I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 11.641 (ieri se ne erano registrari 13.442) su un totale di 206.789 test effettuati, sommando gli antigenici e i molecolari. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono saliti a 2.636.738. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col bollettino di oggi, domenica 7 febbraio. Nell’ultima giornata sono stati registrati 270 morti per Covid (ieri erano 385), per un totale di 91.273 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.118.441 (+11.380). I casi attualmente positivi sono 427.024, di cui 19.266 ospedalizzati con sintomi (-142 rispetto a ieri); 405.651 si trovano in isolamento domiciliare, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.107, in calo di 3 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite (Gli ingressi giornalieri sono stati 105).

La Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Campania, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna. Il tasso di positività è 5,6% (+0,9%). I vaccinati salgono a 2.535.295.

In totale sono 2.636.738 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +1515

Veneto: +496

Campania: +1741

Piemonte: +624

Emilia-Romagna: +1382

Lazio: +920

Toscana: +574

Sicilia: +668

Puglia: +765

Liguria: +364

Friuli-Venezia Giulia: +285

Marche: +394

Abruzzo: +436

Sardegna: +470

P.A. Bolzano: +154

Umbria: +382

Calabria: +127

P.A. Trento: +175

Basilicata: +77

Molise: +91

Valle d'Aosta: +1