Andreea Rabciuc scomparsa, il fidanzato: “Continua a postare sui social”. Sequestrati i cellulari Simone Gresti, fidanzato di Andreea Rabciuc, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Il compagno della 27enne scomparsa il 12 marzo a Jesi ha asserito che la ragazza “continua a postare contenuti sui social network”

"Ho cercato di rintracciarla nella giornata di domenica 13 marzo, ma non mi ha mai risposto. Visualizzava i messaggi senza però scrivere nulla". Lo ha detto alla trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda questa sera su Rai 3, Daniele, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo scorso. Intervistato dai reporter del programma di Federica Sciarelli, il giovane ha detto di aver parlato con Andreea per tutta la serata del 12 marzo, proprio mentre la ragazza si trovava a una festa in un casolare insieme al fidanzato e ad alcuni amici. Simone Gresti, l'attuale compagno della 27enne, è stato iscritto al registro degli indagati con il reato ipotizzato di sequestro di persona. Le autorità hanno sequestrato l'auto, il cellulare, un tablet e alcuni vestiti.

La festa nel casolare e i rapporti con l'ex fidanzato Daniele

Il 12 marzo Andreea era andata a una festa a Jesi, in provincia di Ancona, insieme al fidanzato Simone e ad alcuni amici. Qui i due avrebbero litigato furiosamente fino a quando la 27enne ha deciso di abbandonare il casolare, allontanandosi da sola lungo una strada di campagna. Con lei non aveva il cellulare: il telefono è rimasto infatti nelle mani di Simone Gresti, che ha riferito alla trasmissione di averlo preso solo per mettersi in contatto con la madre della ragazza. "Non volevo che andasse via con qualcuno che non conosco" ha riferito davanti alla telecamera. Andreea, però, si è arrabbiata ancora di più e ha lasciato il luogo della festa senza portare con sé il telefono.

Da allora, nessuno ha più avuto sue notizie. Neppure l'ex fidanzato Daniele, con il quale ha chattato per tutta la sera. I due avrebbero dovuto vedersi nella giornata di domenica. All'appuntamento, però, la 27enne non si è mai presentata. "Ho continuato a scrivere dei messaggi ad Andreea – ha spiegato Daniele -. Lei non ha mai risposto. Tutto quello che so è che leggeva quello che le mandavo". Il cellulare però era nelle mani di Simone, che lo ha tenuto con sé dalla sera della festa fino a domenica pomeriggio. Anche le telefonate della mamma di Andreea restano senza risposta fino a quando, nel pomeriggio di domenica, Simone non la richiama per dirle che la 27enne non era con lui

Simone sapeva degli incontri di Andreea con l'ex compagno Daniele. "Andrea è andata via da me più di una volta, ma poi è sempre tornata. Lei è fatta così, io ho imparato ad accettarla. Per come la conosco, potrebbe anche essersi allontanata di sua spontanea volontà. In questo momento potrebbe essere nascosta da qualche parte. Sarebbe un comportamento da lei, è sempre stata uno spirito libero". Daniele, invece, si dice sicuro che Andreea non avrebbe mai potuto sparire per tre settimane.

I post sui social

Simone Gresti è convinto che Andreea possa essersi nascosta da qualche parte. A sostenere la sua tesi, alcuni post e like pubblicati sui social dopo la scomparsa. "Io e lei avevamo un account in comune- ha spiegato l'uomo -. Andreea forse ha le sue password, perché il 24 marzo ha postato un video su Facebook. Si vede la sua mano che accarezza il cane". Il video in questione sarebbe stato girato giorni prima dell'ultimo avvistamento. Il cane, infatti, è rimasto con Daniele, l'ex fidanzato di Andreea. "Continua a mettere like a dei post di persone che io non conosco – ha riferito ancora Gresti -. Credo che sia da qualche parte con qualcuno e che abbia modo di usare i social network". Le autorità hanno disposto il sequestro dei dispositivi elettronici di Simone Gresti per verificare da dove siano avvenuti gli accessi agli account condivisi.