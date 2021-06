Valerio Caridi, carabiniere di 52 anni, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 49 della Val Pusteria, nel territorio del comune di Valdaora, in provincia di Bolzano. L'uomo, in sella ad una Kawasaki insieme alla fidanzata, Valentina Giannerini, e seguito da altri due amici, stava percorrendo il tratto che conduce verso Brunico quando per cause ancora in corso di accertamento è stato centrato in pieno da un furgone. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto si sono portati tempestivamente i sanitari del 118 che a lungo hanno tentato di rianimare Caridi praticandogli un massaggio cardiaco che, tuttavia, si è purtroppo rivelato inutile; la compagna è stata invece trasportata in eliambulanza in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone. Feriti in modo fortunatamente più lieve i due amici del militare e l'autista del furgone.

Il maresciallo Caridi era in servizio da pochi mesi alla stazione di Oppeano (Verona), dopo essere stato il comandante della stazione di Castelbaldo, nel Padovano. Originario di Reggio Calabria, aveva avuto trascorsi da giocatore di basket nella Viola e coltivava da tempo la sua grande passione per le motociclette, che aveva anche guidato in pista in svariate circostanze come collaudatore. Lascia due figli, Marco e Andrea: quest'ultimo ha seguito le orme del padre ed è stato giocatore di basket in serie A.