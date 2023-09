Caso Scagni, Alberto condannato per omicidio, la mamma: “Amareggiati, famiglia come capro espiatorio” Antonella Zarri ha commentato la sentenza che vede il figlio Alberto Scagni condannato a 24 anni di carcere per l’omicidio della sorella Alice. Al 40enne è stata riconosciuta la seminfermità mentale. “Siamo stati usati come capro espiatorio. La sentenza poteva essere un copia e incolla delle richieste del pm, ma la Giuria ha avuto un guizzo di inventiva” ha sottolineato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alberto e Alice Scagni (foto dal profilo Facebook di Alberto Scagni)

Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e 6 mesi per l'omicidio di Alice, la sorella 34enne uccisa a coltellate sotto casa nel quartiere Quinto di Genova. Scagni, per il quale i genitori avevano più volte richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e il Trattamento sanitario obbligatorio alla Salute Mentale, è stato riconosciuto come "seminfermo di mente" e per questo motivo, alla fine della pena potrà scontare tre anni in una Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza). "Poteva essere un copia e incolla di quanto aveva chiesto il Pm, invece la Giuria ha avuto un guizzo di inventiva, diciamo così" ha dichiarato a Fanpage.it Antonella Zarri, madre della vittima e del killer.

Alberto era accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione e crudeltà. Poco prima della sentenza, però, il killer non avrebbe cercato di difendersi, balbettando invece frasi relative alla presunta pedofilia di un conoscente. Il tutto ha spinto la Giuria a chiedere il riconoscimento della seminfermità mentale. Per la Pm Paola Crispo, invece, Alberto Scagni era da considerarsi assolutamente capace di intendere e di volere nonostante la certificazione dei suoi disturbi psichiatrici e le frasi sconnesse pronunciate prima e dopo l'omicidio della sorella, quando l'unica "vera" preoccupazione del 40enne davanti agli avvocati era quella di denunciare alcuni vicini di casa, accusandoli di "urlare in coro di notte per farlo impazzire".

"Siamo molto amareggiati – ha continuato la mamma dei fratelli Scagni – da questo processo e da come è stato condotto, dalla nostra necessità di doverne uscire per poi essere interpellati ogni volta che serviva un capro espiatorio". In una nota, Antonella Zarri aveva affermato che il processo per l'omicidio di Alice era un modo "per non parlare dei veri responsabili della tragedia". "Il processo era contro di me e mio marito. Siamo stati costretti ad abbandonarlo – ha spiegato Scagni – per evitare inutili spese e sofferenze. Alberto è folle, se ha ucciso sua sorella è colpa mia, ma merita l'ergastolo perché è un lucido killer. Un vero e proprio controsenso" ha concluso.