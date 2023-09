Bollettino Covid, in Italia 14.863 contagi (+28%) per Coronavirus dal 24 al 30 agosto 2023: i dati Secondo l’ultimo bollettino pubblicato oggi dal Ministero della salute, sono 14.863 (+28%) i nuovi casi Covid-19 registrati nella settimana da giovedì 23 agosto a mercoledì 30 agosto 2023. Cresce di poco l’occupazione dei letti in Area medica che si attesta al 2,7%. In calo invece l’occupazione delle terapie intensive.

A cura di Ida Artiaco

Contagi Covid ancora in aumento in Italia rispetto all'ultima settimana. Sono infatti 14.863 (+28%) i nuovi casi di Coronavirus registrati nel nostro Paese nella settimana che va da giovedì 23 agosto a mercoledì 30 agosto 2023. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 1 settembre.

L’incidenza sale a 25 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 20 della scorsa settimana, mentre l’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 22 agosto 2023 è pari a 1,15 (1,06 – 1,24), in diminuzione rispetto alla settimana precedente sebbene ancora sopra la soglia epidemica (Rt=1,23 (1,12 – 1,34), al 15 agosto 2023).

La fascia di età – si legge ancora nel monitoraggio – che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia 90+ anni (48 casi per 100.000 abitanti), in aumento rispetto alla settimana precedente. L’incidenza è comunque in aumento anche in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 57 anni, stabile rispetto alle settimane precedenti.

La percentuale di infezioni riportate in soggetti con almeno un’infezione pregressa (reinfezioni) è in lieve aumento e intorno al 36%. Le regioni che hanno registrato l'incremento maggiore di nuovi casi sono Lombardia e Veneto, entrambe con più di duemila contagi settimanali, seguite da Lazio e Campania.

"Nel periodo di monitoraggio, l’incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia si mantiene bassa seppur in aumento da due settimane. Anche l’impatto sugli ospedali rimane limitato, in leggero aumento nelle aree mediche e in lieve diminuzione nelle terapie intensive", si legge nel monitoraggio.

Decessi covid stabili, giù i ricoveri in terapia intensiva

Sempre secondo il bollettino settimanale, cresce di poco l’occupazione dei letti in Area medica che si attesta al 2,7% (era al 2% la scorsa settimana) con un totale di 1.659 ricoverati. In calo invece l’occupazione delle terapie intensive (0,4% rispetto allo 0,5% della precedente rilevazione) dove sono ricoverate 39 pazienti in totale. Stabili i decessi.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di ieri, giovedì 31 agosto, gli ultimi disponibili, sono state somministrate fino ad ora 145.117.956. Sono 48.726.403 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,25% della popolazione over 12. Sono 6.728.883 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 16,88% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.411.146.