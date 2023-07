Esce dal carcere Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro: è anziano, concessi i domiciliari Va ai domiciliari Alfonso Tumbarello, il medico arrestato a febbraio e coinvolto nell’inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. A decidere di concedere una misura cautelare meno afflittiva è stato il giudice per le indagini preliminari di Palermo Alfredo Montalto.

A cura di Susanna Picone

Il medico e il boss

Esce dal carcere e va agli arresti domiciliari Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara (Trapani) che era stato arrestato il 7 febbraio scorso con l'accusa di avere avuto un ruolo determinante nella latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Il gip del tribunale di Palermo Alfredo Montalto ha concesso i domiciliari a Tumbarello accogliendo l'istanza degli avvocati Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo. Il medico è anziano, ha superato i 70 anni e per questo il giudice ha ritenuto possibile dargli una misura meno grave rispetto a quella del carcere.

Alfonso Tumbarello risponde di concorso esterno in associazione mafiosa e procurata inosservanza di pena: il suo ruolo, data la malattia di Messina Denaro, sarebbe stato determinante per la prosecuzione della lunghissima latitanza del capomafia.

Leggi anche Matteo Messina Denaro voleva uccidere la nonna di sua figlia: i giudici svelano il piano del boss

"Le cure assicurate personalmente da Tumbarello hanno garantito a Messina Denaro non solo le prestazioni sanitarie necessarie per le gravi patologie sofferte, ma soprattutto per quel che qui rileva, la riservatezza sulla sua reale identità, e dunque continuare a sottrarsi alle ricerche, restare a Campobello di Mazara, e gestire l'associazione mafiosa", è quanto aveva scritto il gip Montalto nell'ordinanza che febbraio, qualche settimana dopo la cattura del boss, aveva disposto l’arresto del medico.

Tumbarello si sarebbe quindi occupato delle prescrizioni per la cura del cancro di Messina Denaro, intestate però al prestanome dell'identità al boss, il geometra Andrea Bonafede, nato nel 1963 e omonimo di un cugino nato nel 1968 e anche lui coinvolto. Avrebbe visitato personalmente Matteo Messina Denaro per cui avrebbe saputo benissimo la verità: ovvero che il suo assistito era il boss mafioso latitante da quasi trenta anni.

Messina Denaro, lo ricordiamo, è stato arrestato lo scorso gennaio proprio mentre si trovava in una clinica di Palermo, dove si curava a causa della sua malattia.