Il premio per la cattura di Messina Denaro porta 2 letti per i bimbi malati, il gesto dei carabinieri Il generoso gesto dei carabinieri della prima sezione “Crimor” del Ros, il reparto che il 16 gennaio ha arrestato il superlatitante Messina Denaro: il premio usato per donare due letti da terapia intensiva all’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

A cura di Antonio Palma

Trasformare la cattura del numero uno di Cosa Nostra in qualcosa di tangibile per la collettività siciliana, con questo spirito i carabinieri del Ros, gli uomini del Raggruppamento operativo speciale che hanno arrestato Matteo Messina Denaro, hanno deciso di devolvere l’intero premio a loro destinato per donare due letti per i bambini malati e ricoverati nell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo.

Un gesto di generosità reso noto dallo stesso ospedale dopo la consegna dei letti speciali voluti dai militari dell’arma della prima sezione “Crimor” del Ros, il reparto dei carabinieri che il 16 gennaio ha arrestato il superlatitante Messina Denaro davanti la clinica Maddalena di Palermo. I carabinieri protagonisti della cattura tanto a lungo attesa dopo decenni di latitanza, infatti, avevano ricevuto un piccolo premio simbolico in denaro da circa diecimila euro, oltre ai complimenti dei vertici delle forze dell’ordine e del presidente della Repubblica.

Il comandante del Ros Pasquale Angelosanto e il boss latitante Matteo Messina Denaro dopo l’arresto

Una somma che il reparto avrebbe potuto dividere tra i suoi membri per acquisti personali o per dotare il reparto di qualcosa di utile per tutti i carabinieri. Ma la scelta unanime è stata quella di restituire l’intera somma alla collettività ed è stato scelto infine il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico Di Cristina.

L’arresto del boss Matteo Messina Denaro

L’idea era arrivata quasi subito dopo la consegna del premio, come ha racconto al Corriere della Sera il primario dell’ospedale palermitano, ma i Ros hanno preferito tenere per sé il gesto di generosità e solo quando i letti sono stati consegnati è stata divulgata la notizia per volere dello stesso ospedale.

“Sapevano che avrebbero dovuto ricevere un premio per la cattura di Matteo Messina Denaro e mi hanno chiesto cosa avrebbero potuto acquistare per i nostri piccoli pazienti. Ho indicato che forse la scelta migliore sarebbero stati due letti da terapia intensiva particolarmente tecnologici ed elettrificati che ci consentono anche di poter pesare i nostri piccoli pazienti non in grado di salire su quelle classiche” ha spiegato il dottor Paolo D’Angelo, concludendo: “Pensare che dalla cattura di un latitante si potesse trasformare in ulteriore bene per la collettività mi ha colpito”.