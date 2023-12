Disoccupato trova 4000 euro e li consegna ai carabinieri, il proprietario gli dà una ricompensa Un 54enne disoccupato ha trovato un borsello che conteneva 4000 euro in contanti, monili, documenti e un carnet di assegni. Lo ha consegnato ai carabinieri che hanno rintracciato il proprietario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A Giulianova, in Abruzzo, un 54enne disoccupato ha trovato per strada un borsello che conteneva 4000 euro in contanti, monili e un carnet di assegni. L'uomo ha contattato i carabinieri, che anche grazie ai documenti presenti nel borsello sono riusciti a risalire all'identità del proprietario e glielo hanno riconsegnato. Si trattava di Walter Di Pietro, che gestisce con la famiglia una macelleria. Quei contanti erano l'incasso della giornata. Una volta tornato in possesso del suo denaro, ha dato una ricompensa al 54enne.

Il commerciante non si era accorto di avere perso i suoi soldi

Il 54enne che ha ritrovato il borsello ha anche una situazione personale delicata. La sua abitazione, infatti, è stata dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nel 2016. Walter Di Pietro, come riporta IlMessaggero, non si era accorto di avere perso i suoi soldi:

Stavo cenando quando è squillato il telefono. Ho risposto. Erano i carabinieri. Mi sono preoccupato, ma poi ho visto che non c’erano problemi e, anzi, mi hanno chiesto: “Scusi ha per caso perso qualcosa?”. Non capivo a cosa si riferissero, poi mi hanno detto di cercare bene e ho scoperto che avevo perso il borsello con dentro il portafogli. C’erano 4.000 euro, l’incasso della macelleria che avrei versato il giorno dopo. Mi hanno detto che qualcuno lo aveva ritrovato e portato in caserma, “ma venga lei a riconoscerlo”.

La ricompensa all'uomo che ha ritrovato il borsello

Il proprietario della macelleria, recandosi dai carabinieri, ha scoperto che a ritrovare il borsello era stato un 54enne che vive a Giulianova perché la sua casa è ancora inagibile per via del terremoto. Ha appreso anche che l'uomo è disoccupato. "Ho abbracciato quell'uomo" e, dato che l'onestà non sempre è scontata come dovrebbe, per gratitudine nei suoi confronti gli ha dato una ricompensa.