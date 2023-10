Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 13 ottobre 2023: numeri vincenti e quote SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, in diretta: i numeri vincenti, le quote e le vincite dalle 20.00 su Fanpage.it. 68,6 milioni di euro è il jackpot in palio al SuperEnalotto per la combinazione dei 6 numeri vincenti di stasera.

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, in diretta dalle 20:00 le estrazioni di venerdì 13 ottobre 2023 con i numeri vincenti e le quote su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale i risultati dei concorsi di stasera: al SuperEnalotto in palio un jackpot da 68,6 milioni di euro.

Sale a 68,9 milioni di euro il montepremi al SuperEnalotto di oggi, il concorso numero 137/23: la sestina vincente tarda ancora ad arrivare e il jackpot continua a crescere. Subito dopo l'estrazione dei numeri del Lotto, seguirà la combinazione vincente al SuperEnalotto e infine i numeri fortunati del 10eLotto serale con i simboli del Simbolotto.

Vincite e quote del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi saranno poi comunicate da Sisal e Lottomatica al termine dei concorsi di stasera.

SuperEnalotto oggi venerdì 13 ottobre 2023, i numeri dell'ultima estrazione

Per l'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, il jackpot cresce ancora e raggiunge la somma di 68,9 milioni di euro per i 6 numeri fortunati. Ancora nessun "6" o "5+1" registrati nell'ultimo concorso dello scorso giovedì, e per l'estrazione aggiuntiva a sostegno dell'Emilia Romagna il montepremi in palio segna un nuovo record. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi, con i risultati dell'ultima estrazione.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di venerdì 13 ottobre 2023

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, è il concorso aggiuntivo a sostegno dell'Emilia Romagna: l'appuntamento è dalle 20.00 con i numeri vincenti sulle ruote del Lotto in diretta sul canale Youtube "Il gioco del Lotto". Vincite e quote per la verifica della schedina saranno poi comunicate da Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Adm, insieme ai simboli del Simbolotto di oggi. Qui l'archivio delle estrazioni del Lotto con i numeri ritardatari.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di venerdì 13 ottobre 2023

Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, pubblicate da Sisal sul sito ufficiale: