta. L'utilitaria l'ha colpita in pieno, investendo anche l'animale che è morto sul colpo.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno provato a lungo a rianimarla sul posto, ma per la donna, insegnante nel vicino comune di Lotzorai, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Beatrice Ubaldi, 51 anni, lavorava come docente in una scuola superiore, era originaria di Urbino ma da tempo viveva in Sardegna.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale e del commissariato di Tortolì, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica. L'uomo alla guida è ora indagato ora per omicidio stradale: stando a quanto ricostruito finora sembra che abbia provato a frenare quando si è accorto della donna e del cane, senza però riuscire a evitare l'impatto.

Anche il sindaco di Lotzorai ha voluto esprimere il proprio cordoglio ai famigliari di Beatrice Ubaldi. Sul profilo del comune il post social: “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale partecipano attoniti al dolore della famiglia Melis Ubaldi – si legge – per la tragica scomparsa di professoressa Beatrice, adorata dai suoi alunni della scuola primaria di Lotzorai e stimatissima dai genitori lascia un indelebile ricordo”.