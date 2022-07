Adriano Pacifico scomparso. Segnalazione dalla Francia: “Lo abbiamo visto, è senza soldi” Dopo la denuncia della mamma del 32enne Adriano Pacifico, si vaglia la testimonianza di un uomo giunta a un giornale della Provenza.

La polizia francese starebbe valutando seriamente una segnalazione dalla Provenza che, fra le innumerevoli che stanno circolando soprattutto in Rete, indicherebbe la presenza venerdì scorso in Francia, nella città di Evenos, di Adriano Pacifico, il 32enne modenese partito da Bastiglia per raggiungere Santiago di Compostela in bicicletta. Il ragazzo, cuoco e padre di due figli, è scomparso dallo scorso 11 luglio.

Le parole della madre di Adriano

La madre Grazia Mansueto ha presentato una denuncia per la scomparsa del giovane ed ora ha in programma di tornare in Francia. "Sono distrutta senza lui: mi sento una fallita a non averlo riportato a casa come avevo promesso ai miei cari. Tornerò quanto prima in Francia per cercarlo. Finché ero lì lo sentivo, lo percepivo, ora a casa mi sento vuota: come me se lo avessi abbandonato", queste le recenti parole di Grazia Mansueto al Corriere della Sera.

Segnalazione dalla Francia

Stando alla segnalazione, riportata anche dal quotidiano online francese Varmatin.com, Pacifico si trovava nei pressi di una stazione di servizio, dove venerdì avrebbe lamentato il fatto di non avere ormai più soldi, al punto che gli sarebbe stata data una bottiglia d'acqua e successivamente il giovane sarebbe anche stato notato mentre faceva l'elemosina in zona, chiedendo soldi e sigarette.

Avvistato ad Evenos

Secondo le "nostre informazioni – si legge sul sito del giornale francese – il viaggiatore si trovava, in questi ultimi giorni dalle parti di Evenos, quando la sua famiglia ha segnalato la sua scomparsa. Inizialmente scettico, quando gli si parla di una bicicletta con dei bagagli e una bandiera italiana, un dipendente del panificio Le Moulin d'Ivaldi, sul bordo della Rdn8, è sicuro di averlo visto riconoscendolo da un'immagine pubblicata sul giornale martedì". "Ma non ne so di più", avrebbe aggiunto.