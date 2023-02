Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 19 febbraio regione per regione I dati di oggi domenica 19 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Antonio Palma

Il bollettino covid con i dati di oggi domenica 19 febbraio in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, 364 nuovi casi e nessun decesso

Sono 364 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente in Veneto nelle ultime 24 ore mentre no si registrano nuove vittime. I totali da inizio pandemia sono di 2.687.034 contagi e 16.637 morti covid. In discesa i dati sugli attuali positivi, che sono ora 16.598 (-386). Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 35 (-1). In risalita invece i pazienti in area non critica, che sono 818 (+12).

Covid Toscana, 196 nuovi contagi e 3 morti

Sono 196 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana mentre son tre i nuovi decessi covid. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.587.339. Al momento in Toscana risultano pertanto 18.692 positivi, -5% rispetto a ieri. Di questi 167 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 8 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Covid Puglia 156 nuovi casi e un decesso

Sono 156 i nuovi casi Covid in Puglia oggi domenica 19 febbraio mentre il bilancio dei morti si aggrava di un ulteriore decesso. Gli attualmente positivi sono 7.591 mentre i ricoveri sono 128, con cinque persone in terapia intensiva.

Covid Calabria, 75 nuovi contagi e due decessi

Le nuove persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 75 mentre in regione si registrano due nuovi decessi covid. Al momento in Calabria quindi risultano 970 positivi (+22) di cui 88 ricoverati nei normali reparti (-3) e 4 in terapia intensiva.

Covid Campania, oggi 259 contagi e nessun morto:

Sono 259 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 4.945 tamponi molecolari (1.348) e test antigenici (3.597), ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 6,04% . Non si registrano morti per Covid nelle ultime 48 ore. I posti occupati in terapia intensiva restano fermi a 8 (+0), mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 224 a 241 (+17).