Quando vi avevano alloggiato l'ultima volta, alcuni mesi prima, sembrava tutto regolare e in ordine così quando sono ritornati per una breve vacanza per staccare dalla routine quotidiana sono rimasti sconvolti constatando che la casa non c'era più, al suo posto solo terra e prato. È l'assurda vicenda raccontata da una famiglia statunitense di Houston, nello stato del Texas, a cui non è rimasto che chiamare ala polizia locale. "Pronto polizia, sappiamo che può sembrare davvero strano, ma abbiamo bisogno di denunciare una casa rubata" hanno spiegato all'ufficio dello sceriffo di Madisonville, località a circa 150 chilometri a nord-ovest di Houston, dove avevano la casetta delle vacanze .

Si trattava di una casetta prefabbricata piazzata su un loro terreno che qualcuno ha letteralmente portato via trascinandola. Come hanno raccontato ai media locali i due protagonisti della storia, Jo e Lonnie Harrison, avevano comprato la casa l'anno scorso ma da novembre non si erano più recati sul posto. A gennaio infine la cattiva sorpresa. "Quando l'ho scoperto e ho chiamato mia moglie lei non riusciva a credere a quello che era successo e neppure la polizia" ha raccontato l'uomo.