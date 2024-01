Covid, i dati e l’allarme dell’Oms: “Diecimila morti a dicembre, livelli non accettabili” A dicembre nel mondo ci sono stati 10mila morti causati dal Covid: lo dice l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) avvertendo che il virus resta una minaccia: “Anche se il Covid-19 non è più un’emergenza sanitaria, il virus continua a circolare, a cambiare e a uccidere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Oggi il Covid non è più un'emergenza sanitaria globale, ma il virus continua a circolare, a modificarsi e a uccidere. Lo dice chiaramente il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tornato a parlare del Sars Cov2 durante il periodico aggiornamento per la stampa.

"I dati provenienti da varie fonti indicano un aumento della trasmissione" di Sars-CoV-2 "nel mese di dicembre, alimentato dagli assembramenti durante il periodo festivo e dalla variante JN.1 che ora è la variante più comunemente segnalata a livello globale", è quanto ha evidenziato l’Oms.

Nel solo mese di dicembre 2023 sono stati segnalati all'Oms quasi diecimila vittima per Covid-19 e, rispetto a novembre, si è registrato un aumento del 42% dei ricoveri ospedalieri e del 62% dei ricoveri in terapia intensiva. "Sebbene 10mila morti al mese siano di gran lunga inferiori" rispetto a quelle riportate nei periodi di "picco della pandemia – ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus – questo livello di decessi prevenibili non è accettabile".

Da qui l’invito a vaccinarsi contro il virus e indossare la mascherine dove necessario. Ancor più considerando che le cifre diffuse "si basano su dati provenienti da meno di 50 Paesi, principalmente in Europa e nelle Americhe", mentre "è certo che ci sono aumenti anche in altri Paesi e che non vengono segnalati", puntualizza ancora l’Oms, "continuiamo a chiedere ai governi di mantenere la sorveglianza e il sequenziamento e di garantire l'accesso a test, trattamenti e vaccini. E continuiamo a invitare le persone a vaccinarsi, a sottoporsi ai test, a indossare mascherine dove necessario e a garantire che gli spazi interni affollati siano ben ventilati".

L'Oms ha dichiarato la fine dell'emergenza internazionale di salute pubblica per il Covid nel maggio scorso, più di tre anni dopo i primi casi registrati in Cina.