Genova, sacchetto di plastica intorno alla testa: bimba di 5 mesi lotta tra le vita e la morte

Una bimba sassarese di 5 mesi è stat ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova in seguito a un principio di soffocamento provocatole da un sacchetto di plastica che, per cause che accerterà l’inchiesta della Procura, le ha cinto la testa fino a impedirle di respirare. Sotto inchiesta i genitori.