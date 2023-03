Brioche e dolci con farina di grillo, l’esperimento del bar pasticceria: “Solo questione psicologica” “La novità ha attirato tantissima curiosità, Ovviamente dipende dai gusti delle persone. A molti piace, e la riprendono, altri preferiscono quelle classiche” ha spiegato l’imprenditore titolare di alcuni bar pasticceria e bistrot tra Parma e Reggio Emilia.

A cura di Antonio Palma

"Alla fine è solo un questione psicologica perché alcuni clienti vengono fermati dal pensiero degli insetti ma quando assaggiano cornetti, brioche e biscotti con farina di grillo poi capiscono", così Michele Taddio, titolare di alcuni bar pasticceria e bistrot tra Parma e Reggio Emilia, ha raccontato la prima reazione dei clienti al suo nuovo esperimento: proporre nel suo locale tra le altre cose anche prodotti dolciari autoprodotti con farina di grillo

La novità ha solo una decina di giorni ed è ancora presto per capire definitivamente come la clientela accoglierà i nuovi prodotti ma le prime risposte non sembrano di netto rifiuto. "La novità ha attirato tantissima curiosità, e considerando che sinora l’ho veicolata solo sui social e col passaparola, immagino che questa curiosità aumenterà" ha spiegato l'imprenditore al Resto del Carlino, raccontando: "Ovviamente dipende dai gusti delle persone. A molti piace, e la riprendono, altri preferiscono quelle classiche".

Secondo Taddio, a molti i biscotti e le brioche con farina di Grillo danno la sensazione di mangiare delle brioche integrali. Del resto "la farina di grillo usata non è in percentuale altissima ma viene diluita con farina di grano tenero" ha sottolineato a Parmatoday, rivelando che soprattutto i giovani son quelli più disposti ad assaggiare per farsi una idea.

I prezzi delle brioche con farina di grillo sono più alti a causa del costo di 13,50 euro all’etto di questo tipo di farina ma li "vendo giusto 50 centesimi in più rispetto a quelle classiche" ha spiegato Taddio. La sua idea è nata dopo aver visto l'esperienza di un amico gelataio in Germania dove hanno creato un gusto con farina di grillo. "Ho notato che la gente rispondeva in modo positivo e così mi sono detto: perché non provarci? Quindi ho iniziato a creare dolci, biscotti e brioche a base di farina di grillo".