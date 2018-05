È improvvisamente piombata nella stanza dei figlioletti, ha legato e imbavagliato la figlio di 9 anni e poi ha accoltellato la figlia più grande di 11 anni. Infine ha rapito la minore, una bimba di 7 anni, ed è scappata con la sua auto. È l'assurdo e folle gesto messo in atto da una mamma statunitense, la 39enne Taheerah Ahmad, e che solo per puro caso non si è trasformato in una enorme tragedia. Solo grazie alla ragazzina di nove anni, che è riuscita a liberarsi e ha aiutato la sorella a uscire dalla casa in fiamme, si è evitato che l'incendio intrappolasse entrambe nell'abitazione. L'episodio lunedì sera nella città di Tulsa, nello Stato dell'Oklahoma, dove la polizia ha fatto scattare una caccia all'uomo.

La 39enne infatti è ancora in fuga con la sua figlioletta di 7 anni. L'allarme è stato lanciato anche negli stati vicini come il Texas dove la donna in passato ha vissuto, ma non è escluso che non abbia una vera meta. A spingerla nell'efferato gesto, infatti, secondo gli inquirenti, anche problemi mentali o correlati alla droga. "Mia madre mi ha messo del nastro adesivo attorno alle mani e i calzini in bocca, poi ha iniziato a pugnalare mia sorella" ha raccontato alla polizia la piccola di 9 anni. Quando è riuscita a chiedere aiuto, la madre era già fuggita dalla scena con sua sorella di 7 anni, Hafsa.

Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato la cucina della casa in fiamme e l'undicenne in condizioni critiche con numerose ferite da arma da taglio. L'undicenne è stata soccorsa dai paramedici e portata in un ospedale locale dove è stata ricoverata in condizioni critiche. "È stata pugnalata così tante volte che gli agenti non sono riusciti a contare il numero di ferite" ha spiegato un portavoce della polizia di Tulsa riferendo che anche l'altra bambina è sotto shock