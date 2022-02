Alessandro Venturelli scomparso, il Sassuolo si mobilita con la famiglia: “La sua foto allo stadio” Il Sassuolo ha deciso di mobilitarsi al fianco della famiglia di Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso da 14 mesi. Nella giornata di domenica la sua foto sarà proiettata sul maxischermo durante la partita per favorire le ricerche.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alessandro Venturelli è scomparso da 14 mesi. Del 20enne non si ha più alcuna notizia da quando si è allontanato dalla sua abitazione di Sassuolo il pomeriggio del 5 dicembre 2020 ripreso da una telecamera di sorveglianza. Da allora, la madre Roberta e il padre Roberto hanno continuato a cercare senza sosta. Al fianco della famiglia del ragazzo si schiera adesso anche il Sassuolo, la squadra di calcio della città. Domenica 13 febbraio la squadra proietterà sul maxischermo la foto del 20enne durante la partita giocata in casa contro la Roma.

La squadra ha deciso di sostenere le ricerche della famiglia e delle autorità, diffondendo la sua immagine durante il match per permettere ulteriori segnalazioni. L'allenatore e il capitano della squadra hanno inviato un video a "Chi l'ha visto?", la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, per invitare Alessandro allo stadio.

"Ti aspettiamo per una nostra partita e per tirare insieme qualche calcio al pallone al centro sportivo" hanno detto. "Siamo convinti – ha raccontato la madre – che Alessandro sia ancora vivo. Nell'ultimo periodo era strano e mi diceva di essere manipolato. Il giorno della sua scomparsa ha preso 35 euro, della biancheria, i documenti, le chiavi dell'auto ed è andato via". Ha lasciato il cellulare a casa, ma ha portato con sé un libro. "Un volume motivazionale sul potere della mente" ha raccontato la madre.

Il sabato del suo allontanamento, Alessandro aveva avuto una discussione con la madre e aveva tentato di fuggire da una finestra di casa. Bloccato dal padre, sembrava essersi calmato. In un attimo di distrazione dell'uomo, però, è riuscito ad allontanarsi da casa con lo zaino in spalla. Da allora nessuna notizia. I genitori hanno lanciato appelli ovunque, tra televisione, giornali e social. Gli amici hanno lanciato diversi appelli invitandolo a tornare. In molti hanno detto di averlo riconosciuto in questi mesi in giro per l'Italia. Il più famoso (poi rivelatosi falso) è stato l'avvistamento a Milano in compagnia di un altro ragazzo, anche lui scomparsi. Nonostante tutto, la squadra mobile di Modena non ha mai smesso di cercare e la Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di sequestro di persona.