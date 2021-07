Il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, sta seguendo il caso della giovane Olesya, oggi poco più che ventenne, che cerca la sua famiglia d'origine con un appello andato in onda nel programma пусть говорят (in italiano "Lasciali parlare") in onda sull’emittente locale Primo Canale, e la cui somiglianza fisica con la mamma di Denise, Piera Maggio, oltre che il dato anagrafico, potrebbe far pensare che sia proprio lei quella bimba che si cerca da ben 17 anni. Il test del Dna, che sarebbe già stato effettuato, dovrà essere poi confrontato con quello della mamma.

L'avvocato:"Se il gruppo sanguigno è compatibile subito fase successiva"

"In questo momento – dice l'avvocato di Piera Maggio – siamo in attesa di avere il gruppo sanguigno ed è questo lo step preliminare all'eventuale valutazione della sequenza del Dna di Olesya per verificarne la compatibilità con quello di Denise Pipitone per cui, da questo punto di vista, siamo in attesa di avere il gruppo sanguigno per vedere se intanto il gruppo sanguigno combacia e se così fosse, passiamo allo step successivo e sicuramente entro il weekend, i giornalisti che si stanno occupando in Russia del caso di Olesya che l'aiutano per la ricerca, mi hanno assicurato che ci faranno avere il gruppo sanguigno" dice il legale. "Loro non ce lo potevano dare perché lo deve dare direttamente Olesya per un discorso di privacy e quindi siamo fiduciosi dell'attesa. È chiaro che qualora il gruppo sanguigno dovesse essere identico o comunque compatibile con Denise noi proseguiremo altrimenti, come è capitato tante altre volte, ci fermeremo e aspetteremo la prossima segnalazione interessante" aggiunge.

La madre di Denise Piera Maggio, commossa della storia di Olesya

"Piera – ha detto Giacomo Frazzitta – purtroppo devo dire, è abituata in questi anni a ricevere segnalazioni, alle attese non ci illudiamo mai e ormai queste procedure le prendiamo in maniera molto asettica. Nel caso di specie c'è una storia che è quella di Olesya che ha che ha commosso tutti, ha commosso pure Piera e logicamente questo ha toccato il cuore. In questo momento di coinvolgimento quella bimba è alla ricerca della mamma e Piera è alla ricerca di sua figlia. Se il test è compatibile, cosa che tutti noi spereremo, è la speranza del cuore che però deve fare i conti con la scienza".

Su Behgjet Pacolli, il legale:"Siamo sempre rimasti in attesa di un incontro con lui che non è mai avvenuto"

Il nome di Behgjet Pacolli, esperto di rapimenti internazionali, imprenditore ed ex compagno di Anna Oxa, è rispuntato fuori questa sera nel corso della trasmissione Chi l’ha visto? in relazione alla scomparsa di Denise Pipitone. Il legale: "Noi con lui non abbiamo mai parlato e in realtà abbiamo avuto notizie attraverso i giornali. Lui disse che aveva fatto una ricerca nell'Est Europeo attraverso la pubblicazioni sui giornali e che non aveva trovato nulla. Aggiunge il legale – È sicuramente una persona che non aveva bisogno di pubblicità e che si era approcciato a questa storia, lo aveva fatto perché voleva raggiungere un obiettivo. Noi siamo sempre rimasti in attesa di un incontro con lui che non è mai avvenuto. Conclude il legale – l'augurio è che possa veramente questa Pasqua portare una bella sorpresa ma noi stiamo con i piedi per terra".